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Μητσοτάκης από νοσοκομείο Κοζάνης: Κεντρική προτεραιότητα η ανάταξη των υποδομών του ΕΣΥ
Πολιτική
17:14 - 28 Αυγ 2026

Μητσοτάκης από νοσοκομείο Κοζάνης: Κεντρική προτεραιότητα η ανάταξη των υποδομών του ΕΣΥ

Reporter.gr Newsroom
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Την αναβάθμιση των υποδομών του Εθνικού Συστήματος Υγείας και τις παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στη Δυτική Μακεδονία ανέδειξε ως βασική κυβερνητική προτεραιότητα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την επίσκεψή του την Παρασκευή στη νέα πτέρυγα του Μαμάτσειου Νοσοκομείου Κοζάνης.

Ο πρωθυπουργός, κατά την παρουσία του στις νέες εγκαταστάσεις, υπογράμμισε ότι η «πλήρης ανάταξη των υποδομών του Εθνικού Συστήματος Υγείας αποτέλεσε από την αρχή κεντρική πολιτική προτεραιότητα της κυβέρνησης».

Παράλληλα, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πορεία των έργων στην Κοζάνη, σημειώνοντας ότι το αποτύπωμα της συγκεκριμένης κυβερνητικής πρωτοβουλίας «αρχίζει και γίνεται ορατό».

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στην προηγούμενη επίσκεψή του στην περιοχή, όταν είχε βρεθεί στη θεμελίωση της νέας πτέρυγας τον Φεβρουάριο του 2023. Όπως ανέφερε, το έργο έχει πλέον ουσιαστικά ολοκληρωθεί και προανήγγειλε ότι θα επιστρέψει στην Κοζάνη σε λίγους μήνες, προκειμένου να πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια της νέας πτέρυγας.

Οι πόροι από την Ευρώπη και η αναβάθμιση του νοσοκομείου

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο πρωθυπουργός στη χρηματοδότηση των παρεμβάσεων, επισημαίνοντας ότι για την υλοποίησή τους αξιοποιούνται ευρωπαϊκοί πόροι από διαφορετικά χρηματοδοτικά εργαλεία.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε, πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης έχουν ήδη κατευθυνθεί στην αναβάθμιση του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του νοσοκομείου, το οποίο έχει ήδη εγκαινιαστεί.

Παράλληλα, για την πλήρη αναβάθμιση του παλαιού κτιρίου του Μαμάτσειου αναμένεται να αξιοποιηθούν πόροι από το πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, το οποίο έχει σχεδιαστεί ειδικά για τη Δυτική Μακεδονία.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι, σε συνεννόηση με τον περιφερειάρχη, εκτιμάται πως οι σχετικές εργασίες θα ξεκινήσουν άμεσα, ανοίγοντας τον δρόμο για τη συνολική αναμόρφωση των υφιστάμενων υποδομών του νοσοκομείου.

Στο επίκεντρο και η ογκολογική περίθαλψη

Ο πρωθυπουργός στάθηκε επίσης στην πρόσφατη ανακοίνωση για τη δημιουργία Κέντρου Ολιστικής Διαχείρισης Καρκίνου στο Μποδοσάκειο Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη ιδιαίτερα σημαντική για τη Δυτική Μακεδονία.

Όπως σημείωσε, η δημιουργία του Κέντρου αναμένεται να περιορίσει την ανάγκη μετακίνησης ασθενών από την περιοχή προς τα μεγάλα αστικά κέντρα.

«Μέχρι σήμερα οι συμπολίτες μας οι οποίοι είχαν ανάγκη ογκολογικής περίθαλψης έπρεπε να μετακινηθούν είτε στην Αθήνα είτε στη Θεσσαλονίκη», ανέφερε χαρακτηριστικά, αναδεικνύοντας τη σημασία της ενίσχυσης των υπηρεσιών υγείας σε περιφερειακό επίπεδο.

Νέα πτέρυγα 6.000 τ.μ.

Η νέα πτέρυγα του Μαμάτσειου Νοσοκομείου Κοζάνης αποτελεί σημαντική προσθήκη στις υποδομές του νοσηλευτικού ιδρύματος, καθώς έχει συνολική έκταση 6.000 τετραγωνικών μέτρων.

Στους νέους χώρους πρόκειται να στεγαστούν ο Χειρουργικός και ο Παθολογικός Τομέας του νοσοκομείου, ενισχύοντας τις διαθέσιμες υποδομές και τις δυνατότητες παροχής υπηρεσιών υγείας στους κατοίκους της Κοζάνης και της ευρύτερης περιοχής.

Η επίσκεψη του πρωθυπουργού στη νέα πτέρυγα εντάσσεται, σύμφωνα με την κυβερνητική προσέγγιση, στον σχεδιασμό για την αναβάθμιση των υποδομών του ΕΣΥ, με επίκεντρο τόσο τις νοσοκομειακές εγκαταστάσεις όσο και την ενίσχυση των υπηρεσιών υγείας στη Δυτική Μακεδονία.

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