Γλαβίνας: «Η εγκληματική ακροδεξιά δεν έχει θέση στον δημόσιο διάλογο» – Βροχή υβριστικών σχολίων από οπαδούς του Κασιδιάρη

Η επικαιρότητα των τελευταίων ημερών έχει αφήσει σε δεύτερο πλάνο ένα ζήτημα με πιθανές πολιτικές προεκτάσεις: την αναμενόμενη αποφυλάκιση του καταδικασμένου πρώην βουλευτή της Χρυσής Αυγής, Ηλία Κασιδιάρη. Παρότι ο ίδιος παραμένει αντιμέτωπος με νομικούς περιορισμούς ως προς την εκλογική του παρουσία, η πολιτική του επιρροή εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο συζήτησης.

Υπενθυμίζεται ότι το κόμμα που είχε επιχειρήσει να συγκροτήσει αποκλείστηκε από τις βουλευτικές εκλογές του 2023, ενώ στη συνέχεια η Δικαιοσύνη έκρινε ότι ήταν ο πραγματικός καθοδηγητής του κόμματος «Σπαρτιάτες», το οποίο μπήκε στη Βουλή στις εκλογές του Ιουνίου του 2023 με δική του δημόσια στήριξη. Το σχήμα αυτό έχει πλέον διαλυθεί. Το τελευταίο διάστημα παρατηρείται κινητικότητα γύρω από το πολιτικό μέλλον του Κασιδιάρη, με το ερώτημα πλέον να είναι κατά πόσο τα νομικά αναχώματα που έχουν θεσπιστεί για να αποτρέψουν την εκλογική του παρουσία θα αποδειχθούν ανθεκτικά στην πράξη.

Με αφορμή τις εξελίξεις, το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, Θανάσης Γλαβίνας, σχολίασε κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής του παρουσίας το ενδεχόμενο επιστροφής του Ηλία Κασιδιάρη στην πολιτική επικαιρότητα. «Προτιμώ να μη σχολιάζουμε τέτοιες περιπτώσεις και να τις αφήνουμε εκτός δημοσίου διαλόγου. Άλλωστε τα σχετικά κόμματα έχουν απαγορευτεί με πρωτοβουλίες του ΠΑΣΟΚ. Ήμουν ένας εξ αυτών που προσέφυγε στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο. Άρα θεωρώ ότι η Δημοκρατία μας πρέπει να θωρακίζεται απέναντι σε αυτές τις περιπτώσεις. Και πόσο μάλλον να μην αναπαράγουμε τέτοιες ειδήσεις που περισσότερο ενδυναμώνουν παρά αποδυναμώνουν τέτοιου είδους ανησυχητικά για τη Δημοκρατία μας φαινόμενα», δήλωσε.

Η τοποθέτησή του προκάλεσε, σύμφωνα με τον ίδιο, κύμα επιθετικών σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από υποστηρικτές του Ηλία Κασιδιάρη και της Χρυσής Αυγής. Ο κ. Γλαβίνας δημοσιοποίησε ορισμένα από αυτά σε ανάρτησή του στο Facebook, κάνοντας λόγο για την ανάγκη επαγρύπνησης απέναντι στην επανεμφάνιση της εγκληματικής ακροδεξιάς στο πολιτικό προσκήνιο και επαναλαμβάνοντας ότι πρόσωπα και ιδέες που συνδέονται με αυτήν δεν έχουν θέση στον δημόσιο διάλογο.

H ανάρτηση του Θανάση Γλαβίνα και το βίντεο με τη σχετική δήλωση:

«Δεν έχουν καμία θέση στο δημόσιο διάλογο αναφορές για επιστροφή της εγκληματικής ακροδεξιάς και των καταδικασμένων εκπροσώπων της.

Η δημοκρατία μας πρέπει να θωρακίζεται απέναντι σε τέτοια επικίνδυνα φαινόμενα και να μην γινόμαστε εμείς οι ίδιοι αυτοί που αναπαράγουν και ουσιαστικά τους διαφημίζουν.

ΥΓ: Στα σχόλια κάποια από τα «ευγενικά» μηνύματα που έλαβα μετά την σχετική μου τοποθέτηση κατά της Χρυσής Αυγής και του αρχηγού της».