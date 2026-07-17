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ΑΔΜΗΕ: Νέο ΔΣ &amp; καταβολή του καθαρού υπόλοιπου μερίσματος από 4/9
Ανακοινώσεις
21:45 - 17 Ιουλ 2026

ΑΔΜΗΕ: Νέο ΔΣ & καταβολή του καθαρού υπόλοιπου μερίσματος από 4/9

Reporter.gr Newsroom
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Ο ΑΔΜΗΕ ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση που έλαβε χώρα στις 17.07.2026 ενέκρινε τη διανομή του υπολοίπου μερίσματος για τη χρήση του 2025, συνολικού ποσού 7.176.771 ευρώ ή 0,0197898971 ευρώ ανά μετοχή προ της παρακράτησης φόρου και εξαιρουμένων των 216.000 ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία.

Το παραπάνω ποσό μερίσματος υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5%, σύμφωνα με το άρθρο 24 ν. 4646/2019 (με την εξαίρεση ή διαφοροποίηση του ποσοστού παρακράτησης για τους Μετόχους, οι οποίοι υπόκεινται σε ειδικές διατάξεις). Το καθαρό καταβαλλόμενο ποσό μερίσματος ανέρχεται σε 0,0188004023 ευρώ ανά μετοχή.

Ως ημερομηνία αποκοπής (cut-off date) ορίζεται η Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2026. Από την ημερομηνία αυτή οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Euronext Athens χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στο μέρισμα.

Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων ("Σ.Α.Τ.") τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2026 (record date – ημερομηνία καταγραφής δικαιούχων).

Το υπόλοιπο μέρισμα (μείον τις σύμφωνα με το νόμο φορολογικές επιβαρύνσεις / κρατήσεις) θα αρχίσει να καταβάλλεται από την Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2026 μέσω της πληρώτριας τράπεζας με την επωνυμία "ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε." , ως εξής:

1. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και χρηματιστηριακές εταιρείες), σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας της Euronext Securities Athens και τις σχετικές αποφάσεις της.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων, των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της Euronext Securities Athens, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της

νομιμοποίησης των κληρονόμων μέσω του δικτύου καταστημάτων της "ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε." για (5) έτη από τη λήξη του τρέχοντος έτους (δηλαδή έως την 31η Δεκεμβρίου 2031).

Η καταβολή του ποσού στους δικαιούχους της περίπτωσης (2) θα πραγματοποιείται με την κοινοποίηση του ΚΑΜΕ (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή – Σ.Α.Τ.) και την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, είτε αυτοπροσώπως είτε με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό τους.

Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν μέσα σε πέντε (5) χρόνια παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι όπως επικοινωνούν με την Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων της Εταιρείας (Δυρραχίου 89 και Κηφισού, 104 43 Αθήνα, τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 3636936 και email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ).

Παράλληλα, η εταιρεία ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που έλαβε χώρα στις 17.07.2026 εξέλεξε νέο επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο και όρισε τέσσερα (4) μέλη αυτού ως Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά, αφού διαπίστωσε ότι πληρούν όλοι τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στο άρθρο 9 του Ν. 4706/2020 και στην Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας.

Αμέσως μετά τη λήξη της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

1. Ιωάννης Καράμπελας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

2. Νίκη Αχτύπη, Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

3. Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος, Ανώτατο Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

4. Βασίλειος Μήκας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

5. Κωνσταντίνος Δρίβας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

6. Χαράλαμπος Ξύδης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

7. Δήμητρα Νάνου, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η θητεία του Δ.Σ. είναι τετραετής, ήτοι από 17.07.2026 έως 16.07.2030.

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