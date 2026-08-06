GAC: Πώς κατάφερε η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία να κινηθεί τόσο γρήγορα;

Θα μπορούσε κανείς να πει πως το 50,6% είναι ένα ακόμη εντυπωσιακό ποσοστό σε μια αγορά που έχει μάθει να μιλά με τεράστιους αριθμούς, όπως είναι, άλλωστε, η αγορά της Κίνας. Με αυτό το ποσοστό, όμως, αποτυπώνεται μια εξέλιξη που αφορά πλέον ολόκληρη την παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία.

Θα μπορούσε κανείς να πει πως το 50,6% είναι ένα ακόμη εντυπωσιακό ποσοστό σε μια αγορά που έχει μάθει να μιλά με τεράστιους αριθμούς, όπως είναι, άλλωστε, η αγορά της Κίνας. Με αυτό το ποσοστό, όμως, αποτυπώνεται μια εξέλιξη που αφορά πλέον ολόκληρη την παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία με τα οποία ανοίγει το βίντεο της GAC, κατά 50,6% αυξήθηκαν σε ετήσια βάση οι εξαγωγές αυτοκινήτων της Κίνας το πρώτο τετράμηνο του 2026. Πίσω από την εντυπωσιακή επίδοση βρίσκεται ένα ακόμη μεγαλύτερο θέμα: η ταχύτητα με την οποία η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία εξελίσσει νέα μοντέλα, ενσωματώνει τεχνολογίες και διευρύνει την παρουσία της στις διεθνείς αγορές.

Και κάπου εδώ γεννιέται το ερώτημα που απασχολεί πλέον τον κλάδο της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας: πώς κατάφερε η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία να κινηθεί τόσο γρήγορα;

Η απάντηση έχει μεγαλύτερο βάθος από την παραγωγική δυναμικότητα, το μέγεθος της αγοράς ή τους γρήγορους ρυθμούς εργασίας. Συνδέεται με έναν διαφορετικό τρόπο ανάπτυξης του αυτοκινήτου, με νέες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές αρχιτεκτονικές και, κυρίως, με τη μετάβαση από το αυτοκίνητο, ως αμιγώς μηχανικό προϊόν στο αυτοκίνητο, ως ένα διαρκώς εξελισσόμενο, ψηφιακό σύστημα.

Αυτή ακριβώς τη μετάβαση φωτίζει ο Masato Katsumata, Chief Technology Officer της GAC International, στο βίντεο “Global Cars of the New Era: GAC’s Approach”. Ένας μηχανικός που συμμετείχε ενεργά στη μεγάλη αλλαγή της αυτοκίνησης, επί σχεδόν τέσσερις δεκαετίες.

Με σπουδές στη ναυπηγική στο Πανεπιστήμιο του Τόκιο, ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του στην Toyota το 1987, σε μια περίοδο κατά την οποία οι ιαπωνικές αυτοκινητοβιομηχανίες πραγματοποιούσαν τα πρώτα μεγάλα βήματα της διεθνοποίησής τους. Εργάστηκε στην εξέλιξη πλαισίων, στη δυναμική συμπεριφορά των οχημάτων και αργότερα στο product management διεθνών προγραμμάτων, μεταξύ των οποίων και στο project του Camry.

Αναμφισβήτητα, η ματιά του έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, ακριβώς επειδή ενώνει δύο διαφορετικούς κόσμους: την παραδοσιακή μηχανολογία και τη νέα εποχή του software-defined vehicle.

Μέσα από το video εξηγεί γιατί οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες κατάφεραν να περιορίσουν θεαματικά τους χρόνους εξέλιξης, πώς το λογισμικό επαναπροσδιορίζει την ποιότητα και γιατί το αυτοκίνητο της νέας εποχής συνεχίζει, το ίδιο, να βελτιώνεται συνεχώς, ακόμη και μετά την έξοδό του από το εργοστάσιο παραγωγής του.

