Το ETCS στα τρένα υπάρχει, αλλά δεν λειτουργεί…

Για 100% τηλεδιοίκηση στα τρένα της γραμμής Αθήνα – Θεσσαλονίκη και 100% εγκατεστημένο ETCS μίλησε ο πρώην αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών και νυν γραμματέας της ΝΔ, Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Μόνο που ξέχασε να μας πει πως δεν λειτουργεί…

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη σχολιάζει σε σχετικό της video στα social media ότι «η κοροϊδία συνεχίζεται», αφού το σύστημα αυτόματης πέδησης τρένων (ETCS) δεν λειτουργεί· «κι ας μας κοροϊδεύουν με το ότι είναι εγκατεστημένο».

Επομένως – όπως κι η ίδια αναρωτιέται – τι αξία έχει πως είναι εγκατεστημένο 100%, όταν δεν λειτουργεί;

«Πρόκειται για κοροϊδία, για θράσος. Τρεισήμισι χρόνια μετά τα Τέμπη, πρόκειται για ασέβεια», σημειώνει η κ. Αποστολάκη, σηκώνοντας ακόμη περισσότερο τους τόνος. Και όχι άδικα…

Να θυμίσουμε ότι στις 23 Ιουλίου το θέμα είχε μείνει μετέωρο στη Βουλή, όταν η ίδια βουλευτής του ΠΑΣΟΚ είχε επιμείνει να λάβει μία φαινομενικά εύκολη απάντηση, ρωτώντας τον CEO των Ελληνικών Σιδηροδρόμων, Χρήστο Παληό, «πού λειτουργούν τα τρένα με ETCS;».

Τελικά, ο κ. Παληός παραδέχτηκε: «Δεν λειτουργεί σήμερα το ETCS», παρότι αρχικά είχε σημειώσει πως το σύστημα είναι εγκατεστημένο και λειτουργικό.

Συνεπώς, το ερώτημα επανέρχεται: πώς είναι δυνατόν ένα σύστημα ασφαλείας να είναι εγκατεστημένο, αλλά όχι λειτουργικό και παρ’ όλα αυτά να παρουσιάζεται ως ολοκληρωμένο έργο;