Μυτιληναίος: Η Metlen έτοιμη, με τις μηχανές στο φουλ, για την επόμενη φάση ανάπτυξης

Την έντονη αισιοδοξία της για την πορεία της εταιρείας και το επιχειρηματικό μοντέλο που έχει «χτιστεί» μέχρι σήμερα, εξέφρασε η διοίκηση της Metlen κατά την ενημέρωση των αναλυτών για τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2026, με φόντο τη σημαντική ενίσχυση της κερδοφορίας και τις αισθητά υψηλότερες λειτουργικές ταμειακές ροές.

Βασικό μήνυμα πως το στρατηγικό πλάνο που παρουσιάστηκε πριν από 15 μήνες στο Capital Markets Day του Λονδίνου αποδίδει πλέον μετρήσιμα αποτελέσματα, «με όλους τους κινητήρες σε πλήρη ισχύ», όπως σημείωσε ο CEO της Metlen Ευάγγελος Μυτιληναίος, και την εταιρεία να έχει αφήσει πίσω της τις κακές μέρες.

«Η κίνηση στο Λονδίνο δεν έγινε για τουρισμό, όπως κάποια δημοσιεύματα έγραψαν. Τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου, μετά τη κρίση, μας δίνουν ελπίδα για τα όσα έρχονται. Πήγαμε στο Λονδίνο για να ανεβάσουμε πολύ το ταβάνι του FTSE 100», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μυτιληναίος.

Ο κ. Μυτιληναίος αναγνώρισε πως η προηγούμενη περίοδος ήταν δύσκολη, ενώ προσέθεσε: «Στο τέλος, πρέπει να υπογραμμίσω την πίστη των μετόχων μας που μας έδωσε τη δύναμη να πολεμήσουμε αυτές τις αστοχίες και να κάνουμε turnaround της εταιρείας σε χρόνο ρεκόρ».

Σημειώνεται πως βάσει των αποτελεσμάτων που ανακοινώθηκαν σήμερα (6/8), κατά το πρώτο εξάμηνο, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 11%, προσεγγίζοντας τα 4 δισ. ευρώ, ενώ τα EBITDA διαμορφώθηκαν στα 560 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 23%. Αντίστοιχη ήταν και η αύξηση των καθαρών κερδών, τα οποία ανήλθαν στα 315 εκατ. ευρώ.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στις λειτουργικές ταμειακές ροές, που ξεπέρασαν τα 800 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο, πράγμα που επέτρεψε στον όμιλο να περιορίσει τον καθαρό δανεισμό κατά περίπου 500 εκατ. ευρώ μέσα σε έξι μήνες, με τον δείκτη καθαρού δανεισμού προς EBITDA να διαμορφώνεται στο 1,7. Σύμφωνα με τη διοίκηση, η εξέλιξη αυτή αντανακλά τόσο την αποτελεσματική διαχείριση της ρευστότητας όσο και τη συνετή χρηματοοικονομική πολιτική της εταιρείας.

Ισχυρή ζήτηση για το γάλλιο

Απαντώντας σε ερωτήσεις αναλυτών για τη νέα δραστηριότητα της εταιρείας στο γάλλιο, ο Ευάγγελος Μυτιληναίος έκανε λόγο για εξαιρετικά υψηλή ζήτηση, σημειώνοντας ότι η αγορά θα μπορούσε να απορροφήσει όχι μόνο τους 50 τόνους της προγραμματισμένης παραγωγής αλλά ακόμη και τετραπλάσια ποσότητα.

Όπως εξήγησε, η πρώτη εμπορική συμφωνία αφορά περίπου το 25% της μελλοντικής παραγωγής, ενώ θεωρεί σχεδόν βέβαιη τη διάθεση και του υπόλοιπου ποσοστού στο προσεχές διάστημα. Ο επικεφαλής της Metlen απέφυγε να αναφερθεί στους οικονομικούς όρους της συμφωνίας, επικαλούμενος τις ρήτρες εμπιστευτικότητας που έχουν συμφωνηθεί με τον πρώτο πελάτη.

Παράλληλα διευκρίνισε ότι η τιμολόγηση του γαλλίου δεν βασίζεται σε χρηματιστηριακή αγορά, όπως συμβαίνει με άλλα μέταλλα, αλλά στους διεθνείς δείκτες Argus και Fastmarkets, οι οποίοι δημοσιεύουν τιμές δύο φορές την εβδομάδα, ενώ τυχόν προσαυξήσεις ή εκπτώσεις αποτελούν αντικείμενο διμερών συμφωνιών.

Όσον αφορά το ενδιαφέρον στην Ευρώπη, ο κ. Μυτιληναίος ανέφερε: «Ανυπομονούμε να δούμε ενδιαφέρον από ευρωπαϊκές εταιρείες, αλλά πολύ φοβάμαι ότι αυτό δεν θα έρθει και μάλλον η ΕΕ θα μείνει εντελώς εκτός των αγοραστών. Είμαστε η μοναδική ευρωπαϊκή εταιρεία που παράγει γάλλιο, αλλά αναγκαστικά πουλάμε εκτός Ευρώπης».

