Οι αναρτήσεις του Τραμπ γίνονται… premium: Νέα υπηρεσία έως $100.000 προκαλεί αντιδράσεις στη Wall Street

Έντονο προβληματισμό στις χρηματοπιστωτικές αγορές προκαλούν οι πληροφορίες ότι η Trump Media & Technology Group εξετάζει τη χρέωση έως και 100.000 δολαρίων τον μήνα σε επενδυτές και επαγγελματίες των αγορών, προκειμένου να αποκτούν ταχύτερη πρόσβαση στις αναρτήσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, η εταιρεία έχει συζητήσει με πιθανούς πελάτες της νέας υπηρεσίας δεδομένων Truth API μια συνδρομή εξαψήφιου ύψους, η οποία θα παρέχει σχεδόν άμεση πρόσβαση στις αναρτήσεις του προέδρου πριν αυτές γίνουν διαθέσιμες μέσω των συνηθισμένων καναλιών.

Η κίνηση απευθύνεται κυρίως σε hedge funds, επενδυτικές εταιρείες και επαγγελματίες του χρηματοπιστωτικού κλάδου, οι οποίοι επενδύουν σημαντικά ποσά σε υπερταχείες υπηρεσίες μετάδοσης δεδομένων, καθώς ακόμη και διαφορές λίγων χιλιοστών του δευτερολέπτου μπορούν να αποδειχθούν κρίσιμες για τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων.

Οι αναρτήσεις του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social έχουν επανειλημμένα επηρεάσει τις διεθνείς αγορές, καθώς συχνά χρησιμοποιεί την πλατφόρμα για να ανακοινώνει αποφάσεις ή θέσεις σχετικά με την οικονομία, το εμπόριο, τη γεωπολιτική και τη νομισματική πολιτική, προκαλώντας έντονες διακυμάνσεις σε μετοχές, νομίσματα και άλλα χρηματοοικονομικά προϊόντα.

Η παρουσίαση της υπηρεσίας Truth API, που ανακοινώθηκε την Πέμπτη, προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις στη Wall Street. Traders και διαχειριστές κεφαλαίων εξέφρασαν ανησυχία για το ενδεχόμενο να χρειάζεται πλέον να καταβάλλουν σημαντικά ποσά σε μια εταιρεία που συνδέεται άμεσα με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, ώστε να αποκτούν έγκαιρη πρόσβαση σε πληροφορίες οι οποίες ενδέχεται να επηρεάζουν τις αγορές.

Όπως ανέφερε στους Financial Times στέλεχος μεγάλου hedge fund, η συγκεκριμένη υπηρεσία ενδέχεται να καταστεί σχεδόν απαραίτητη για τους μεγάλους επενδυτές.

«Ο κόσμος θα πληρώσει, γιατί δεν έχει άλλη επιλογή. Αν μείνεις πίσω σε αυτές τις πληροφορίες, θα συντριβείς στις αγορές», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η υπό εξέταση υπηρεσία αναμένεται να αναζωπυρώσει τη συζήτηση γύρω από τη διαφάνεια στις χρηματοπιστωτικές αγορές, την ισότιμη πρόσβαση σε πληροφορίες που μπορούν να επηρεάσουν τις τιμές των περιουσιακών στοιχείων, αλλά και τα πιθανά ζητήματα σύγκρουσης συμφερόντων που μπορεί να ανακύψουν όταν κρίσιμες δημόσιες ανακοινώσεις συνδέονται με μια εμπορική πλατφόρμα επί πληρωμή.