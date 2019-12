Ο λόγος περνάει τώρα στη Γερουσία, η οποία θα αναλάβει να προγραμματίσει τη δίκη, πιθανότατα για τον Ιανουάριο του 2020.



Πρέπει πάντως να σημειωθεί πως η Γερουσία ελέγχεται από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, το οποίο έχει ήδη διαμηνύσει ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών θα αθωωθεί. Άλλωστε και στην ψηφοφορία στη Βουλή των Αντιπροσώπων δεν υπήρξαν διαρροές για τους Ρεπουμπλικανούς, οι οποίοι στήριξαν τον πρόεδρό τους. Στη Γερουσία απαιτείται πλειοψηφία δύο τρίτων για να καταδικαστεί και να απομακρυνθεί από την εξουσία.

Ωστόσο, στη Βουλή των Αντιπροσώπων οι Δημοκρατικοί έχουν την πλειοψηφία και ξεπέρασαν άνετα τις 216 ψήφους που χρειάζονταν για να παραπέμψουν σε δίκη με το αίτημα της καθαίρεσης τον Τραμπ. Συνολικά 230 ήταν τα "ναι" και 197 τα "όχι" στην ψηφοφορία που αφορούσε το άρθρο 1 για την παραπομπή Τραμπ με την κατηγορία της κατάχρησης εξουσίας. Με 229 "ναι" πέρασε και το άρθρο 2 για την παραπομπή Τραμπ με την κατηγορία της παρακώλυσης της καλής λειτουργίας του Κογκρέσου.

This is the moment the U.S. House garnered the 216 required votes to impeach Trump on abuse-of-power charge https://t.co/hxbXA4bz1h pic.twitter.com/9Pxev3IXQw