Η μετάβαση από αυτοκίνητο με μηχανή στο αυτοκίνητο με ψηφιακό σύστημα

Στη δεκαετία του 1990, όπως εξηγεί, περίπου το 95% της εξέλιξης ενός αυτοκινήτου αφορούσε τον φυσικό, μηχανικό του κόσμο: το πλαίσιο, το αμάξωμα, τον κινητήρα, την ανάρτηση, τα υλικά και τη βιομηχανική παραγωγή.

Σήμερα, το λογισμικό, οι ψηφιακές λειτουργίες, η συνδεσιμότητα, τα δεδομένα και η τεχνητή νοημοσύνη αντιπροσωπεύουν ήδη περίπου το μισό και σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη περισσότερο, του αναπτυξιακού έργου ενός νέου οχήματος.

Το αυτοκίνητο εξακολουθεί, φυσικά, να κινείται πάνω σε τέσσερις τροχούς. Παράλληλα, ένα ολοένα μεγαλύτερο μέρος της συμπεριφοράς, της ασφάλειας και της συνολικής εμπειρίας που προσφέρει καθορίζεται πλέον από τον κώδικα.

Πρόκειται για κάτι πολύ περισσότερο από μια τεχνολογική προσθήκη. Αποτελεί μια ουσιαστική αλλαγή αρχιτεκτονικής.

Το σύγχρονο αυτοκίνητο σχεδιάζεται, ως ένα ολοκληρωμένο μηχανικό και ψηφιακό προϊόν, με τη δυνατότητα να παρακολουθεί την κατάστασή του, να επικοινωνεί, να ενημερώνεται και να βελτιώνεται σε όλη τη διάρκεια της ζωής του.

Γιατί οι κινεζικές εταιρείες κινούνται τόσο γρήγορα;

Η συνηθισμένη απάντηση είναι ότι οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες εργάζονται γρηγορότερα. Η πραγματικότητα, όμως, είναι πιο σύνθετη, αλλά και πολύ πιο ενδιαφέρουσα.

Ο Katsumata εντοπίζει ένα κρίσιμο πλεονέκτημα: πολλοί από τους νεότερους κατασκευαστές στην Κίνα δεν διαθέτουν το βάρος της ιστορίας παλαιών πλατφορμών, διαδικασιών και τεχνολογικών συστημάτων, που δημιουργήθηκαν για την εποχή του κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Δεν χρειάζεται, επομένως, να μετατρέψουν πρώτα έναν ολόκληρο οργανισμό, σχεδιασμένο για τον προηγούμενο αιώνα, σε εταιρεία της ψηφιακής εποχής.

Μπορούν να ξεκινήσουν από «λευκή σελίδα» και σχεδόν από μηδενική βάση.

Οι παραδοσιακοί κατασκευαστές, αντίθετα, καλούνται να αλλάξουν πλατφόρμες, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές αρχιτεκτονικές, προμηθευτές, διαδικασίες ανάπτυξης και, το δυσκολότερο από όλα, νοοτροπία και τρόπο σκέψης.

Η ταχύτητα των κινεζικών εταιρειών δεν προκύπτει, επομένως, μόνο επειδή τρέχουν περισσότερο. Προκύπτει και επειδή δεν χρειάζεται να «ξηλώσουν» τις παλαιές βάσεις, δομές και ξεπερασμένα μοντέλα ανθρώπινης λογικής.

Οι σύγχρονες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές αρχιτεκτονικές σχεδιάζονται εξαρχής με βάση τη λογική του software-defined vehicle. Έτσι, το hardware και το software εξελίσσονται πιο ευέλικτα, ενώ οι αλλαγές σε ένα σύστημα ενσωματώνονται ευκολότερα, με λιγότερες επιπτώσεις στα υπόλοιπα.

Σε αυτή τη διαφορετική οργάνωση της εξέλιξης βρίσκεται ένα μεγάλο μέρος της ταχύτητας των κινεζικών αυτοκινητοβιομηχανιών. Η μηχανική παραμένει θεμελιώδης, λειτουργεί όμως πλέον μέσα σε ένα πιο ευέλικτο, διασυνδεδεμένο και αποτελεσματικό πλαίσιο.