Στρατηγική σημασία της πρώτης συμφωνίας

Η διοίκηση χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική την πρώτη εμπορική συμφωνία για την πώληση γαλλίου, καθώς καλύπτει σημαντικό μέρος της παραγωγής της νέας μονάδας και λειτουργεί ως ισχυρή επιβεβαίωση της επένδυσης και της στρατηγικής του ομίλου στον τομέα των κρίσιμων και σπάνιων μετάλλων.

Παράλληλα υπενθύμισε ότι η επένδυση έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, καθώς και πρόσθετη θεσμική στήριξη για την ανάπτυξη της πρώτης ευρωπαϊκής βιομηχανικής μονάδας παραγωγής γαλλίου.

Ταυτόχρονα ανακοινώθηκε η δημιουργία της νέας πλατφόρμας MCRM (Metals, Critical & Rare Materials), μέσω της οποίας όλες οι δραστηριότητες στα κρίσιμα μέταλλα και την κυκλική μεταλλουργία θα λειτουργούν υπό κοινή στρατηγική. Σύμφωνα με τον κ. Μυτιληναίο, οι συγκεκριμένοι τομείς παρουσιάζουν σημαντικές τεχνολογικές και εμπορικές συνέργειες και μπορούν να εξελιχθούν σε βασικό πυλώνα της ευρωπαϊκής βιομηχανικής στρατηγικής.

Ο κ. Μυτιληναίος είπε, δε, πως για το σκάνδιο και το γερμάνιο έπονται ανακοινώσεις τους επόμενους μήνες και σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «τα αποτελέσματα του μεταλλουργικού κλάδου θα εκπλήξουν το 2027».

Η διοίκηση γνωστοποίησε επίσης ότι η πιλοτική μονάδα έχει ήδη επιτύχει ποσοστά ανάκτησης υψηλότερα από τις αρχικές προβλέψεις και η εταιρεία προχωρά πλέον στα επόμενα στάδια για την εμπορική αξιοποίηση της παραγωγής.

Νέα ώθηση στον αμυντικό τομέα

Θετικές ήταν οι εκτιμήσεις της διοίκησης και για τον κλάδο των προηγμένων τεχνολογιών. Η επέκταση του αμυντικού βιομηχανικού συγκροτήματος στον Βόλο εξελίσσεται με ταχύτερους ρυθμούς από όσους είχαν αρχικά προβλεφθεί, ενώ νέες διεθνείς συμφωνίες ενισχύουν περαιτέρω τη θέση της Metlen στην ευρωπαϊκή αμυντική αγορά.

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος αναφέρθηκε ακόμη στη νέα συμφωνία με τη Huthwais, υπογραμμίζοντας ότι προσφέρει μεγαλύτερη ορατότητα στα μελλοντικά έσοδα και επιβεβαιώνει τις αναπτυξιακές προοπτικές του συγκεκριμένου τομέα.

Παράλληλα αποκάλυψε ότι εξετάζεται η μετονομασία της δραστηριότητας σε «Advanced Metal Technologies», ώστε η ονομασία να αντανακλά πληρέστερα το διευρυμένο τεχνολογικό αποτύπωμα και τις στρατηγικές επιδιώξεις της εταιρείας.

Δυναμική στις υποδομές και διεθνής αναγνώριση

Ισχυρή επίδοση κατέγραψε και ο τομέας Υποδομών και Παραχωρήσεων, με τα EBITDA να υπερδιπλασιάζονται στο πρώτο εξάμηνο, χάρη στην πρόοδο των έργων και στη συνεχή αύξηση του ανεκτέλεστου χαρτοφυλακίου. Η διοίκηση εκτιμά ότι ο συγκεκριμένος τομέας εξελίσσεται σε βασικό μοχλό ανάπτυξης, επαναλαμβάνοντας τον στόχο για εισαγωγή της ΜΕΤΚΑ στο χρηματιστήριο ακόμη και εντός του 2026.

Σε εταιρικό επίπεδο, ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ένταξη της Metlen στον δείκτη FTSE 100, εξέλιξη που, σύμφωνα με τον κ. Μυτιληναίο, επιβεβαιώνει τη διεθνή αναγνώριση της μεταμόρφωσης του ομίλου και τη διεύρυνση της επενδυτικής του βάσης.

Την ίδια στιγμή, η έναρξη του προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών, όπως ανέφερε η διοίκηση, αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη στις μακροπρόθεσμες προοπτικές της εταιρείας και τη δέσμευσή της για δημιουργία αξίας προς όφελος των μετόχων.

Ολοκληρώνοντας την παρουσίασή του, ο Ευάγγελος Μυτιληναίος υπογράμμισε ότι οι βασικές δυνάμεις που στηρίζουν τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της Metlen παραμένουν ισχυρές, προσδιορίζοντας ως στρατηγικούς πυλώνες την ενεργειακή ασφάλεια, τις κρίσιμες πρώτες ύλες, τη βιομηχανική ανθεκτικότητα, την άμυνα και τις υποδομές, τομείς στους οποίους ο όμιλος θα συνεχίσει να επενδύει τα επόμενα χρόνια.