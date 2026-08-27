Κεραμέως: Προτεραιότητα της κυβέρνησης η κοινωνική ασφάλιση και η διαρκής ενίσχυσή της

Κατά την ομιλία της στην Ολομέλεια της Βουλής η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως έκανε λόγο για δέκα αλήθειες όσον αφορά το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με τίτλο: «Ενίσχυση της επαγγελματικής ασφάλισης: περισσότερες δυνατότητες για εργαζόμενους και επιχειρήσεις, διεύρυνση των επιλογών συμπληρωματικής συνταξιοδοτικής αποταμίευσης».

Σύμφωνα με την κα. Κεραμέως:

«Πρώτη Αλήθεια: Η κοινωνική ασφάλιση στη χώρα μας βασίζεται σε τρεις πυλώνες. Ο πρώτος πυλώνας είναι η υποχρεωτική ασφάλιση, με βασικό φορέα τον E-EΦKA και το ΤΕΚΑ, και αποτελεί τον κύριο πυλώνα του συστήματος. Ο δεύτερος πυλώνας, πυλώνας προαιρετικής ασφάλισης, αφορά την επαγγελματική ασφάλιση, δηλαδή τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης και τα ομαδικά επαγγελματικά συνταξιοδοτικά ασφαλιστικά συμβόλαια, τα οποία προσφέρουν πρόσθετες συνταξιοδοτικές παροχές. Ο τρίτος πυλώνας είναι η ιδιωτική ασφάλιση και αφορά τα προσωπικά ασφαλιστικά συμβόλαια.

Δεύτερη αλήθεια: Προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι ο πρώτος πυλώνας και η διαρκής ενίσχυση του. Η κ. Κεραμέως αναφέρθηκε στους 563.000 επιπλέον εργαζόμενους οι οποίοι, όπως είπε χαρακτηριστικά, «το 2019 εισέπρατταν επίδομα ανεργίας και σήμερα εργάζονται και πληρώνουν οι ίδιοι εισφορές που ενισχύουν το ασφαλιστικό σύστημα», στην πολύ μεγάλη αύξηση των εργαζόμενων συνταξιούχων, από περίπου 30.000 σε 308.000, στη αύξηση στις δηλωθείσες υπερωρίες, χάρη στην εφαρμογή και επέκταση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, στην κατάργηση των προσαυξήσεων στις ασφαλιστικές εισφορές για υπερωρίες νυχτερινή εργασία και εργασία σε αργίες. «Όλα αυτά οδηγούν σε μία συστηματική, μεθοδική, ενίσχυση, του εισοδήματος των συνταξιούχων τα τελευταία χρόνια. Με αυξήσεις συντάξεων, με ετήσιο αφορολόγητο επίδομα 300 ευρώ, με σταδιακή κατάργηση προσωπικής διαφοράς, κατά 50% από φέτος, κατά 50% από του χρόνου», είπε η κ. Κεραμέως. Η Υπουργός αναφέρθηκε και στην πρόσφατη κατάργηση της περικοπής των συντάξεων χηρείας του νόμου Τσίπρα-Κατρούγκαλου, σημειώνοντας ότι «αυτές τις ημέρες πιστώνονται στους συνταξιούχους χηρείας του νόμου Τσίπρα-Κατρούγκαλου που είχαν υποστεί την περικοπή του 50%, οι αυξημένες πλέον συντάξεις του Σεπτεμβρίου». Η ίδια επεσήμανε την επιτάχυνση στο χρόνο έκδοσης σύνταξης, την ολοκλήρωση του έργου ψηφιοποίησης 53 εκατομμυρίων χειρόγραφων καρτελών ενσήμων στον e-ΕΦΚΑ, την αναβάθμιση των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας και την ενίσχυσή τους με προσωπικό που έχει οδηγήσει σε μείωση των εκκρεμών αιτημάτων, την επέκταση του καταλόγου μη αναστρέψιμων παθήσεων, αλλά και την ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά νοσηλευτών, βοηθών νοσηλευτών, οδηγών και βοηθών ασθενοφόρων διασωστών στα νοσοκομεία, κέντρα υγείας του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ.

