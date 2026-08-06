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Ορμούζ: Ιράν και Ομάν «κλειδώνουν» συμφωνία για τη διέλευση των πλοίων – Στο τραπέζι και οι ΗΠΑ
Ειδήσεις
14:08 - 06 Αυγ 2026

Ορμούζ: Ιράν και Ομάν «κλειδώνουν» συμφωνία για τη διέλευση των πλοίων – Στο τραπέζι και οι ΗΠΑ

Reporter.gr Newsroom
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Το Ιράν και το Ομάν βρίσκονται κοντά στην οριστικοποίηση συμφωνίας για τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, ενώ τόσο η Τεχεράνη όσο και οι Ηνωμένες Πολιτείες αφήνουν να εννοηθεί ότι επίσημες ανακοινώσεις ενδέχεται να γίνουν σύντομα.

Σύμφωνα με Ιρανό κυβερνητικό αξιωματούχο που συμμετέχει στις διαβουλεύσεις και μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας στο MS Now, η προσωρινή συμφωνία προβλέπει ότι η διέλευση των πλοίων από τα Στενά θα πραγματοποιείται χωρίς την επιβολή τελών ή διοδίων.

Όπως ανέφερε, η ρύθμιση καλύπτει τόσο τα πλοία που εισέρχονται μέσω των ιρανικών χωρικών υδάτων όσο και εκείνα που εξέρχονται ακολουθώντας τη διαδρομή που βρίσκεται πλησιέστερα στις ακτές του Ομάν.

Κατά την ίδια πηγή, σύμφωνα με μετάδοση του CNBC, η συμφωνία αποσκοπεί στη δημιουργία των προϋποθέσεων για την επανέναρξη των συνομιλιών που είχαν συμφωνηθεί στο πλαίσιο της κατάπαυσης του πυρός και του μνημονίου κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στα μέσα Ιουνίου, εγκαινιάζοντας έναν νέο κύκλο διαπραγματεύσεων διάρκειας 60 ημερών.

Ο ίδιος αξιωματούχος υποστήριξε ακόμη ότι στην ανακοίνωση της συμφωνίας θα συμμετέχουν ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO) του ΟΗΕ και οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Παράλληλα, αξιωματούχος χώρας του Κόλπου δήλωσε στο ίδιο μέσο ότι η συμφωνία έχει ήδη λάβει την έγκριση των κρατών-μελών του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (GCC).

Μηνύματα από την Τεχεράνη

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Καζέμ Γκαριμπαμπαντί, δήλωσε στο κρατικό πρακτορείο IRNA ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εμφανίζονται έτοιμες να «επιστρέψουν στις δεσμεύσεις τους», χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις. Εκτιμάται ότι αναφερόταν στην προσωρινή συμφωνία που επιτεύχθηκε τον Ιούνιο.

Βάσει του μνημονίου κατανόησης που υπεγράφη στις 17 Ιουνίου, η Τεχεράνη θα επέτρεπε για διάστημα 60 ημερών τη δωρεάν διέλευση εμπορικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, ενώ η Ουάσιγκτον θα προχωρούσε, μεταξύ άλλων, στην άρση του ναυτικού αποκλεισμού εις βάρος ιρανικών πλοίων.

Ο Γκαριμπαμπαντί, πάντως, διέψευσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη απευθείας διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, τονίζοντας ότι «η οδός της συνεννόησης περνά μέσα από το Ομάν και κατά το διάστημα αυτό δεν έχουν πραγματοποιηθεί συνομιλίες με την Ουάσιγκτον».

Σε νεότερη δήλωσή του την Πέμπτη, ανέφερε ότι η «συνεννόηση» μεταξύ Ιράν και Ομάν βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωσή της.

Αλλαγές στις θαλάσσιες διαδρομές

Σύμφωνα με τον Ιρανό αξιωματούχο, η Τεχεράνη έχει ζητήσει την τροποποίηση των θαλάσσιων διαδρομών στα Στενά του Ορμούζ, υποστηρίζοντας ότι οι υφιστάμενες δεν ανταποκρίνονται πλέον στις σημερινές συνθήκες ασφαλείας και θέτουν σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια της χώρας.

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγαεΐ, είχε επίσης αφήσει να εννοηθεί ότι η συμφωνία βρίσκεται προ των πυλών, υπό την προϋπόθεση ότι «τρίτες πλευρές δεν θα παρεμποδίσουν τη διαδικασία».

Οι κινήσεις των ΗΠΑ

Την Τρίτη, το Axios μετέδωσε ότι ΗΠΑ, Ιράν και Ομάν βρίσκονται κοντά σε μια ενδιάμεση συμφωνία για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, με την Ουάσιγκτον να επιδιώκει την ανακοίνωσή της εντός της εβδομάδας.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, ο οποίος δήλωσε ότι μια συμφωνία για την αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας είναι εφικτή σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Την ίδια στιγμή, η Κεντρική Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ (CENTCOM) υποστήριξε μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Χ ότι η νότια θαλάσσια διαδρομή των Στενών του Ορμούζ, η οποία διέρχεται από τα χωρικά ύδατα του Ομάν, παραμένει ανοικτή και ασφαλής για όλα τα εμπορικά πλοία.

Ωστόσο, η Υπηρεσία Εμπορικής Ναυτιλίας του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO) ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι έλαβε αναφορές για εκρήξεις κοντά σε δεξαμενόπλοια ανοικτά της Υεμένης και του Ομάν την Τετάρτη, γεγονός που καταδεικνύει ότι η κατάσταση στην περιοχή εξακολουθεί να παραμένει εύθραυστη.

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