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myBusinessSupport: Στον «αέρα» η πλατφόρμα για τις πυρόπληκτες επιχειρήσεις της Σαμοθράκης
Επιχειρήσεις
18:25 - 06 Αυγ 2026

myBusinessSupport: Στον «αέρα» η πλατφόρμα για τις πυρόπληκτες επιχειρήσεις της Σαμοθράκης

Reporter.gr Newsroom
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Με στόχο τη συνεχή και ουσιαστική στήριξη των τοπικών κοινωνιών και οικονομιών που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2023 στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, άνοιξε σήμερα, Πέμπτη 6 Αυγούστου, η πλατφόρμα myBusinessSupport για την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τις επιχειρήσεις της Σαμοθράκης που υπέστησαν έμμεσες οικονομικές απώλειες.  

Η ενεργοποίηση της πλατφόρμας πραγματοποιείται σε συνέχεια της έκδοσης της κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με την υποστήριξη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), σηματοδοτώντας την έναρξη της πρώτης φάσης του ειδικού σχήματος ενίσχυσης.

Στην παρούσα φάση καλούνται να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος οι επιχειρήσεις που:

  • έχουν υποβάλει τις δηλώσεις φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ εφόσον είχαν κατά τον νόμο υποχρέωση,
  • λειτουργούσαν νομίμως κατά την 19η Αυγούστου 2023,
  • έχουν έδρα ή δραστηριοποιούνται στη Σαμοθράκη και
  • υπέστησαν οικονομικές απώλειες ως έμμεση συνέπεια των πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν από τις 19 Αυγούστου έως και τις 7 Σεπτεμβρίου 2023 στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου.

Η διαδικασία θα εξελιχθεί σε δύο διακριτές φάσεις. Η πρώτη αφορά την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ενώ η δεύτερη, η οποία θα ενεργοποιηθεί με νέα κοινή υπουργική απόφαση μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης, θα καθορίσει τους όρους και τις προϋποθέσεις υπαγωγής, τη μεθοδολογία προσδιορισμού και την ένταση της ενίσχυσης, καθώς και τη διαδικασία υποβολής των τελικών αιτήσεων και χορήγησης της οικονομικής στήριξης.

Η πλατφόρμα myBusinessSupport θα παραμείνει ανοικτή για την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος έως και τις 20 Αυγούστου 2026.

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