Η νέα έννοια στην ποιότητα

Για πολλές δεκαετίες, η ποιότητα ενός αυτοκινήτου κρινόταν κυρίως από όσα μπορούσε κανείς να δει, να αγγίξει και να μετρήσει: τη στιβαρότητα της κατασκευής, την ακρίβεια της συναρμογής, την αντοχή των μηχανικών μερών και την αξιοπιστία στον χρόνο.

Όλα αυτά εξακολουθούν να είναι απολύτως απαραίτητα. Δεν αρκούν, όμως, πλέον.

Ένα σύγχρονο όχημα αποτελείται από περίπου 25.000 επιμέρους εξαρτήματα. Ακόμη και αν κάθε ομάδα εξέλιξης επιδιώκει το απόλυτο, είναι πρακτικά αδύνατο να προβλεφθεί κάθε πιθανή συνθήκη που θα συναντήσει ένα αυτοκίνητο σε ολόκληρη τη διάρκεια της ζωής του.

Εδώ ακριβώς εισέρχεται η νέα αντίληψη της ποιότητας.

Ο Katsumata χρησιμοποιεί, σ’ αυτό το σημείο, μια εύστοχη ανθρώπινη αναλογία: ακόμη και ένας άνθρωπος που γεννήθηκε με άριστες φυσικές προδιαγραφές χρειάζεται, όσο περνούν τα χρόνια, συστηματικό έλεγχο της υγείας του.

Το ίδιο ισχύει πλέον και για το αυτοκίνητο.

Η υψηλή ποιότητα του hardware πρέπει να συμπληρώνεται από ένα διαρκές ψηφιακό «check-up»: παρακολούθηση των συστημάτων, έγκαιρη διάγνωση, διαχείριση δεδομένων και δυνατότητα αναβαθμίσεων μέσω Over-the-Air ενημερώσεων.

Έτσι, η ποιότητα δεν αποτελεί μόνο την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το αυτοκίνητο τη στιγμή που «εγκαταλείπει» το εργοστάσιο παραγωγής του. Αποτελεί και την ικανότητά του να παραμένει ασφαλές, λειτουργικό και τεχνολογικά επίκαιρο μετά την πώληση.

Το παλαιό αυτοκίνητο όφειλε να είναι όσο το δυνατόν τελειότερο την ημέρα της παράδοσής του.

Το αυτοκίνητο της νέας εποχής πρέπει να μπορεί να εξελίσσεται κάθε ημέρα που ξημερώνει.

Μπορεί να υπάρξει ένα πραγματικά παγκόσμιο αυτοκίνητο;

Για δεκαετίες, το «global car» υπήρξε ένα από τα μεγάλα όνειρα της διεθνούς αυτοκινητοβιομηχανίας: ένα μοντέλο που θα μπορούσε να προσφέρεται σχεδόν αμετάβλητο σε ολόκληρο τον κόσμο.

Ο Katsumata αντιμετωπίζει την ιδέα με ρεαλισμό.

Οι διαφορετικές νομοθεσίες, τα συστήματα υποβοήθησης του οδηγού, οι κάμερες και τα ραντάρ, οι κανόνες διαχείρισης δεδομένων, οι οδικές συνθήκες και οι συνήθειες των οδηγών καθιστούν ένα απολύτως ενιαίο παγκόσμιο αυτοκίνητο εξαιρετικά δύσκολο.

Η νέα τεχνολογία, ωστόσο, μπορεί να οδηγήσει σε μια διαφορετική εκδοχή του.

Η βασική μηχανική πλατφόρμα και το μεγαλύτερο μέρος του hardware μπορούν να είναι κοινά.