Τρίτη Αλήθεια: Το παρόν νομοσχέδιο αφορά αποκλειστικά τον δεύτερο πυλώνα, την προαιρετική ασφάλιση μέσω επαγγελματικής σχέσης. Όπως επεσήμανε η κ. Κεραμέως, πρόκειται για «μια πρόσθετη, μια προαιρετική, μια συμπληρωματική συνταξιοδοτική δυνατότητα, μια δεύτερη σύνταξη συνδεδεμένη με την εργασία ή την επαγγελματική δραστηριότητα του ασφαλισμένου». Η ίδια υπογράμμισε τα σημαντικά περιθώρια βελτίωσης της χώρας μας όσον αφορά στην επαγγελματική σημειώνοντας ότι λειτουργούν 27 ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης με περίπου 55.000 ασφαλισμένους και μέσο ατομικό λογαριασμό 10.500 ευρώ.

Τέταρτη Αλήθεια: Η επαγγελματική ασφάλιση με το νομοσχέδιο αυτό γίνεται πιο προσβάσιμη, μέσα από τα Ανοιχτά Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης και τα Ανοιχτά Ομαδικά Ασφαλιστικά Προϊόντα Επαγγελματικής Συνταξιοδότησης. Στόχος να καταστεί ευκολότερη η πρόσβαση στην επαγγελματική ασφάλιση για εργαζόμενους σε επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι δέκα εργαζόμενους. Σημειωτέον ότι αυτή η κατηγορία επιχειρήσεων αποτελεί την πλειοψηφία της ελληνικής αγοράς. «Για αυτούς αντικειμενικά σήμερα, είναι δύσκολη η πρόσβαση στην επαγγελματική ασφάλιση. Είναι δύσκολο για ένα μικρό μαγαζί να πάει να συστήσει ένα ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης. Τι κάνουμε, λοιπόν; Θεσπίζουμε τον θεσμό των ανοιχτών ΤΕΑ και των ανοιχτών ΟΑΠΕΣ. Ποιοι μπορεί να τα θεσπίσουν αυτά; Οι κοινωνικοί εταίροι, ο ΣΕΒ, ο ΣΕΤΕ, η ΓΣΕΕ, οι τράπεζες. Ξαφνικά λοιπόν, ανοίγει διάπλατα την πόρτα της πρόσβασης στην επαγγελματική ασφάλιση για εκατομμύρια εργαζομένους οι οποίοι συμβάλλονται μέσα από την επαγγελματική σχέση που έχει η επιχείρηση τους με την τράπεζα. Ή, επειδή είναι μέλη του συγκεκριμένου κοινωνικού εταίρου», εξήγησε η Υπουργός.

Πέμπτη Αλήθεια: Η επαγγελματική ασφάλιση γίνεται πιο ελκυστική για εργαζόμενους και επιχειρήσεις με τη δημιουργία ενός σύγχρονου και ιδιαίτερα αναβαθμισμένου πλαισίου φορολογικών κινήτρων που ευθυγραμμίζεται με την βέλτιστες διεθνείς πρακτικές. Όπως επεσήμανε, μεταξύ άλλων, η Υπουργός, οι εισφορές στα προγράμματα αυτά θα εκπίπτουν στο 100%, το ανώτατο όριο εισφορών αυξάνεται σημαντικά και ανέρχεται πλέον σε 35.000 ευρώ ετησίως για τους ελεύθερους επαγγελματίες και 35% του ετήσιου εισοδήματος για τους μισθωτούς, η φορολογία των παροχών αποσυνδέεται από τα έτη ασφάλισης και συνδέεται αποκλειστικά με την ηλικία εξόδου, ενώ καταργείται και η φορολογική ποινή όσων εργαζομένων αποφασίζουν να εισέλθουν στην επαγγελματική ασφάλιση σε μεγαλύτερη ηλικία.

Έκτη Αλήθεια: Η επαγγελματική ασφάλιση γίνεται ακόμη πιο προστατευτική για τους ασφαλισμένους, καθώς προβλέπεται «φορητότητα των δικαιωμάτων». «Θεμελιώδες στοιχείο της επαγγελματικής ασφάλισης είναι να έχω εξασφαλισμένη την πλήρη φορητότητα των δικαιωμάτων μου, από την επιχείρηση άλφα στην επιχείρηση βήτα, από το ένα ταμείο, στο άλλο ταμείο. Και άρα η αλλαγή εργασίας ή επαγγελματικής κατάστασης με τη ρύθμιση που φέρνουμε, δεν θα οδηγεί σε καμία απώλεια ή αποδυνάμωση κατοχυρωμένων δικαιωμάτων», είπε η Υπουργός.

