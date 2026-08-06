Μυστράς: Πού οφείλεται ο θάνατος του 90χρονου που βρέθηκε σε καταψύκτη

Σε παθολογικά αίτια φέρεται να αποδίδεται, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή, ο θάνατος του 90χρονου άνδρα από τον Μυστρά, η σορός του οποίου βρέθηκε σε καταψύκτη.

Πέρα από την πρώτη εξέταση του ιατροδικαστή που έγινε το βράδυ της Τετάρτης (5/8), αναμένονται ακόμη τα αποτελέσματα των τοξιλογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Τα δείγματα αναμένεται να φύγουν σήμερα από τη Σπάρτη προς τα αρμόδια εργαστήρια.

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Επίσης, εκκρεμεί να προσδιοριστεί ο ακριβής χρόνος θανάτου του ηλικιωμένου, ο οποίος είχε δηλωθεί αγνοούμενος από τον γιό του που μέχρι σήμερα συνέχιζε να εισπράττει τη σύνταξή του. Εν τω μεταξύ, υπάρχουν μαρτυρίες κατοίκων που αναφέρουν ότι είχαν να τον δουν πάνω από τέσσερα χρόνια. Ωστόσο, ο γιος του υποστηρίζει ότι ο πατέρας του πέθανε από φυσικά αίτια πριν από περίπου δυόμισι χρόνια.

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Αλλάζει η υπερασπιστική γραμμή

Ο 55χρονος πρόκειται να βρεθεί αύριο ενώπιον των δικαστικών αρχών για να απολογηθεί, έχοντας πλέον διαφοροποιήσει τη γραμμή υπεράσπισής του.

Στις αρχικές του καταθέσεις είχε υποστηρίξει ότι απέκρυψε τον θάνατο του πατέρα του προκειμένου να εξακολουθήσει να λαμβάνει τη σύνταξή του, καθώς και τη σύνταξη της μητέρας του, την οποία εισέπραττε προηγουμένως ο πατέρας του.

Πλέον, ωστόσο, αναμένεται να ισχυριστεί ότι οι πράξεις του δεν είχαν οικονομικό κίνητρο, αλλά οφείλονταν στην έντονη συναισθηματική προσκόλληση που είχε προς τους γονείς του.

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Τη συγκεκριμένη θέση παρουσίασε ο συνήγορός του, Άγις Κοκκορός, μιλώντας το πρωί της Πέμπτης στην τηλεόραση του Mega. Όπως ανέφερε, ο εντολέας του ήταν πλήρως αφοσιωμένος στη φροντίδα των γονιών του, την οποία είχε αναλάβει αποκλειστικά, στοιχείο που –κατά τον ίδιο– μπορεί να ερμηνεύσει σε μεγάλο βαθμό τη συμπεριφορά που επέδειξε.

«Αυτό το οποίο εγώ έχω αντιληφθεί από τις πρώτες συζητήσεις μαζί του, όπως με ρωτήσατε, είναι ότι αγαπούσε αγαπούσε παθολογικά τους γονείς του», είπε. «Τώρα συνειδητοποιεί, είναι συντετριμμένος, τώρα συνειδητοποιεί ότι όταν ο πατέρας του απεβίωσε, έπρεπε να του δώσουν την πρέπουσα ταφή, μία κηδεία. Δεν είχε καταλάβει δηλαδή τη σοβαρότητα της πράξης του. Τώρα το αντιλαμβάνεται», ανέφερε ακόμη.

Σημαντική θεωρείται και η κατάθεση της αδερφής του, η οποία ζει στην Αθήνα, και, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν είχε καλές σχέσεις με τον 55χρονο, καθώς – ειδικά τα τελευταία χρόνια – διαφωνούσαν σχετικά με την φροντίδα των γονιών τους. Η γυναίκα φέρεται να επιθυμούσε να είχαν μπει σε κάποια δομή.

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