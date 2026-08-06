ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Χρηματιστήριο: Oι πωλητές κέρδισαν τη «μάχη» – Θετικός καταλύτης το ράλι της Metlen
Σχόλια Αγοράς
17:57 - 06 Αυγ 2026

Χρηματιστήριο: Oι πωλητές κέρδισαν τη «μάχη» – Θετικός καταλύτης το ράλι της Metlen  

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το Χρηματιστήριο Αθηνών έχασε τελικά το πρόσημο την Πέμπτη (6/8), παρότι μέχρι και λίγη ώρα πριν τη λήξη της συνεδρίασης η Metlen και οι τράπεζες είχαν στηρίξει τον Γενικό Δείκτη, παρά τις αυξανόμενες κινήσεις των πωλητών.  

Έτσι, ο ΓΔ έκλεισε στις 2.608,44 μονάδες με απώλειες 0,59% και εύρος διακύμανσης μεταξύ των 2.644,68 (υψηλό ημέρας) και των 2.606,53 (χαμηλό).

Ο τζίρος διατηρήθηκε σε αυξημένα επίπεδα φτάνοντας τα 320,32 εκατ. ευρώ (χθες ήταν στα €315,54 εκατ.)

Ο δείκτης μεγάλης κεφαλαιοποίησης έκλεισε στις 6.657,11 με υποχώρηση 0,55%. Στους τίτλους του δείκτη, η Cenergy ξεχώρισε με κέρδη 3,21% και η Jumbo στο +1,18%.

Στα «πράσινα» κινήθηκε και η Metlen, η οποία βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, κλείνοντας με άνοδο κοντά στο 3%, αφού προηγουμένως είχε αποτελέσει τον βασικό μοχλό στήριξης της αγοράς και καταγράφοντας ισχυρή άνοδο τόσο στην Αθήνα όσο και στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου. Μάλιστα, η κεφαλαιοποίησή της έπιασε ουσιαστικά τα 7 δισ. ευρώ.

Η εταιρεία προσέλκυσε το επενδυτικό ενδιαφέρον χάρη στις ιστορικά υψηλές επιδόσεις του α’ εξαμήνου που παρουσίασε σήμερα (6/8), οι οποίες επιβεβαίωσαν την είσοδο της εταιρείας στην επόμενη φάση ανάπτυξης, με «όλους τους κινητήρες σε πλήρη ισχύ», όπως είπε χαρακτηριστικά ο CEO της, Ευάγγελος Μυτιληναίος.

Η Metlen ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 313 εκατ. ευρώ στο α’ εξάμηνο και ιστορικά υψηλά EBITDA στα 550 εκατ. ευρώ.

Στις τράπεζες το τοπίο τελικά ήταν μεικτό, με την Alpha Bank στο +0,36%, την Eurobank στο -1,03%, την Εθνική στο +1,05% και την Πειραιώς στο -0,8%. Έτσι, ο τραπεζικός δείκτης παρέμεινε στάσιμος με οριακές απώλειες 0,01% στις 3.034 μονάδες.

Χαμηλές πτήσεις σήμερα για τον ΟΤΕ, που έχασε 2,27%, τη ΔΕΗ με απώλειες 4,07% (παρά τα θετικά οικονομικά της αποτελέσματα) και την Allwyn στο -1,15%. Απώλειες σημείωσαν και οι Coca Cola HBC (-1,88%), Lamda Dev. (-0.79%), Viohalco (-4,37%), Aegean (-1.44%), ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ (-3,12%).

Ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης έκλεισε με υποχώρηση 0,24% στις 3.148 μονάδες.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Metlen: Στο επίκεντρο οι κρίσιμες πρώτες ύλες – Το «στοίχημα» του γαλλίου και οι νέες κινήσεις
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Metlen: Στο επίκεντρο οι κρίσιμες πρώτες ύλες – Το «στοίχημα» του γαλλίου και οι νέες κινήσεις

Μυτιληναίος: Η Metlen έτοιμη, με τις μηχανές στο φουλ, για την επόμενη φάση ανάπτυξης
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Μυτιληναίος: Η Metlen έτοιμη, με τις μηχανές στο φουλ, για την επόμενη φάση ανάπτυξης

Χρηματιστήριο: Ισχυρή αντίσταση οι 2650 μονάδες – Στο επίκεντρο τα οικονομικά αποτελέσματα
Αναλύσεις

Χρηματιστήριο: Ισχυρή αντίσταση οι 2650 μονάδες – Στο επίκεντρο τα οικονομικά αποτελέσματα

Metlen: Ιστορικά υψηλές επιδόσεις το α’ εξάμηνο - Επιβεβαιώνει το guidance για EBITDA +€1,00 δισ. το 2026
Ανακοινώσεις

Metlen: Ιστορικά υψηλές επιδόσεις το α’ εξάμηνο - Επιβεβαιώνει το guidance για EBITDA +€1,00 δισ. το 2026

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
07/08/2026 - 15:05

Αμυντική συμφωνία Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας, Πακιστάν: «Επίθεση σε έναν, θεωρείται επίθεση σε όλους»

Ανακοινώσεις
07/08/2026 - 14:58

Όμιλος Fourlis: Συμφωνία για την πώληση της συμμετοχής του στο Sofia South Ring Mall

