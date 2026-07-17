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Axios: Ο Τραμπ εξετάζει μαζική επίθεση στο Ιράν – Στέλνει δεκάδες αεροσκάφη ανεφοδιασμού στο Ισραήλ
Ειδήσεις
21:52 - 17 Ιουλ 2026

Axios: Ο Τραμπ εξετάζει μαζική επίθεση στο Ιράν – Στέλνει δεκάδες αεροσκάφη ανεφοδιασμού στο Ισραήλ

Reporter.gr Newsroom
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Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε το Ισραήλ ότι σκοπεύει να αποστείλει δεκάδες επιπλέον αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού, ενόψει της πιθανότητας διεύρυνσης των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, σύμφωνα με τρεις Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους.

Εξετάζεται ευρύτερη στρατιωτική επιχείρηση

Όπως αναφέρεται, μετά τη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη στην Αίθουσα Επιχειρήσεων (Situation Room) του Λευκού Οίκου, όπου παρουσιάστηκαν στον πρόεδρο Τραμπ νέα στρατιωτικά σχέδια, ο Αμερικανός πρόεδρος εξετάζει το ενδεχόμενο μιας ευρείας στρατιωτικής επίθεσης κατά του Ιράν, η οποία θα υπερβαίνει τις σημερινές επιχειρήσεις που επικεντρώνονται γύρω από τα Στενά του Ορμούζ.

Στα σενάρια που βρίσκονται στο τραπέζι περιλαμβάνονται:

  1. βομβαρδισμοί κρίσιμων υποδομών, όπως σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας,
  2. νέες επιθέσεις στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, με στόχο να καταστεί ακόμη πιο δυσπρόσιτο το εμπλουτισμένο ουράνιο,
  3. πλήγμα στην υπόγεια εγκατάσταση Pickaxe Mountain, η οποία εκτιμάται ότι βρίσκεται ακόμη υπό κατασκευή και ενδέχεται να αποτελέσει σημαντική πυρηνική υποδομή.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Τραμπ δεν έχει λάβει ακόμη την τελική απόφαση, ωστόσο εμφανίζεται διατεθειμένος να κλιμακώσει τις επιχειρήσεις ώστε να προκαλέσει επαρκή πίεση στην Τεχεράνη, με στόχο να ανοίξει εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ και να αποδεχθεί τις αμερικανικές απαιτήσεις για το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι μια τέτοια απόφαση θα μπορούσε να ληφθεί ακόμη και μέσα στις επόμενες ημέρες.

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Συνεχίζονται τα αμερικανικά πλήγματα

Την Πέμπτη, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα επιθέσεις εναντίον ιρανικών στόχων στα Στενά του Ορμούζ και στις νότιες ακτές του Ιράν.

Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, βομβαρδίστηκαν τουλάχιστον επτά γέφυρες στην περιοχή της Μπαντάρ Αμπάς, η οποία θεωρείται κομβικό κέντρο επιχειρήσεων των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC).

Όπως εξήγησε, μέσω της Μπαντάρ Αμπάς μεταφέρονται πυρομαχικά, εφόδια και στρατιωτικές ενισχύσεις προς τις υπόλοιπες περιοχές των Στενών του Ορμούζ.

Την ίδια στιγμή, το Ιράν κλιμάκωσε τις επιθέσεις του εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Ιορδανία, το Κατάρ, το Μπαχρέιν, το Ιράκ και το Κουβέιτ.

Παράλληλα, οι Φρουροί της Επανάστασης ισχυρίστηκαν ότι έπληξαν αμερικανική βάση στη Συρία, αν και οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν αποχωρήσει από τη συγκεκριμένη εγκατάσταση πριν από αρκετούς μήνες.

Ενισχύεται η αμερικανική στρατιωτική παρουσία στο Ισραήλ

Σήμερα οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν περίπου 30 αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού στο Διεθνές Αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, κοντά στο Τελ Αβίβ, καθώς και αντίστοιχο αριθμό στο αεροδρόμιο Ραμόν, στο νότιο Ισραήλ.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι η Ουάσιγκτον σχεδιάζει να αποστείλει αρκετές δεκάδες ακόμη αεροσκάφη μέσα στις επόμενες ημέρες, επαναφέροντας τον συνολικό αριθμό στα επίπεδα που υπήρχαν κατά την έναρξη του πολέμου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις προτιμούν να επιχειρούν από το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, καθώς άλλες αεροπορικές βάσεις στην περιοχή θεωρούνται περισσότερο εκτεθειμένες σε πιθανές ιρανικές επιθέσεις.

Προειδοποίηση Νετανιάχου προς την Τεχεράνη

Παρά την ένταση, Ισραηλινοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι η Τεχεράνη εξακολουθεί να αποφεύγει την άμεση επίθεση κατά του Ισραήλ, φοβούμενη μια ιδιαίτερα σφοδρή ισραηλινή απάντηση.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, σε ομιλία του την Τρίτη, απηύθυνε σαφή προειδοποίηση προς την ιρανική ηγεσία:

«Μπορώ να πω μόνο ένα πράγμα στους ηγέτες του Ιράν: Μην υπολογίζετε ότι θα επικρατήσει ηρεμία αν μας επιτεθείτε. Μην περιμένετε επανάληψη όσων έχουν συμβεί μέχρι σήμερα. Δεν θα είναι επανάληψη. Θα πρόκειται για κάτι εντελώς διαφορετικό και πολύ πιο ισχυρό».

Πολιτικές αντιδράσεις στο Ισραήλ

Η παρουσία δεκάδων αμερικανικών αεροσκαφών στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν έχει εξελιχθεί σε πολιτικό ζήτημα στο Ισραήλ.

Τα αεροσκάφη καταλαμβάνουν μεγάλο μέρος των διαθέσιμων χώρων στάθμευσης του αεροδρομίου, γεγονός που δεν αποτελούσε πρόβλημα όταν ο ισραηλινός εναέριος χώρος παρέμενε σε μεγάλο βαθμό κλειστός και πολλές αεροπορικές εταιρείες είχαν αναστείλει τις πτήσεις τους.

Ωστόσο, με την επαναλειτουργία του εναέριου χώρου και την κορύφωση της καλοκαιρινής ταξιδιωτικής περιόδου, η άφιξη επιπλέον αμερικανικών αεροσκαφών ενδέχεται να προκαλέσει μαζικές ακυρώσεις πτήσεων, προκαλώντας πολιτικό κόστος στην κυβέρνηση Νετανιάχου λίγους μήνες πριν από τις εκλογές.

Η υπουργός Μεταφορών του Ισραήλ Μίρι Ρεγκέβ, στενή συνεργάτιδα του πρωθυπουργού, ζήτησε τη μεταφορά των αμερικανικών αεροσκαφών εκτός του αεροδρομίου Μπεν Γκουριόν ή τουλάχιστον τον περιορισμό του αριθμού τους. Ωστόσο, το ισραηλινό υπουργείο Άμυνας και οι Ένοπλες Δυνάμεις διαφώνησαν με την πρόταση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η κυβέρνηση Τραμπ έχει ήδη ζητήσει από το Ισραήλ να φιλοξενήσει τα επιπλέον αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού, με την τελική απόφαση να αναμένεται να ληφθεί από τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Τελευταία τροποποίηση στις 17/07/2026 - 21:58
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