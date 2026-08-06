ΕasyJet: Εξαγορά από την Apollo έναντι £5,7 δισ. με τη στήριξη της οικογένειας Χατζηιωάννου

Με την υποστήριξη του ιδρυτή και μεγαλομετόχου της easyJet, σερ Στέλιου Χατζηιωάννου, και της οικογένειάς του, η αμερικακανική Apollo Global Management συμφώνησε την εξαγορά της low cost αεροπορικής εταιρείας , με τη συμφωνία να ανακοινώνεται κατόπιν της απόσυρσης της ανταγωνίστριας Castlelake από τη «μάχη» της διεκδίκησης.

Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες της Ευρώπης, η οποία απασχολεί πάνω από 19.000 εργαζομένους και πραγματοποιεί πτήσεις σε περίπου 1.200 δρομολόγια σε 35 ευρωπαϊκές χώρες.

Η easyJet ιδρύθηκε το 1995 από τον σερ Στέλιο Χατζηιωάννου, προκειμένου να προσφέρει πτήσεις με αεροπορικά ναύλα χαμηλού κόστους από το Ηνωμένο Βασίλειο προς την Ευρώπη. Έτσι, οι πρώτες της πτήσεις πραγματοποιήθηκαν τον Νοέμβριο του 1995, συνδέοντας το Λούτον με τη Γλασκώβη και το Εδιμβούργο, ενώ οι πρώτες διεθνείς πτήσεις ακολούθησαν το επόμενο έτος.

Η EasyJet αποδέχτηκε την προσφορά της Apollo στις 7,15 λίρες ανά μετοχή, αποτιμώντας την easyJet σε περίπου 5,7 δισ. λίρες (7,7 δισ. δολάρια). Η προσφορά αυτή ξεπέρασε την τελική προσφορά της Castlelake των 6,90 λιρών ανά μετοχή.

Η Apollo δήλωσε ότι υποστηρίζει «ένθερμα» την υφιστάμενη στρατηγική της EasyJet, προσθέτοντας ότι υπάρχει «σημαντική ευκαιρία για την επιτάχυνση των επιχειρησιακών και εμπορικών φιλοδοξιών» του Ομίλου.

Από την άλλη, το ΔΣ της αεροπορικής συνέστησε στους μετόχους να δεχτούν την προσφορά, με καθοριστική τη στάση της οικογένειας Χατζηιωάννου που ελέγχει το 15,3% του μετοχικού κεφαλαίου και αποτελεί τον μεγαλύτερο μέτοχο της εταιρείας.

Η συμφωνία σηματοδοτεί την αποχώρηση της easyJet από το Χρηματιστήριο του Λονδίνου, έπειτα από περισσότερα από 25 χρόνια παρουσίας, καθώς η εταιρεία θα περάσει σε καθεστώς ιδιωτικής ιδιοκτησίας.

«Κατόπιν προσεκτικής εξέτασης της πρότασης της Apollo, η οικογένειά μου και εγώ αποφασίσαμε να στηρίξουμε την προτεινόμενη εξαγορά, όπως αυτή ανακοινώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της easyJet. Παράλληλα, θα παραμείνουμε μέτοχοι στην ιδιωτική εταιρεία που θα προκύψει μετά την αποχώρηση της easyJet από το Χρηματιστήριο του Λονδίνου», δήλωσε ο σερ Χατζηιωάννου.

Στην ίδια ανακοίνωση, αναφέρει επίσης:

«Η αφετηρία για τη δημιουργία του easy family of brands ξεκίνησε το 1994, όταν, σε ηλικία 27 ετών, ξεκίνησα την easyJet, το πρώτο από τα brands της οικογένειας easy. Το 2000 προχώρησα στην εισαγωγή της easyJet plc στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, προκειμένου να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση για την επέκταση του στόλου της εταιρείας, ο οποίος από 19 αεροσκάφη τότε αριθμεί σήμερα περίπου 356.

Την ίδια περίοδο έλαβα τη στρατηγική απόφαση να διατηρήσω την ιδιοκτησία του εμπορικού σήματος easyJet μέσω της ιδιωτικής μου εταιρείας, της easyGroup Ltd.

Η ιδιοκτησία του easy family of brands έχει δημιουργήσει για εμένα μία σταθερή ροή εσόδων τα τελευταία 26 χρόνια, την οποία πλέον μπορώ και αξιοποιώ για τη χρηματοδότηση του κοινωφελούς έργου του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Στέλιος Χατζηιωάννου.

Χαιρετίζω τις στρατηγικές προθέσεις της Apollo για την easyJet, οι οποίες στοχεύουν στη δημιουργία νέων προοπτικών ανάπτυξης για την εταιρεία. Το γεγονός ότι η Apollo, ένας από τους πλέον ισχυρούς και έμπειρους θεσμικούς επενδυτές παγκοσμίως, αποφάσισε να στηρίξει και να επενδύσει στην ανάπτυξη της easyJet, του κορυφαίου μέλους του easy family of brands, αποτελεί ισχυρή επιβεβαίωση της αξίας του easy brand και της δυναμικής του επιχειρηματικού μοντέλου της easyGroup Ltd.

Η οικογένειά μου και εγώ σκοπεύουμε να διατηρήσουμε τη θέση μας ως σημαντικοί μακροπρόθεσμοι μέτοχοι της easyJet, στηρίζοντας το επόμενο κεφάλαιο της πορείας της εταιρείας.»