Έβδομη Αλήθεια: Το νέο πλαίσιο έχει οφέλη για τους ασφαλισμένους , για τις επιχειρήσεις, για την εθνική οικονομία. Όπως επεσήμανε μεταξύ άλλων, για τους ασφαλισμένους ενισχύει και συμπληρώνει το συνταξιοδοτικό εισόδημα, για τις επιχειρήσεις δίνει ένα πρόσθετο κίνητρο προσέλκυσης και διατήρησης εργαζομένων και καθιστά πιο λειτουργικό το πλαίσιο για μικρότερες επιχειρήσεις οι οποίες μέχρι σήμερα είχαν δυσκολία πρόσβασης στην επαγγελματική ασφάλιση, ενώ για την εθνική οικονομία συσσωρεύει επενδυτικά κεφάλαια, διοχετεύει τη ρευστότητα στην οικονομία και αποτρέπει φυγή κεφαλαίων, ενισχύει τη μακροπρόθεσμη αποταμίευση των νοικοκυριών, δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας στον χρηματοοικονομικό κλάδο και αξιοποιεί την επαγγελματική ασφάλιση ως εργαλείο μακροπρόθεσμης αποταμίευσης, επένδυσης και ενίσχυσης της συνταξιοδοτικής επάρκειας.

Όγδοη Αλήθεια: Η προσπάθεια για την ενίσχυση της επαγγελματικής ασφάλισης είναι συλλογική και σημαντικό ρόλο έχει η εποπτική αρχή η Τράπεζα της Ελλάδος. «Το νομοσχέδιο έχει ετοιμαστεί από κοινού με την Τράπεζα της Ελλάδος αντλώντας από την εμπειρία των πρώτων ετών εφαρμογής του νόμου και από τον ενάμιση χρόνο εμπειρίας της εφαρμογής της ρύθμισης για την εποπτεία από την Τράπεζα της Ελλάδος», τόνισε η Υπουργός.

Ένατη Αλήθεια: Το νομοσχέδιο έχει τη συναίνεση όλων των κοινωνικών εταίρων, ενώ το ίδιο συνέβη και με την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία και με το νομοσχέδιο για την ισότητα των αμοιβών μεταξύ γυναικών και ανδρών για όμοια εργασία. «Είναι συνειδητή μας απόφαση να επιλέγουμε πρώτα να ακούσουμε, να συζητήσουμε, να αξιολογήσουμε κάθε τεκμηριωμένη πρόταση και δεν είναι τυχαίο ότι στο παρόν νομοσχέδιο άνω του 95% των προτάσεων που έχουν κατατεθεί και προ διαβούλευσης αλλά και εν συνεχεία, έχουν ενσωματωθεί και όλοι οι φορείς που τοποθετήθηκαν επί του δεύτερου πυλώνα ήταν όλοι θετικοί για το νομοσχέδιο», δήλωσε η κ. Κεραμέως.

Δέκατη Αλήθεια: Είναι σημαντικό αυτή η σπάνια και ευρεία κοινωνική συναίνεση να μετουσιωθεί και κοινοβουλευτική συναίνεση.

«Η μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος είναι μια διαρκής προσπάθεια να εξασφαλίζουμε ένα σύστημα βιώσιμο, κοινωνικά δίκαιο και προσαρμοσμένο στις ανάγκες της νέας εποχής» σημείωσε η κ. Κεραμέως και τόνισε ότι το νομοσχέδιο «ενισχύει τον δεύτερο πυλώνα του ασφαλιστικού συστήματος, δημιουργεί περισσότερες επιλογές για τους εργαζομένους, δίνει νέα πρόσθετα εργαλεία για τις επιχειρήσεις, αναβαθμίζει την προστασία των ασφαλισμένων, συμβάλλει στην μακροπρόθεσμη ενίσχυση της εθνικής οικονομίας. Και πάνω από όλα, υπηρετεί έναν θεμελιώδη στόχο. Να μπορεί ένας εργαζόμενος να αισθάνεται ολοένα και μεγαλύτερη ασφάλεια για το μέλλον του».