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Στο «κόκκινο» η Μέση Ανατολή: Οι Φρουροί της Επανάστασης φέρεται να άνοιξαν πυρ κατά εμπορικού πλοίου
Ειδήσεις
22:43 - 17 Ιουλ 2026

Στο «κόκκινο» η Μέση Ανατολή: Οι Φρουροί της Επανάστασης φέρεται να άνοιξαν πυρ κατά εμπορικού πλοίου

Reporter.gr Newsroom
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Νέα εστία έντασης καταγράφεται στα Στενά του Ορμούζ, καθώς, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης άνοιξαν πυρ εναντίον εμπορικού πλοίου με σημαία Ταϊλάνδης αναφέρει το Reuters.

Όπως μετέδωσε το πρακτορείο, επικαλούμενο πηγή με γνώση της υπόθεσης, το πλοίο επιχείρησε να διαπλεύσει τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό χωρίς να ακολουθήσει τις οδηγίες των ιρανικών δυνάμεων και χωρίς να λάβει την απαιτούμενη άδεια από τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η αντίδραση των ιρανικών δυνάμεων σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της διέλευσης του πλοίου από τα Στενά του Ορμούζ, ένα από τα σημαντικότερα ενεργειακά περάσματα παγκοσμίως, μέσω του οποίου διακινείται μεγάλο μέρος του διεθνούς εμπορίου πετρελαίου.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το περιστατικό. Δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση σχετικά με το εάν το πλοίο υπέστη ζημιές, αν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή εάν το πλήρωμα βρίσκεται σε ασφάλεια.

Τελευταία τροποποίηση στις 17/07/2026 - 23:09
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