Το software, όμως, μπορεί να προσαρμόζεται ευκολότερα στις απαιτήσεις κάθε γεωγραφικής περιοχής, όπως ακριβώς συμβαίνει, άλλωστε, με ένα smartphone που διατίθεται σε πολλές αγορές, αλλά λειτουργεί με διαφορετικές εφαρμογές, υπηρεσίες και κανονιστικές ρυθμίσεις.

Αυτό ίσως είναι το πραγματικά παγκόσμιο αυτοκίνητο της νέας εποχής: κοινή τεχνολογική βάση, αλλά τοπικά προσαρμοσμένη ψηφιακή ταυτότητα.

Η θέση της GAC ανάμεσα στους δύο κόσμους

Σε αυτό το νέο περιβάλλον, η GAC βρίσκεται σε μια ιδιαίτερη και στρατηγικά σημαντική θέση.

Ασφαλώς, δεν είναι μια νεοσύστατη εταιρεία που επιχειρεί για πρώτη φορά να μάθει πώς κατασκευάζεται ένα αυτοκίνητο. Διαθέτει μεγάλη βιομηχανική εμπειρία, ισχυρή μηχανολογική βάση και μακροχρόνια συνεργασία με κατασκευαστές όπως η Toyota και η Honda.

Ταυτόχρονα, μέσω της AION, έχει δημιουργήσει μια αμιγώς ηλεκτρική μάρκα που μπορεί να λειτουργεί με μεγαλύτερη ταχύτητα, ψηφιακή ευελιξία και διαφορετική τεχνολογική αρχιτεκτονική.

Αυτός ο συνδυασμός αποτελεί και την ουσία της απάντησής της στη νέα εποχή: από τη μία, το παραδοσιακό QDR (Quality, Durability, Reliability), δηλαδή ποιότητα, ανθεκτικότητα και αξιοπιστία και από την άλλη, οι δυνατότητες του λογισμικού, της συνδεσιμότητας και της συνεχούς ψηφιακής εξέλιξης.

Η πραγματική αξιοπιστία, άλλωστε, δεν αποδεικνύεται στον καταναλωτή μέσα σε λίγα λεπτά μιας παρουσίασης ή ενός test drive. Αποδεικνύεται μετά από χρόνια και χιλιάδες χιλιόμετρα.

Και αποδεικνύεται εξίσου από το τι συμβαίνει όταν ο πελάτης χρειαστεί υποστήριξη.

Για τον Katsumata, η aftersales ποιότητα, δηλαδή η δυνατότητα των μηχανικών να ακούν όσα συμβαίνουν στις πραγματικές αγορές, να εντοπίζουν τα προβλήματα και να δίνουν λύσεις, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του ίδιου του προϊόντος.

AION V: η φιλοσοφία γίνεται αυτοκίνητο

Η τεχνολογική φιλοσοφία αποκτά φυσική υπόσταση στο AION V.

Ο Katsumata ξεχωρίζει ιδιαίτερα την ευφυΐα της αρχιτεκτονικής του και την εφαρμογή της αρχής “man maximum, machine minimum”: ο διαθέσιμος χώρος και η άνεση για τον άνθρωπο μεγιστοποιούνται, ενώ το εξωτερικό αποτύπωμα και οι μηχανικοί περιορισμοί αξιοποιούνται με τη μεγαλύτερη δυνατή αποδοτικότητα.

Εξωτερικά, το AION V διατηρεί τον στιβαρό χαρακτήρα ενός σύγχρονου C-SUV. Στο εσωτερικό του, όμως, αποκαλύπτει μια καμπίνα σχεδιασμένη, ώστε να προσφέρει σημαντικά μεγαλύτερη αίσθηση χώρου από εκείνη που προϊδεάζουν οι εξωτερικές του διαστάσεις.

Η προσέγγιση αυτή δεν επιδιώκει να επιλέξει ανάμεσα στην παραδοσιακή μηχανική σταθερότητα και στην ψηφιακή ευελιξία.

Επιδιώκει να προσφέρει και τα δύο.

