ΣΥΡΙΖΑ: Η Δούρου αναλαμβάνει την ΚΟ με φόντο τη μάχη για πολιτική επιβίωση

Η εκλογή της Ρένας Δούρου στην προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία θεωρείται πλέον δεδομένη, καθώς η βουλευτής είναι η μοναδική υποψήφια μετά την απόσυρση της υποψηφιότητας του Παύλου Πολάκη, σε μια εξέλιξη που επιχειρεί να σηματοδοτήσει την έναρξη μιας νέας πολιτικής φάσης για το κόμμα της Κουμουνδούρου, το οποίο εξακολουθεί να αναζητά σταθερό βηματισμό μετά τις διαδοχικές εσωκομματικές αναταράξεις και τις απώλειες βουλευτών.

Η σχετική διαδικασία θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 18 Ιουλίου, με την κ. Δούρου να αναλαμβάνει την ηγεσία μιας σημαντικά αποδυναμωμένης κοινοβουλευτικής ομάδας, σε μια περίοδο κατά την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ καλείται να επαναπροσδιορίσει τον πολιτικό του ρόλο και να διαμορφώσει στρατηγική απέναντι τόσο στην κυβέρνηση όσο και στον ευρύτερο χώρο της προοδευτικής αντιπολίτευσης.

«Σας κάνουμε γνωστό, ότι για την αυριανή ψηφοφορία ανάδειξης Προέδρου της Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, έχει κατατεθεί μοναδική υποψηφιότητα, από τη βουλεύτρια Β2 Δυτικού τομέα Αθηνών, κα Δούρου Ειρήνη (Ρένα)», σημειώνεται στην ανακοίνωση του νέου γραμματέα της Κ.Ο. Γιάννη Αμανατίδη και γνωστοποιείται ότι η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί αύριο και ώρα 09:00 π.μ. στη Βουλή.

Η προδιαγεγραμμένη εκλογή της επιβεβαιώθηκε όταν ο Παύλος Πολάκης απέσυρε τη δική του υποψηφιότητα, αναγνωρίζοντας ουσιαστικά ότι είχε διαμορφωθεί η αναγκαία κοινοβουλευτική στήριξη υπέρ της Ρένας Δούρου. Ακολούθησε η ανακοίνωση του γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, Γιάννη Αμανατίδη, σύμφωνα με την οποία κατατέθηκε μία και μοναδική υποψηφιότητα, αυτή της βουλευτού του Β2 Δυτικού Τομέα Αθηνών.

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Η εξέλιξη αυτή ερμηνεύεται από κομματικά στελέχη ως προσπάθεια αποκλιμάκωσης των εσωτερικών αντιπαραθέσεων και ως επιλογή ενός προσώπου που μπορεί να εκφράσει τη συλλογική λειτουργία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για τον ΣΥΡΙΖΑ.

Η Δούρου μιλά για «νέο ξεκίνημα»

Στην επιστολή με την οποία αποδέχθηκε την υποψηφιότητά της, η Ρένα Δούρου ξεκαθαρίζει ότι η απόφασή της δεν υπαγορεύεται από προσωπική φιλοδοξία, αλλά αποτελεί ανταπόκριση σε κάλεσμα στελεχών και βουλευτών που θεωρούν αναγκαία μια νέα αρχή για το κόμμα.

Η ίδια υποστηρίζει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να ανακάμψει πολιτικά, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η σημερινή κατάσταση δεν είναι μη αναστρέψιμη. Παράλληλα, αφήνει σαφείς αιχμές για τις εξελίξεις που οδήγησαν στη συρρίκνωση της κοινοβουλευτικής δύναμης του κόμματος, κάνοντας λόγο για ανεξαρτητοποιήσεις χωρίς παράδοση της βουλευτικής έδρας, αλλά και για παραιτήσεις που δεν συνοδεύτηκαν από σαφείς πολιτικές διαφοροποιήσεις.

Με τον τρόπο αυτό επιχειρεί να αποδώσει πολιτικά χαρακτηριστικά στην κρίση που προηγήθηκε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι σημαντικό μέρος των αποχωρήσεων δεν συνδέθηκε με ουσιαστικές ιδεολογικές διαφωνίες, αλλά με διαφορετικές επιλογές ως προς τη λειτουργία και την πορεία του κόμματος.

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Στόχος η ανασυγκρότηση και η ενότητα

Η υποψήφια πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας θέτει ως βασική προτεραιότητα την πολιτική και οργανωτική ανασυγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ, υποστηρίζοντας ότι η επανεκκίνηση πρέπει να ξεκινήσει από τη λειτουργία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Σύμφωνα με την ίδια, ο στόχος είναι ο ΣΥΡΙΖΑ να αποκτήσει εκ νέου ουσιαστική κοινοβουλευτική παρουσία και να λειτουργήσει ως καταλύτης για τη διαμόρφωση ενός ευρύτερου προοδευτικού μετώπου, το οποίο θα αποτελέσει εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.

Στην κατεύθυνση αυτή, η Ρένα Δούρου υποστηρίζει ότι το κόμμα πρέπει να προετοιμαστεί για τις επόμενες εθνικές εκλογές είτε μέσα από τη συγκρότηση ενός ενωτικού προοδευτικού ψηφοδελτίου είτε, εφόσον οι πολιτικές συνθήκες δεν το επιτρέψουν, με αυτόνομη κάθοδο.

Το μήνυμα προς το εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ

Η ανάδειξη της Ρένας Δούρου στην κορυφή της Κοινοβουλευτικής Ομάδας αποκτά ιδιαίτερο πολιτικό συμβολισμό, καθώς έρχεται μετά από μια μακρά περίοδο κατά την οποία η ίδια είχε περιορίσει την παρουσία της στην πρώτη γραμμή της κομματικής αντιπαράθεσης.

Παράλληλα, η επιλογή της εκλαμβάνεται ως προσπάθεια διαμόρφωσης μιας περισσότερο συλλογικής ηγετικής λειτουργίας στη Βουλή, με στόχο την αποκατάσταση της εσωκομματικής συνοχής και την επαναφορά του κόμματος σε τροχιά πολιτικής ανάκαμψης.

Το εάν η αλλαγή αυτή θα αποτελέσει την αφετηρία ουσιαστικής ανασυγκρότησης ή θα αποδειχθεί ταφόπλακα στην πολιτική εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ, αποτελεί το μεγάλο ερώτημα της επόμενης περιόδου, καθώς η Κουμουνδούρου καλείται να ανακτήσει την αξιοπιστία και την πολιτική της επιρροή στον χώρο της κεντροαριστεράς.