Το 11ο IT Service Management Conference, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 28 Ιανουαρίου στην Αθήνα, ανέδειξε πώς το Agile Service Management μπορεί να γίνει πραγματικότητα, σε συνδυασμό με τα βήματα που οφείλει να κάνει ένας οργανισμός όταν μετασχηματίζεται δίνοντας έμφαση σε Προϊόντα και Τεχνολογίες.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι επιτυχημένες υλοποιήσεις, καθώς και η αποτύπωση πρακτικών βημάτων σχετικά με την οργάνωση των διαδικασιών και τη ροή εργασιών που οδηγούν -όχι μόνο σε μείωση κόστους- αλλά και σε βελτίωση της εξυπηρέτησης και της εμπειρίας του πελάτη βρέθηκαν στο επίκεντρο του 11ου IT Service Management Conference που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία, υπό την διοργάνωση του περιοδικού Netweek, της Boussias Communications σε συνεργασία με την ITSMF Hellas.

Τόπος συνάντησης το Conference Venue της Tzaferi 16, όπου στελέχη από όλες τις βαθμίδες και μονάδες οργανισμών και επιχειρήσεων είχαν την ευκαιρία να διαπιστώσουν πώς η δημιουργία ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων, μέσω πλαισίων όπως το ITIL4, Agile Service Management, με υψηλή προστιθέμενη επιχειρηματική αξία, μπορούν να οδηγήσουν σε ένα επιτυχημένο case study.

Στο βήμα του 11ου IT Service Management Conference φιλοξενήθηκαν διεθνούς φήμης ομιλητές, όπως ο Mark Smalley (Lead Editor of ITIL 4 Managing Professional High Velocity IT by AXELOS). Στην παρουσίαση του ο M. Pluschke μοιράστηκε τις σκέψεις του για βασικά θέματα, όπως είναι η ηθική, το απρόβλεπτο που συναντά ο ΙΤ expert στην εργασία του, η κουλτούρα σε θέματα που άπτονται της ασφάλειας, τις υπηρεσίες, τα μοντέλα λειτουργίας και τέλος τα value streams.

Μέσα από πρακτικά cases εξέτασε η παρουσίαση του Robert Falkowitz (General Manager της Concentric Circle Consulting) πώς το Kanban είναι πραγματικά ευέλικτο, στη διαχείριση της ροής εργασίας, των αλλαγών τόσο στον τρόπο εργασίας, όσο και στις παρεχόμενες υπηρεσίες, καθώς επίσης και στη διαχείριση της εμπειρίας από την θέση του εργαζομένου, αλλά και του manager.

Χορηγοί του συνεδρίου ήταν η Census, η Microsoft, η Performance Technologies και η Priority. Ως Υποστηρικτής συμμετείχε η Relational. Με την τιμητική υποστήριξη της BCS. Conference Experience Sponsor ήταν το Conferience.