Το AION V αποδίδει 204 PS, διαθέτει μπαταρία LFP 75,26 kWh, έως 510 km αυτονομίας στον μικτό κύκλο WLTP. Η φόρτιση από 30% έως 80% μπορεί να ολοκληρωθεί σε μόλις 18 λεπτά, ενώ έχει αποσπάσει 5 αστέρια στις δοκιμές του Euro NCAP.

Αυτά τα στοιχεία έχουν σημασία όχι επειδή δημιουργούν ακόμη έναν κατάλογο τεχνικών επιδόσεων, αλλά επειδή μεταφράζουν την τεχνολογία σε κάτι απολύτως καθημερινό: περισσότερο χώρο, λιγότερο άγχος αυτονομίας, ταχύτερη φόρτιση και μεγαλύτερη αίσθηση ασφάλειας.

Η τεχνολογία αλλάζει. Ο άνθρωπος παραμένει στο κέντρο

Προς το τέλος του βίντεο, ο Katsumata, απομακρύνεται από τους αριθμούς, τις πλατφόρμες και τα συστήματα λογισμικού και φτάνει ίσως στο ουσιαστικότερο σημείο του.

Ένα σύγχρονο αυτοκίνητο απαιτεί τη συνεργασία χιλιάδων ανθρώπων. Μηχανικοί, designers, ειδικοί στο software, οικονομολόγοι, υπεύθυνοι παραγωγής, τεχνικοί, προμηθευτές και στελέχη από δεκάδες διαφορετικές ειδικότητες πρέπει να λειτουργήσουν ως μία ομάδα.

Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να υπολογίσει, να αναλύσει, να προτείνει και να επιταχύνει διαδικασίες.

Δεν μπορεί, όμως, μόνη της να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο αυτοκίνητο.

Ο Katsumata θυμίζει, επίσης, στους νεότερους μηχανικούς ότι η βαθιά τεχνική γνώση παραμένει απαραίτητη, αλλά δεν αρκεί. Όποιος θέλει να δημιουργήσει ένα σύνθετο προϊόν πρέπει να γνωρίζει πώς να δημιουργεί και μια σύνθετη ομάδα.

Κάθε επικεφαλής ενός μεγάλου προγράμματος, όπως λέει, ουσιαστικά, «δανείζεται» ένα πολύτιμο κομμάτι από τη ζωή χιλιάδων ανθρώπων για να πραγματοποιήσει έναν κοινό στόχο.

Αυτή είναι μια ευθύνη την οποία καμία τεχνολογική επανάσταση δεν μπορεί να καταργήσει.

Η AION «χτίζεται» στην Ευρώπη

Η ευρωπαϊκή στρατηγική της GAC AION δίνει στην παραπάνω συζήτηση μια ιδιαίτερα απτή διάσταση.

Η AION δεν επιλέγει να σταθεί απέναντι στον Ευρωπαίο οδηγό, ως μια ακόμη μακρινή μάρκα που απλά εξάγει τα αυτοκίνητα από την Κίνα προς άλλες Ηπείρους.

Η ευρωπαϊκή της παρουσία οικοδομείται με τη φιλοσοφία «In Europe, for Europe»: με ευρωπαϊκό σχεδιασμό, τοπική προσαρμογή, παραγωγή στην ήπειρο και συνεργασίες με οργανισμούς που διαθέτουν βαθιά γνώση των επιμέρους αγορών.

Το νέο AION UT σχεδιάστηκε από την ευρωπαϊκή ομάδα της GAC στο Advanced Design Center του Μιλάνου, με βάση τις απαιτήσεις, τις συνήθειες και τις συνθήκες μετακίνησης των ευρωπαϊκών πόλεων. Η παραγωγή του, επίσης, πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις της Magna Stayer στο Graz της Αυστρίας, εκεί όπου κατασκευάζεται ήδη και το AION V.

