81 χρόνια από τη Χιροσίμα: Η μέρα που άρχισε η πυρηνική εποχή

Ογδόντα ένα χρόνια συμπληρώνονται φέτος από τους ατομικούς βομβαρδισμούς της Χιροσίμα και του Ναγκασάκι, τις μοναδικές μέχρι σήμερα περιπτώσεις χρήσης πυρηνικών όπλων σε πόλεμο. Οι επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, στις 6 και 9 Αυγούστου 1945, άλλαξαν οριστικά την πορεία του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και εγκαινίασαν την πυρηνική εποχή, αφήνοντας μια κληρονομιά που εξακολουθεί να επηρεάζει τη διεθνή πολιτική και τη συζήτηση για τον πυρηνικό αφοπλισμό.

Η απόφαση για τη χρήση της ατομικής βόμβας

Η εντολή για τη χρήση των νέων όπλων δόθηκε στις 25 Ιουλίου 1945 από τον προσωρινό αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού των ΗΠΑ, στρατηγό Τόμας Χάντι, προς τον διοικητή των Στρατηγικών Αεροπορικών Δυνάμεων, στρατηγό Καρλ Σπάατς. Η διαταγή προέβλεπε ότι η πρώτη ατομική βόμβα θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί «όταν οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν, μετά τις 3 Αυγούστου», με πιθανούς στόχους τις πόλεις Χιροσίμα, Κοκούρα, Νιιγκάτα και Ναγκασάκι.

Η χρήση των βομβών είχε εγκριθεί από τον αρχηγό του αμερικανικού στρατού Τζορτζ Μάρσαλ και τον υπουργό Πολέμου Χένρι Στίμσον, ενώ την τελική πολιτική έγκριση έδωσε ο πρόεδρος Χάρι Τρούμαν.

Παράλληλα, οι ΗΠΑ είχαν ήδη μεταφέρει στη νήσο Τινιάν, στον Ειρηνικό, τις δύο πρώτες επιχειρησιακές ατομικές βόμβες: τη βόμβα ουρανίου Little Boy και τη βόμβα πλουτωνίου Fat Man. Μια τρίτη βόμβα του ίδιου τύπου αναμενόταν να είναι έτοιμη μέσα στον Αύγουστο.

Το ιστορικό πλαίσιο

Η απόφαση ελήφθη ενώ ο πόλεμος στην Ασία πλησίαζε στο τέλος του. Στις 26 Ιουλίου 1945, μία ημέρα μετά την εντολή για τη χρήση των ατομικών βομβών, οι ΗΠΑ, η Βρετανία και η Κίνα εξέδωσαν τη Διακήρυξη του Πότσνταμ, καλώντας την Ιαπωνία να παραδοθεί άνευ όρων, διαφορετικά θα αντιμετώπιζε «άμεση και ολοκληρωτική καταστροφή».

Ιστορικά στοιχεία δείχνουν ότι ήδη από τον Ιούνιο του 1945 η ιαπωνική ηγεσία αναζητούσε, μέσω της Σοβιετικής Ένωσης, έναν τρόπο να τερματίσει τον πόλεμο, επιδιώκοντας κυρίως να διασφαλίσει τη διατήρηση του αυτοκρατορικού θεσμού. Οι ΗΠΑ είχαν αποκρυπτογραφήσει σχετικές διπλωματικές επικοινωνίες, ωστόσο θεώρησαν ότι οι ιαπωνικές επιφυλάξεις ισοδυναμούσαν με απόρριψη της Διακήρυξης του Πότσνταμ.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη χρήση των ατομικών όπλων, η αμερικανική αεροπορία πραγματοποίησε δεκάδες δοκιμαστικούς βομβαρδισμούς με συμβατικά εκρηκτικά, προκειμένου να τελειοποιήσει τις τεχνικές ρίψης των νέων βομβών.

Η Χιροσίμα

Στις 08:15 το πρωί της 6ης Αυγούστου 1945, το αμερικανικό βομβαρδιστικό B-29 Enola Gay έριξε πάνω από τη Χιροσίμα τη βόμβα ουρανίου Little Boy, βάρους περίπου 4,5 τόνων (10.000 λιβρών).

Η βόμβα εξερράγη περίπου 580 μέτρα πάνω από το κέντρο της πόλης, προκαλώντας θερμοκρασίες που έφτασαν τους 4.000 βαθμούς Κελσίου. Το ωστικό κύμα και η θερμική ακτινοβολία ισοπέδωσαν μεγάλο μέρος της πόλης, με περισσότερα από τα μισά κτίρια να καταστρέφονται.

