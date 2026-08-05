Επί ποδός Γερμανία και ΝΑΤΟ για το «αδέσποτο» drone γεμάτο εκρηκτικά στο αεροδρόμιο της Λειψίας

Συναγερμός σήμανε στις γερμανικές αρχές μετά τον εντοπισμό δύο μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drone) στη Γερμανία, εκ των οποίων το ένα έφερε εκρηκτικό μηχανισμό.

Η αστυνομία κινητοποίησε ειδικό ρομπότ εξουδετέρωσης εκρηκτικών, όταν κατά τη διάρκεια της νύχτας εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας drone με εκρηκτικά, γεγονός που προκάλεσε μεγάλη επιχείρηση ασφαλείας και οδήγησε στην εκτροπή αρκετών πτήσεων.

Την ίδια ώρα, εμπορικό αεροσκάφος της DHL, το οποίο είχε προηγουμένως διακόψει την προσπάθεια προσγείωσης στο αεροδρόμιο, συγκρούστηκε αργότερα με άγνωστο αντικείμενο. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια σε άλλο αεροδρόμιο χωρίς να υπάρξουν σοβαρότερα προβλήματα.

Τη διερεύνηση των δύο περιστατικών έχουν αναλάβει η αντιτρομοκρατική υπηρεσία της Εισαγγελίας της Δρέσδης και η αστυνομία του κρατιδίου της Σαξονίας. Παράλληλα, αναλυτές σε θέματα ασφάλειας επισημαίνουν ότι, εφόσον αποδειχθεί εμπλοκή της Ρωσίας, θα πρόκειται για ιδιαίτερα σοβαρή κλιμάκωση στις σχέσεις Μόσχας και Δύσης.

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Σύμφωνα με τους ερευνητές, τα ξημερώματα της Τετάρτης εργαζόμενος του αεροδρομίου εντόπισε, εντός της ζώνης ασφαλείας του κέντρου διακίνησης φορτίου και κοντά στον νότιο διάδρομο προσγείωσης, ένα drone που έφερε άγνωστο εκρηκτικό μηχανισμό. Το αεροδρόμιο της Λειψίας θεωρείται κρίσιμη υποδομή για τη Γερμανία.

Οι αρχές γνωστοποίησαν ακόμη ότι ένα δεύτερο ύποπτο ιπτάμενο αντικείμενο προσέκρουσε σε εμπορικό αεροσκάφος λίγο μετά την εκ νέου απογείωσή του, όταν αποκαταστάθηκε προσωρινά η λειτουργία του διαδρόμου. Μετά την προσγείωση του αεροσκάφους στο Ανόβερο διαπιστώθηκαν μικρές υλικές ζημιές.

Τι έχει δείξει η έρευνα μέχρι στιγμής

Το αεροδρόμιο της Λειψίας αποτελεί βασικό κόμβο μεταφοράς στρατιωτικού υλικού για τις γερμανικές ένοπλες δυνάμεις και τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, ενώ στις εγκαταστάσεις του επιχειρεί και η ουκρανική αεροπορική εταιρεία Antonov Airlines.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το drone ήταν τετρακόπτερο, εξοπλισμένο με τέσσερις έλικες και εκρηκτικό μηχανισμό. Εντοπίστηκε σε μικρή απόσταση από ουκρανικό μεταγωγικό αεροσκάφος Antonov, ορισμένα από τα οποία φέρουν συνθήματα όπως «Be Brave Like Kherson» και «Be Brave Like Bucha», προς τιμήν ουκρανικών πόλεων που επλήγησαν από τον πόλεμο.

Μάλιστα, σύμφωνα με κοινό δημοσίευμα των γερμανικών μέσων NDR, WDR και Süddeutsche Zeitung, το drone ήταν παγιδευμένο με ισχυρά εκρηκτικά τύπου PETN και Semtex.

Όπως προκύπτει από εμπιστευτικά έγγραφα των αρχών, στο drone είχε προσαρμοστεί πακέτο που περιείχε ύποπτη ουσία, καθώς και πυροκροτητή. Ωστοσο, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο πυροκροτητής αποκολλήθηκε από το υπόλοιπο drone και δεν ενεργοποιήθηκε, γεγονός που φέρεται να απέτρεψε την έκρηξη.

Τα ίδια έγγραφα περιγράφουν τα αποτελέσματα διαδοχικών εγκληματολογικών εξετάσεων. Ο πρώτος έλεγχος από πυροτεχνουργούς ήταν θετικός στην παρουσία νιτρικών ενώσεων, ενώ ο δεύτερος και ο τρίτος δεν επιβεβαίωσαν την ύπαρξη εκρηκτικών. Ωστόσο, ο τέταρτος έλεγχος, που πραγματοποιήθηκε από ειδικούς της αστυνομίας του κρατιδίου της Σαξονίας, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το πακέτο περιείχε τα ισχυρά εκρηκτικά PETN και Semtex, ουσίες που χρησιμοποιούνται, μεταξύ άλλων, και για στρατιωτικούς σκοπούς.

Σύμφωνα με την έρευνα, φαίνεται να αποφεύχθηκε οριακά μια καταστροφή στο αεροδρόμιο, καθώς ο πυροκροτητής που ήταν προσαρτημένος στο πακέτο αποκολλήθηκε, γεγονός που, σύμφωνα με τα υπηρεσιακά έγγραφα, πιθανότατα απέτρεψε την έκρηξη.

Εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Εσωτερικών, ο Λέοναρντ Καμίνσκι, επιβεβαίωσε ότι το drone εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο Λειψίας/Χάλε, αποφεύγοντας ωστόσο να δώσει περισσότερες πληροφορίες.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι το drone βρέθηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας/Χάλε. Πέρα από αυτό, δεν μπορώ να πω κάτι περισσότερο αυτή τη στιγμή. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη και θα ζητούσα λίγη υπομονή», είχε δηλώσει νωρίτερα ο ίδιος.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο ρωσικής εμπλοκής

Αξιωματούχος του ΝΑΤΟ δήλωσε ότι η Συμμαχία έχει ενημερωθεί για το περιστατικό και παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της έρευνας που διεξάγουν οι γερμανικές αρχές.

Παράλληλα, η εφημερίδα Die Zeit ανέφερε ότι μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται βρίσκεται και το ενδεχόμενο ρωσικής επιχείρησης με στόχο ουκρανικό στρατιωτικό εξοπλισμό ο οποίος βρίσκεται σε γερμανικό έδαφος.

Ο εκπρόσωπος των Πρασίνων για την εποπτεία των υπηρεσιών πληροφοριών, Κόνσταντιν φον Νοτς, ζήτησε να επιταχυνθεί η έρευνα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ρωσικής εμπλοκής.

«Αν αποδειχθεί ότι πίσω από την ενέργεια βρίσκεται κάποιο κράτος, τότε δεν θα πρόκειται απλώς για τρομοκρατία, αλλά για κρατική τρομοκρατία που στρέφεται κατά της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και των πολιτών της», δήλωσε στο Der Spiegel.

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Προβλήματα στις αεροπορικές μετακινήσεις

Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στις αεροπορικές μεταφορές, καθώς αρκετές πτήσεις, μεταξύ των οποίων και επιβατική από τη Μαγιόρκα, εκτράπηκαν σε άλλα αεροδρόμια.

Οι επιχειρήσεις στο βόρειο τμήμα του αεροδρομίου αποκαταστάθηκαν περίπου δύο ώρες αργότερα, ενώ ο νότιος διάδρομος παρέμεινε κλειστός έως ότου ολοκληρωθεί ο έλεγχος του ύποπτου αντικειμένου από ειδικό ρομπότ εξουδετέρωσης εκρηκτικών.

Οι γερμανικές αρχές υπογράμμισαν ότι δεν υπήρξε κίνδυνος για επιβάτες και προσωπικό, ενώ η επιβατική αεροπορική κίνηση δεν επηρεάστηκε σημαντικά.

Το τελευταίο διάστημα, η Γερμανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες καταγράφουν αυξημένο αριθμό ύποπτων πτήσεων μη εξουσιοδοτημένων drones πάνω από αεροδρόμια, στρατιωτικές εγκαταστάσεις, λιμάνια και κέντρα logistics. Σε αρκετές περιπτώσεις οι ενέργειες αυτές έχουν αποδοθεί σε Ρώσους πράκτορες, κάτι που η Μόσχα απορρίπτει.

Υπενθυμίζεται ότι το 2024 ευρωπαϊκές υπηρεσίες ασφαλείας είχαν ερευνήσει σειρά εμπρηστικών μηχανισμών που είχαν τοποθετηθεί σε δέματα κατά τη μεταφορά τους. Ορισμένα από αυτά είχαν εντοπιστεί σε εγκαταστάσεις της DHL στη Λειψία, προκαλώντας έντονο προβληματισμό για πιθανές ενέργειες δολιοφθοράς στις αερομεταφορές φορτίου.

Ο διευθύνων σύμβουλος της DHL, Τομπίας Μάγερ, είχε τότε δηλώσει ότι η εταιρεία διαθέτει σχέδια αντιμετώπισης ανάλογων περιστατικών και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να περιορίζονται οι επιπτώσεις στους πελάτες της.

Η Γερμανία παραμένει ο μεγαλύτερος μεμονωμένος εθνικός πάροχος στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία και έχει επανειλημμένα κατηγορήσει τη Ρωσία για οργανωμένες επιχειρήσεις δολιοφθοράς, κατασκοπείας και παραπληροφόρησης στο έδαφός της, κατηγορίες που το Κρεμλίνο απορρίπτει.

Την ίδια στιγμή, η Die Zeit αποκάλυψε ότι οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες φέρονται να σχεδίαζαν επίθεση κατά του Στέφαν Τούμαν, επικεφαλής της γερμανικής εταιρείας κατασκευής drones Donaustahl. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι γερμανικές αρχές ενημερώθηκαν από ξένη υπηρεσία πληροφοριών στα τέλη του προηγούμενου έτους και προχώρησαν την άνοιξη στη σύλληψη ενός Ουκρανού και μίας Ρουμάνας, ενώ ο Τούμαν τελεί πλέον υπό αστυνομική προστασία.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι το 2024 οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών είχαν αποτρέψει σχέδιο δολοφονίας του διευθύνοντος συμβούλου της Rheinmetall, Άρμιν Πάπεργκερ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που είχαν γίνει γνωστές τότε, η υπόθεση εντασσόταν σε ευρύτερη επιχείρηση με στόχο στελέχη της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας που υποστηρίζουν στρατιωτικά την Ουκρανία.