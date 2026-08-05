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Οι Χούθι υποστηρίζουν ότι έπληξαν δύο τάνκερ στον Κόλπο του Άντεν
Ειδήσεις
22:28 - 05 Αυγ 2026

Οι Χούθι υποστηρίζουν ότι έπληξαν δύο τάνκερ στον Κόλπο του Άντεν

Reporter.gr Newsroom
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Δύο σαουδαραβικά πλοία έβαλαν στο στόχαστρο οι Χούθι, σύμφωνα με σχετική τους ανακοίνωση, ανοιχτά της Υεμένης, στον Κόλπο του Άντεν.  

Ο πρώτος συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης (5/8), όταν περίπου 95 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του Άντεν καταγράφηκε μία επίθεση σε πλοίο.

Σύμφωνα με προειδοποίηση της εταιρείας θαλάσσιας ασφάλειας EOS Risk, ο πλοίαρχος του δεξαμενόπλοιου ανέφερε ότι άκουσε ισχυρή έκρηξη σε πολύ μικρή απόσταση από το σκάφος. Η ταυτότητα και η σημαία του πλοίου δεν έχουν μέχρι στιγμής γνωστοποιηθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες των διεθνών μέσων, από την επίθεση δεν προκλήθηκαν τραυματισμοί, καθώς όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή και έχουν καταμετρηθεί. Το δεξαμενόπλοιο δεν υπέστη ζημιές, ενώ δεν αναφέρθηκαν διαρροή φορτίου, θαλάσσια ρύπανση ή άλλες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Παρά την εγγύτητα της έκρηξης, δεν υπάρχουν προς το παρόν ενδείξεις ότι το πλοίο χτυπήθηκε ή ότι αποτέλεσε τον άμεσο στόχο επίθεσης. Η EOS Risk εξετάζει το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήθηκε πύραυλος ή μη επανδρωμένο αεροσκάφος, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί ούτε η προέλευση ούτε η ακριβής φύση της έκρηξης.

Παράλληλα, η Σαουδική Αραβία δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει την επίθεση, ενώ οι Χούθι σε ανακοίνωσή τους υποστήριξαν ότι στοχοθέτησαν και δεύτερο πλοίο.

Μετά τις εξελίξεις αυτές, οι διαχειριστές και τα πληρώματα των πλοίων που διασχίζουν τον Κόλπο του Άντεν καλούνται να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή. Οι συστάσεις περιλαμβάνουν συνεχή οπτική και ηλεκτρονική επιτήρηση, άμεση εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων προστασίας και έγκαιρη αναφορά οποιασδήποτε ύποπτης δραστηριότητας στις αρμόδιες αρχές θαλάσσιας ασφάλειας.

Τα συμβάντα ενίσχυσαν εκ νέου την αβεβαιότητα για την ασφάλεια των εμπορικών πλοίων σε μία από τις πλέον ευαίσθητες θαλάσσιες διαδρομές παγκοσμίως.

Τελευταία τροποποίηση στις 05/08/2026 - 22:57
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