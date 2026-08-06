DeepSeek: Αναζητά $8 δισ. βάζοντας πλώρη για αποτίμηση-ρεκόρ στα $74 δισ.

Η κινεζική startup τεχνητής νοημοσύνης DeepSeek επανεκκίνησε τη διαδικασία του δεύτερου γύρου χρηματοδότησής της, με στόχο να συγκεντρώσει περίπου 8 δισ. δολάρια, ενώ η Monolith Management βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για πιθανή συμμετοχή, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg News που επικαλείται πηγές με γνώση των εξελίξεων.

Η εταιρεία επιδιώκει να εξασφαλίσει αποτίμηση κοντά στα 500 δισ. γουάν, δηλαδή περίπου 74,09 δισ. δολάρια, όπως αναφέρει το δημοσίευμα.

Τον Ιούλιο, το Reuters είχε μεταδώσει ότι η DeepSeek προετοίμαζε νέο γύρο άντλησης κεφαλαίων με στόχο αντίστοιχη αποτίμηση, περίπου στα 500 δισ. γουάν (74 δισ. δολάρια), ενόψει και μιας πιθανής εισαγωγής της στο κινεζικό χρηματιστήριο.

Ωστόσο, αργότερα τον ίδιο μήνα, το Bloomberg ανέφερε ότι η DeepSeek είχε ενημερώσει τους υποψήφιους επενδυτές πως η διαδικασία του δεύτερου γύρου χρηματοδότησης τίθεται προσωρινά σε αναστολή.