Η ευρωπαϊκή ταυτότητα της AION δεν αποτελεί, επομένως, μια φτωχή επικοινωνιακή τοποθέτηση. Πλέον, αποτυπώνεται στον σχεδιασμό, στην παραγωγή, στις προδιαγραφές και στον τρόπο με τον οποίο τα μοντέλα προσαρμόζονται στις πραγματικές ανάγκες και τάσεις του Ευρωπαίου.

Πρόκειται για μια μάρκα με παγκόσμια τεχνολογική και βιομηχανική δύναμη, η οποία επιλέγει να δημιουργεί την ευρωπαϊκή της πρόταση μέσα στην Γηραιά Ηπειρο.

Η ευρωπαϊκή ιστορία της AION περνά ήδη από την Ελλάδα

Στην Ελλάδα, η GAC AION από τον Ιανουάριο 2026, εκπροσωπείται από την Inchcape Hellas και έχει ήδη δημιουργήσει μια διακριτή παρουσία στην αγορά της ηλεκτροκίνησης με δύο αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα που καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες.

Το AION V απευθύνεται σε όσους αναζητούν την ευρυχωρία, την άνεση και την αυτονομία ενός ολοκληρωμένου ηλεκτρικού SUV.

Δίπλα του, το AION UT φέρνει την ίδια φιλοσοφία σε ένα πιο compact και αστικό σχήμα. Με ισχύ 204 PS, μπαταρία 60 kWh και αυτονομία έως 430 km WLTP, συνδυάζει τις διαστάσεις ενός σύγχρονου hatchback με χώρους που παραπέμπουν σε μεγαλύτερη κατηγορία.

Η μάρκα μετά από την 7μηνη παρουσία της στην χώρα μςα διαθέτει ήδη τρία σημεία πώλησης, στο Μαρούσι, στη Θεσσαλονίκη και στο Ηράκλειο Κρήτης, δημιουργώντας ήδη έναν πρώτο ουσιαστικό γεωγραφικό άξονα παρουσίας στη χώρα.

Και αυτό είναι μόνο η αρχή.

Μέχρι το τέλος του 2026 και στις αρχές του 2027, ο σχεδιασμός της GAC AION προβλέπει περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου της στον Ελλαδικό χώρο, ώστε ακόμη περισσότεροι οδηγοί να μπορούν να γνωρίσουν από κοντά τα μοντέλα, την τεχνολογία και τη συνολική εμπειρία της μάρκας.

Για αυτή τη νέα παρουσία στην ελληνική αγορά, το στοίχημα δεν είναι απλώς να προστεθούν δύο ακόμη ηλεκτρικά αυτοκίνητα στις ήδη πολλές διαθέσιμες επιλογές. Είναι να αποδειχθεί πως πίσω από την ΑΙΟΝ υπάρχει ένα ολοκληρωμένο σύστημα: ένας από τους μεγαλύτερους αυτοκινητιστικούς ομίλους του κόσμου, ευρωπαϊκός σχεδιασμός και παραγωγή, καθώς επίσης η διεθνής εμπειρία της Inchcape, η 8ετής εργοστασιακή εγγύηση και ένα δυναμικό δίκτυο που αναπτύσσεται με συνέπεια.

Σε μια εποχή κατά την οποία οι νέες μάρκες πολλαπλασιάζονται, η ουσιαστική διαφορά δεν θα κριθεί μόνο από το ποια διαθέτει τη μεγαλύτερη οθόνη, την υψηλότερη ισχύ ή την πιο εντυπωσιακή επιτάχυνση. Θα κριθεί από το ποια μπορεί να συνδέσει την τεχνολογία με την αξιοπιστία, την παγκόσμια κλίμακα με την τοπική παρουσία και την ταχύτητα της εξέλιξης με τη μακροχρόνια εμπιστοσύνη.

Η AION έχει ήδη ξεκινήσει δυναμικά να δίνει τη δική της απάντηση, η οποία δεν έρχεται από την μακρινή Κίνα. Σχεδιάζεται στην Ευρώπη, κατασκευάζεται στην Ευρώπη και βρίσκεται πλέον στους δρόμους της Ελλάδας.