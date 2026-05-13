e-ΕΦΚΑ: Προσωρινή μη διαθεσιμότητα της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης» από 15/5

Η Διοίκηση του e-Ε.Φ.Κ.Α. ενημερώνει τους ασφαλισμένους ότι, στο πλαίσιο της μετάπτωσης δεδομένων στο νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (νέο Ο.Π.Σ.), θα πραγματοποιηθεί προσωρινή αναστολή λειτουργίας της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης».

Μη διαθεσιμότητα υπηρεσίας

Η υπηρεσία δεν θα είναι διαθέσιμη για το κοινό από:

Παρασκευή 15 Μαΐου 2026 και ώρα 15:00

Επαναλειτουργία υπηρεσίας

Η υπηρεσία θα τεθεί εκ νέου σε παραγωγική λειτουργία από:

Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 και ώρα 12:00 μ.μ.

Η προσωρινή αυτή διακοπή κρίνεται απολύτως αναγκαία, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλής μετάπτωση των δεδομένων στο νέο πληροφοριακό περιβάλλον, καθώς και η διατήρηση της πληρότητας, της ακεραιότητας και της αξιοπιστίας των πληροφοριών. Η διαδικασία αυτή εντάσσεται στον συνολικό σχεδιασμό για τη διαρκή αναβάθμιση και βελτίωση των ψηφιακών υπηρεσιών του Φορέα.

Η Διοίκηση του e-E.Φ.K.A, ευχαριστεί τους ασφαλισμένους για την κατανόηση και τη συνεργασία τους κατά το μεταβατικό αυτό διάστημα, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή του δέσμευση για την παροχή σύγχρονων, αξιόπιστων και υψηλής ποιότητας υπηρεσιών προς τους πολίτες.