Οικονομία
07/08/2026 - 14:50

Eurobank για ελληνική οικονομία: Οι γεωπολιτικές εξελίξεις εξακολουθούν να αποτελούν σημαντική πηγή αβεβαιότητας

Ειδήσεις
07/08/2026 - 14:45

Έφυγε από τη ζωή η δημοσιογράφος Χριστίνα Πιτουρά

Οικονομία
07/08/2026 - 14:32

ΟΟΣΑ: Βουτιά 3,6% στο πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών στην Ελλάδα

Νομίσματα
07/08/2026 - 14:26

Ήπια κέρδη στο Bitcoin παρά το ριφιφί εκατομμυρίων σε σύστημα αποθήκευσης

Ειδήσεις
07/08/2026 - 13:59

Γαλλία: «Δεν θα ανεχθούμε καμιά απόπειρα ξένης ανάμιξης» στις προεδρικές εκλογές

Ανακοινώσεις
07/08/2026 - 13:46

Κρι-Κρι: Μέρισμα €14,9 εκατ. – Στα €0,451 ευρώ ανά μετοχή η μικτή διανομή

Πολιτική
07/08/2026 - 13:41

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση προσπαθεί να κρύψει ότι απέτυχε να αξιοποιήσει €800 εκατ. για την ενεργειακή ανθεκτικότητα

Ειδήσεις
07/08/2026 - 13:19

Υπόθεση Marfin: Την Τρίτη (11/8) απολογείται η 46χρονη κατηγορούμενη που κρατείται στη ΓΑΔΑ

Ειδήσεις
07/08/2026 - 13:05

Ευλογιά προβάτων: Παρατείνονται έως τις 20/8 τα μέτρα προστασίας στην Κρήτη

ΕΜΠΟΡΙΟ
07/08/2026 - 12:59

«Άλμα» 26,3% στις εξαγωγές τον Ιούνιο – Μειωμένο κατά 18,1% το εμπορικό έλλειμμα

Χρηματιστήρια
07/08/2026 - 12:38

Στα «πράσινα» οι ευρωαγορές με ώθηση από υγεία και τεχνολογία

Ναυτιλία
07/08/2026 - 12:38

Στο μικροσκόπιο της Κίνας τα πλοία με σημαία Παναμά – Προβληματισμός στη διεθνή ναυτιλία

Πολιτική
07/08/2026 - 12:30

«Ανολοκλήρωτα έργα» καταγγέλλει ο Παύλος Χρηστίδης μετά από αυτοψία στο εργοτάξιο του Ιλισσού

Οικονομία
07/08/2026 - 12:30

Πληθωρισμός 3,4% τον Ιούλιο, με αύξηση 22,1% στο πετρέλαιο κίνησης και 13,3% στη βενζίνη

Επιχειρήσεις
07/08/2026 - 12:17

Η Meta καλείται να καταβάλει $567 εκατ. σε υπόθεση για την προστασία των παιδιών στο Νέο Μεξικό

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
07/08/2026 - 12:10

Citi: Ανεβάζει τον πήχη για την Πειραιώς – Στα €11,40 η νέα τιμή-στόχος

Επιχειρήσεις
07/08/2026 - 12:04

CSG: Άλμα 17,2% στα έσοδα εξαμήνου – Στα €46 δισ. το ανεκτέλεστο συμβάσεων

Ειδήσεις
07/08/2026 - 11:59

«Υπερβολική» η DOGE του Μασκ - Δεν εξοικονόμησε όσες δαπάνες ισχυριζόταν

Τεχνολογία
07/08/2026 - 11:43

ChatGPT, Claude, Copilot και Gemini, είναι ασφαλή για καθημερινή χρήση - Πού βρίσκονται οι κίνδυνοι

Επιχειρήσεις
07/08/2026 - 11:33

Generali: Άνοδος κερδών 13,7% στο εξάμηνο – Στα €944 δισ. τα υπό διαχείριση κεφάλαια

Magazino
07/08/2026 - 11:30

Ο Μάριος Ιωάννου Ηλία νέος συνθέτης των Τελετών Αφής και Παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας

Ειδήσεις
07/08/2026 - 11:26

Μακελειό στην Ταϊλάνδη: Έφηβος σκότωσε τον παππού και τη γιαγιά του πριν ανοίξει πυρ σε σχολείο

Υγεία
07/08/2026 - 11:24

Tanmaxxing: To trend που στέλνει τη Gen Z στον ήλιο χωρίς αντηλιακό

Ειδήσεις
07/08/2026 - 11:12

Αμερικανική προειδοποίηση για κίνηση του Πούτιν κατά του ΝΑΤΟ

Ειδήσεις
07/08/2026 - 11:05

Τουλάχιστον 1.500 έλεγχοι σε 300 παραλίες – Πρόστιμα έως €73.000 για αυθαίρετες καταλήψεις

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
07/08/2026 - 10:55

Χωροταξικό για τον Τουρισμό: Υπογράφηκε η ΚΥΑ – Τι αλλάζει σε ξενοδοχεία και δόμηση

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
07/08/2026 - 10:49

Όταν η ισχύς υπερισχύει της οικονομίας

Ανεμοδείκτης
07/08/2026 - 10:47

Τελικά, οι δημοσκοπήσεις κρίνουν (σχεδόν) τα πάντα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