Περίπου 78.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν ακαριαία, ενώ μέχρι το τέλος του 1945 ο αριθμός των νεκρών είχε φτάσει περίπου τις 140.000, καθώς χιλιάδες υπέκυψαν στα εγκαύματα και στις επιπτώσεις της ραδιενέργειας.

Το Ναγκασάκι

Τρεις ημέρες αργότερα, στις 11:02 το πρωί της 9ης Αυγούστου, οι ΗΠΑ έριξαν τη δεύτερη ατομική βόμβα, την Fat Man, στο Ναγκασάκι.

Αρχικός στόχος της αποστολής ήταν η πόλη Κοκούρα, όμως η χαμηλή νέφωση και ο καπνός από προηγούμενους βομβαρδισμούς δεν επέτρεψαν στο πλήρωμα να εντοπίσει τον στόχο. Έτσι, επιλέχθηκε το Ναγκασάκι.

Η βόμβα εξερράγη περίπου 500 μέτρα πάνω από το έδαφος, σκοτώνοντας αμέσως περίπου 27.000 ανθρώπους. Μέχρι το τέλος του 1945, ο αριθμός των νεκρών είχε αυξηθεί σε περίπου 70.000, κυρίως εξαιτίας της έκθεσης στη ραδιενέργεια.

Η παράδοση της Ιαπωνίας

Στις 9 Αυγούστου 1945, λίγες ώρες πριν από τον βομβαρδισμό του Ναγκασάκι, η Σοβιετική Ένωση κήρυξε τον πόλεμο στην Ιαπωνία και εξαπέλυσε επίθεση στη Μαντζουρία, ανοίγοντας ένα νέο μέτωπο.

Έξι ημέρες αργότερα, στις 15 Αυγούστου 1945, ο αυτοκράτορας Χιροχίτο ανακοίνωσε μέσω ραδιοφωνικού διαγγέλματος την αποδοχή των όρων της Διακήρυξης του Πότσνταμ, οδηγώντας στον τερματισμό του Β' Παγκοσμίου Πολέμου στην Ασία.

Οι ανθρώπινες απώλειες

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία των ιαπωνικών αρχών, μέχρι σήμερα έχουν αναγνωριστεί ως θύματα των δύο ατομικών βομβαρδισμών:

344.306 άνθρωποι στη Χιροσίμα (στοιχεία έως 6 Αυγούστου 2025).

198.785 άνθρωποι στο Ναγκασάκι (στοιχεία έως 9 Αυγούστου 2025).

Στους αριθμούς περιλαμβάνονται όχι μόνο όσοι σκοτώθηκαν τις ημέρες των βομβαρδισμών, αλλά και όσοι έχασαν αργότερα τη ζωή τους από ασθένειες που συνδέθηκαν με τη ραδιενέργεια ή από τα τραύματά τους.

Ένα διαχρονικό δίλημμα

Η αναγκαιότητα της χρήσης των ατομικών βομβών εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο έντονης ιστορικής και ηθικής αντιπαράθεσης.

Οι υποστηρικτές της απόφασης υποστηρίζουν ότι οι βομβαρδισμοί απέτρεψαν μια αιματηρή συμμαχική εισβολή στην Ιαπωνία, η οποία θα μπορούσε να στοιχίσει εκατοντάδες χιλιάδες ή ακόμη και εκατομμύρια ζωές. Αντίθετα, πολλοί ιστορικοί επισημαίνουν ότι η Ιαπωνία αναζητούσε ήδη διέξοδο για τον τερματισμό του πολέμου, ενώ η είσοδος της Σοβιετικής Ένωσης στη σύγκρουση θεωρείται από αρκετούς εξίσου καθοριστικός παράγοντας για την παράδοση του Τόκιο.

Επιπλέον, έχει δεχθεί έντονη κριτική το γεγονός ότι οι βόμβες χρησιμοποιήθηκαν σε πυκνοκατοικημένα αστικά κέντρα, με αποτέλεσμα τη μαζική απώλεια αμάχων.

Η επέτειος πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η πυρηνική αποτροπή έχει επιστρέψει στο επίκεντρο της διεθνούς πολιτικής, με τους πολέμους στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, αλλά και την όξυνση των ανταγωνισμών μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων, να επαναφέρουν στο προσκήνιο τους φόβους για μια νέα πυρηνική κλιμάκωση. Οι εικόνες της Χιροσίμα και του Ναγκασάκι εξακολουθούν να αποτελούν τη δραματικότερη υπενθύμιση του ανθρώπινου κόστους που συνεπάγεται η χρήση πυρηνικών όπλων.