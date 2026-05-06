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e-ΕΦΚΑ: Πλήρης ψηφιακός μετασχηματισμός της κοινωνικής ασφάλισης
Ειδήσεις
11:38 - 06 Μάι 2026

e-ΕΦΚΑ: Πλήρης ψηφιακός μετασχηματισμός της κοινωνικής ασφάλισης

Reporter.gr Newsroom
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Ο Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης εισέρχεται σε νέα φάση πλήρους ψηφιακού μετασχηματισμού με την παρουσίαση του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ), ενός έργου-ορόσημο που φιλοδοξεί να αλλάξει ριζικά τον τρόπο λειτουργίας της κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα.  

Το νέο σύστημα συνιστά ουσιαστικά μια συνολική αναδιάρθρωση του ασφαλιστικού πληροφοριακού περιβάλλοντος, καθώς αναβαθμίζει το σύνολο των βασικών λειτουργιών του Φορέα: από τη διαχείριση εισφορών και την παρακολούθηση του ασφαλιστικού χρόνου, έως τους ελεγκτικούς μηχανισμούς και τη διαδικασία απονομής παροχών και συντάξεων. Στην πράξη, δημιουργεί προϋποθέσεις για ενιαία εφαρμογή κανόνων ασφάλισης, ταχύτερη έκδοση συντάξεων, άμεση προσαρμογή σε αλλαγές του θεσμικού πλαισίου, ενίσχυση της διοικητικής αποτελεσματικότητας και βελτίωση της εισπραξιμότητας.

Ένα ενιαίο ψηφιακό οικοσύστημα για την κοινωνική ασφάλιση

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, το νέο ΟΠΣ δεν περιορίζεται σε μια τεχνολογική αναβάθμιση, αλλά σηματοδοτεί τη μετάβαση σε ένα ενιαίο ψηφιακό οικοσύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Τα επιμέρους πληροφοριακά συστήματα ενοποιούνται σε ένα σύγχρονο, συνεκτικό και πλήρως διαλειτουργικό περιβάλλον, το οποίο διασυνδέεται απρόσκοπτα με βασικούς δημόσιους φορείς όπως η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ). Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η διαφάνεια, περιορίζονται τα διοικητικά κενά και διαμορφώνεται ένα αξιόπιστο πλαίσιο ανταλλαγής δεδομένων.

Οφέλη στην πράξη: ταχύτητα, διαφάνεια και αποτελεσματικότητα

Η εφαρμογή του νέου συστήματος αναμένεται να έχει άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινή λειτουργία για πολίτες και επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα:

  • Η απονομή συντάξεων επιταχύνεται, μέσω ενιαίων και αυτοματοποιημένων διαδικασιών που μειώνουν τις καθυστερήσεις.
  • Η ηλεκτρονική Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) εξασφαλίζει μεγαλύτερη ακρίβεια στα ασφαλιστικά δεδομένα και έγκαιρη καταγραφή των εργοδοτικών υποχρεώσεων.
  • Η γραφειοκρατία περιορίζεται σημαντικά με το νέο Μητρώο Εργοδοτών και την ψηφιακή διαχείριση δικαιολογητικών, μειώνοντας την ανάγκη φυσικής παρουσίας στις υπηρεσίες.
  • Ενισχύεται η διαφάνεια και ο ελεγκτικός μηχανισμός, με πιο αποτελεσματική παρακολούθηση εισφορών και καλύτερη προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Πανελλαδικός κύκλος ενημέρωσης με θεσμική συμμετοχή

Στο πλαίσιο της υλοποίησης, ο διοικητής του e-ΕΦΚΑ, δρ. Αλέξανδρος Βαρβέρης, παρουσίασε το στρατηγικό σχέδιο στην Πάτρα στις 5 Μαΐου 2026, συνεχίζοντας έναν κύκλο ενημερωτικών εκδηλώσεων που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί σε πόλεις όπως το Ηράκλειο και η Λάρισα, ενώ αντίστοιχες δράσεις προγραμματίζονται σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα.

Οι εκδηλώσεις αυτές εντάσσονται σε μια ευρύτερη διαδικασία διαβούλευσης και θεσμικής διαφάνειας, με στόχο τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων στη μεταρρυθμιστική αυτή αλλαγή. Η παρουσία εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των επιμελητηρίων, καθώς και επαγγελματιών του χώρου, επιβεβαιώνει τη σημασία της συνεργασίας σε ένα τόσο εκτεταμένο εγχείρημα.

Μέρος του εθνικού ψηφιακού μετασχηματισμού

Το έργο του νέου ΟΠΣ εντάσσεται στον συνολικό σχεδιασμό ψηφιακού μετασχηματισμού του κράτους και υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προγράμματος NextGenerationEU.

Όπως αναφέρεται, η κοινωνική ασφάλιση εισέρχεται έτσι σε μια νέα φάση θεσμικής και λειτουργικής ωριμότητας, με ενιαίες, σύγχρονες και τεχνολογικά προηγμένες δομές, που ενισχύουν τη διοικητική ικανότητα του Φορέα και αναβαθμίζουν τη διαλειτουργικότητα, διασφαλίζοντας πιο αξιόπιστες και διαφανείς υπηρεσίες προς πολίτες και επιχειρήσεις.

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