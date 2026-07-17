Αττική: Ουρές σε εθνικές οδούς και λιμάνια καθώς κορυφώνεται το κύμα εξόδου των εκδρομέων

Με ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους οδικούς άξονες και στα λιμάνια της Αττικής εξελίσσεται η έξοδος των εκδρομέων, η πρώτη μεγάλη έξοδος του καλοκαιριού, με χιλιάδες πολίτες να εγκαταλείπουν το λεκανοπέδιο με προορισμό την περιφέρεια και τα νησιά.

Η κυκλοφορία παραμένει επιβαρυμένη στις βασικές οδικές αρτηρίες που οδηγούν εκτός Αθηνών, με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις να καταγράφονται στη λεωφόρο Αθηνών, από το ύψος του Χαϊδαρίου έως τον Ασπρόπυργο, καθώς και στη λεωφόρο Σχιστού. Αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στα διόδια της Ελευσίνας, όπου σχηματίζονται ουρές οχημάτων, ενώ στη συνέχεια οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες μέχρι τη Νέα Πέραμο.

Αυξημένος είναι ο κυκλοφοριακός φόρτος και στην Αττική Οδό, κυρίως στο τμήμα από την Ανθούσα έως τη Μεταμόρφωση, αλλά και από τον Ασπρόπυργο προς τα διόδια της Ελευσίνας. Αντίστοιχα, σημαντικές καθυστερήσεις παρατηρούνται στην άνοδο του Κηφισού, όπου η συμφόρηση ξεκινά λίγο μετά τον Ρέντη και κορυφώνεται στην περιοχή του κόμβου της Μεταμόρφωσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας, από τις 06:00 έως τις 18:00 της Παρασκευής συνολικά 61.176 οχήματα πέρασαν από τις δύο βασικές εξόδους της Αττικής. Από αυτά, 36.800 κινήθηκαν μέσω της εθνικής οδού Αθηνών–Κορίνθου, ενώ 24.376 οχήματα κατευθύνθηκαν προς την Αθηνών–Λαμίας.

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Το αδιαχώρητο σε Πειραιά και Ραφήνα

Την ίδια ώρα, ιδιαίτερα αυξημένη αναμένεται να είναι και η επιβατική κίνηση στα λιμάνια της Αττικής κατά το τριήμερο 17 έως 19 Ιουλίου, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για 101.869 επιβάτες που θα αναχωρήσουν από τον Πειραιά, τη Ραφήνα και το Λαύριο, καθώς και προς τους προορισμούς του Αργοσαρωνικού, μέσω συνολικά 250 προγραμματισμένων δρομολογίων.

Στο λιμάνι του Πειραιά καταγράφεται ήδη αυξημένη κυκλοφοριακή επιβάρυνση στους γύρω δρόμους, ενώ οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για τη διαχείριση του μεγάλου όγκου ταξιδιωτών.

Από τον Πειραιά αναμένεται να αναχωρήσουν συνολικά 59.053 επιβάτες μέσα στο τριήμερο. Συγκεκριμένα, από την πύλη της Τζελέπη έχουν προγραμματιστεί 67 δρομολόγια, τα οποία θα μεταφέρουν 59.053 επιβάτες, ενώ για τον Αργοσαρωνικό έχουν προγραμματιστεί 170 δρομολόγια (ταχύπλοα και συμβατικά πλοία), με συνολικά 20.465 επιβάτες.

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Από το λιμάνι της Ραφήνας έχουν προγραμματιστεί 42 δρομολόγια, μέσω των οποίων αναμένεται να ταξιδέψουν 20.783 επιβάτες, ενώ από το Λαύριο θα πραγματοποιηθούν 34 δρομολόγια, με εκτιμώμενο αριθμό 9.567 επιβατών.

Οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους οδηγούς να οπλιστούν με υπομονή και να ακολουθούν τις οδηγίες της Τροχαίας, ενώ συνιστούν στους επιβάτες των πλοίων να προσέρχονται εγκαίρως στα λιμάνια, προκειμένου να αποφευχθούν καθυστερήσεις κατά την επιβίβαση, καθώς η έξοδος των εκδρομέων κορυφώνεται ενόψει του Σαββατοκύριακου.