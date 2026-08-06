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Saudi Aramco: Ρίχνει τις τιμές του πετρελαίου με φόντο τις εξελίξεις στο Ορμούζ
Ειδήσεις
15:40 - 06 Αυγ 2026

Saudi Aramco: Ρίχνει τις τιμές του πετρελαίου με φόντο τις εξελίξεις στο Ορμούζ

Reporter.gr Newsroom
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Η Saudi Aramco προχώρησε σε μείωση της επίσημης τιμής πώλησης (OSP) του βασικού τύπου αργού πετρελαίου Arab Light προς τους πελάτες της στην Ασία, καθώς οι εντεινόμενες προσπάθειες για την αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ ενισχύουν τις προσδοκίες για εξομάλυνση των διεθνών ενεργειακών ροών.  

Η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι η τιμή του Arab Light για τις παραδόσεις του επόμενου μήνα θα μειωθεί κατά 50 σεντς ανά βαρέλι, διαμορφούμενη στα 2 δολάρια πάνω από τον περιφερειακό δείκτη αναφοράς. Η απόφαση αιφνιδίασε την αγορά, καθώς η επικρατούσα εκτίμηση των αναλυτών ήταν ότι η τιμολόγηση θα παρέμενε αμετάβλητη.

Οι εξελίξεις στο Ορμούζ αλλάζουν τις προσδοκίες

Οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν αισθητή αποκλιμάκωση τις τελευταίες ημέρες, με το Brent να κινείται γύρω από τα 80 δολάρια το βαρέλι, καθώς ενισχύονται οι ελπίδες για συμφωνία που θα επιτρέψει την ασφαλή επανέναρξη της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Το θετικό κλίμα τροφοδοτήθηκε από την ανακοίνωση της Τεχεράνης ότι κατέληξε σε συμφωνία με το Ομάν για τη δημιουργία προτεινόμενης ναυτιλιακής διαδρομής μέσω των Στενών, μια εξέλιξη που θεωρείται πιθανό πρώτο βήμα για την αποκατάσταση των ενεργειακών μεταφορών μέσω της στρατηγικής αυτής θαλάσσιας αρτηρίας.

Οι απειλές των Χούθι παραμένουν

Παρά τη βελτίωση του κλίματος γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, οι κίνδυνοι για τη ναυσιπλοΐα στην ευρύτερη περιοχή δεν έχουν εκλείψει.

Κατά τη διάρκεια της κρίσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, όταν η διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ διακόπηκε, η Saudi Aramco διοχέτευσε το μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγών της μέσω του λιμανιού Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα, αξιοποιώντας τον αγωγό East-West Pipeline ως εναλλακτική διαδρομή.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη οδός αντιμετωπίζει πλέον νέες προκλήσεις, καθώς οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθι έχουν προειδοποιήσει για νέες επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλοιων που διέρχονται από την Ερυθρά Θάλασσα.

Οι εξαγωγές παραμένουν ανθεκτικές

Παρά τις γεωπολιτικές αναταράξεις, ο διευθύνων σύμβουλος της Saudi Aramco, Αμίν Νάσερ, δήλωσε κατά την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας ότι οι εξαγωγές αργού εξακολουθούν να κινούνται κοντά στα 5 εκατ. βαρέλια ημερησίως.

Ο συγκεκριμένος όγκος αντιστοιχεί περίπου στο 70% των συνήθων εξαγωγών της εταιρείας, γεγονός που υποδηλώνει ότι η Saudi Aramco έχει μέχρι στιγμής καταφέρει να περιορίσει τις επιπτώσεις της γεωπολιτικής κρίσης στις διεθνείς αγορές πετρελαίου.

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