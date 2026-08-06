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ΣΒΕ: Ζητά ολοκληρωμένο εθνικό σχέδιο για τη βιομηχανία και την ανταγωνιστικότητα
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
15:53 - 06 Αυγ 2026

ΣΒΕ: Ζητά ολοκληρωμένο εθνικό σχέδιο για τη βιομηχανία και την ανταγωνιστικότητα

Reporter.gr Newsroom
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Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), με αφορμή την επανενεργοποίηση της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας, επισημαίνει την ανάγκη κατάρτισης ενός ολοκληρωμένου εθνικού σχεδίου για τη βιομηχανία, το οποίο θα περιλαμβάνει συγκεκριμένους στόχους και στοχευμένες παρεμβάσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.  

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε υπό τον πρωθυπουργό, με τη συμμετοχή των συναρμόδιων υπουργών και εκπροσώπων της βιομηχανίας, μεταξύ των οποίων και η πρόεδρος του ΣΒΕ, Λουκία Σαράντη.

Θετική η επανενεργοποίηση της Επιτροπής

Ο ΣΒΕ, μέσω σχετικής του ανακοίνωσης, χαιρετίζει την επαναλειτουργία της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας, εκτιμώντας ότι η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει τον κομβικό ρόλο της βιομηχανίας και της μεταποίησης στον αναπτυξιακό σχεδιασμό της χώρας.

Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, τα μέτρα που παρουσιάστηκαν για την τόνωση των παραγωγικών επενδύσεων, την επιτάχυνση των αδειοδοτήσεων, την ανάπτυξη των Επιχειρηματικών Πάρκων, την ενίσχυση των υποδομών και τη δημιουργία νέων χρηματοδοτικών εργαλείων κινούνται προς θετική κατεύθυνση.

Ο ΣΒΕ αξιολογεί επίσης ως ιδιαίτερα σημαντική την πρόβλεψη για συγκεκριμένα παραδοτέα, καθορισμένα χρονοδιαγράμματα και μηχανισμό παρακολούθησης της υλοποίησης των παρεμβάσεων, στοιχεία που μπορούν να συμβάλουν στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή τους.

Προτεραιότητα η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας

Παρά τη θετική αποτίμηση των πρωτοβουλιών, ο Σύνδεσμος επισημαίνει ότι αυτές πρέπει να ενταχθούν σε ένα συνολικό εθνικό σχέδιο για τη βιομηχανία, το οποίο θα δίνει ολοκληρωμένες απαντήσεις στις διαρθρωτικές προκλήσεις που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής παραγωγής.

Μεταξύ των βασικών προτεραιοτήτων που, κατά τον ΣΒΕ, απαιτούν συντονισμένη αντιμετώπιση συγκαταλέγονται το αυξημένο ενεργειακό κόστος, η αναβάθμιση των υποδομών, η προσέλκυση νέων παραγωγικών επενδύσεων, η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, η προώθηση της καινοτομίας και η ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη.

Ενεργός ρόλος στον διάλογο

Ο ΣΒΕ διαβεβαιώνει ότι θα εξακολουθήσει να συμμετέχει ενεργά στον διάλογο με την Πολιτεία, καταθέτοντας τεκμηριωμένες και ρεαλιστικές προτάσεις που θα ενισχύσουν τη δυναμική της ελληνικής βιομηχανίας.

Όπως υπογραμμίζει, η επανενεργοποίηση της Κυβερνητικής Επιτροπής συνιστά ένα ουσιαστικό πρώτο βήμα, ωστόσο η βασική πρόκληση παραμένει η διαμόρφωση και εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης εθνικής βιομηχανικής στρατηγικής, με τη μεταποίηση να αποτελεί βασικό πυλώνα του νέου παραγωγικού μοντέλου της ελληνικής οικονομίας.

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