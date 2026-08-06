Χρηματιστήριο: Oι πωλητές κέρδισαν τη «μάχη» – Θετικός καταλύτης το ράλι της Metlen  

Το Χρηματιστήριο Αθηνών έχασε τελικά το πρόσημο την Πέμπτη (6/8), παρότι μέχρι και λίγη ώρα πριν τη λήξη της συνεδρίασης η Metlen και οι τράπεζες είχαν στηρίξει τον Γενικό Δείκτη, παρά τις αυξανόμενες κινήσεις των πωλητών.

Έτσι, ο ΓΔ έκλεισε στις 2.608,44 μονάδες με απώλειες 0,59% και εύρος διακύμανσης μεταξύ των 2.644,68 (υψηλό ημέρας) και των 2.606,53 (χαμηλό).

Ο τζίρος διατηρήθηκε σε αυξημένα επίπεδα φτάνοντας τα 320,32 εκατ. ευρώ (χθες ήταν στα €315,54 εκατ.)

Ο δείκτης μεγάλης κεφαλαιοποίησης έκλεισε στις 6.657,11 με υποχώρηση 0,55%. Στους τίτλους του δείκτη, η Cenergy ξεχώρισε με κέρδη 3,21% και η Jumbo στο +1,18%.

Στα «πράσινα» κινήθηκε και η Metlen, η οποία βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, κλείνοντας με άνοδο κοντά στο 3%, αφού προηγουμένως είχε αποτελέσει τον βασικό μοχλό στήριξης της αγοράς και καταγράφοντας ισχυρή άνοδο τόσο στην Αθήνα όσο και στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου. Μάλιστα, η κεφαλαιοποίησή της έπιασε ουσιαστικά τα 7 δισ. ευρώ.

Η εταιρεία προσέλκυσε το επενδυτικό ενδιαφέρον χάρη στις ιστορικά υψηλές επιδόσεις του α’ εξαμήνου που παρουσίασε σήμερα (6/8), οι οποίες επιβεβαίωσαν την είσοδο της εταιρείας στην επόμενη φάση ανάπτυξης, με «όλους τους κινητήρες σε πλήρη ισχύ», όπως είπε χαρακτηριστικά ο CEO της, Ευάγγελος Μυτιληναίος.

Η Metlen ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 313 εκατ. ευρώ στο α’ εξάμηνο και ιστορικά υψηλά EBITDA στα 550 εκατ. ευρώ.

Στις τράπεζες το τοπίο τελικά ήταν μεικτό, με την Alpha Bank στο +0,36%, την Eurobank στο -1,03%, την Εθνική στο +1,05% και την Πειραιώς στο -0,8%. Έτσι, ο τραπεζικός δείκτης παρέμεινε στάσιμος με οριακές απώλειες 0,01% στις 3.034 μονάδες.

Χαμηλές πτήσεις σήμερα για τον ΟΤΕ, που έχασε 2,27%, τη ΔΕΗ με απώλειες 4,07% (παρά τα θετικά οικονομικά της αποτελέσματα) και την Allwyn στο -1,15%. Απώλειες σημείωσαν και οι Coca Cola HBC (-1,88%), Lamda Dev. (-0.79%), Viohalco (-4,37%), Aegean (-1.44%), ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ (-3,12%).

Ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης έκλεισε με υποχώρηση 0,24% στις 3.148 μονάδες.