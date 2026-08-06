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Ιράν: Συναγερμός από τον ΟΗΕ για αυθαίρετες συλλήψεις και εκτελέσεις
Ειδήσεις
17:25 - 06 Αυγ 2026

Ιράν: Συναγερμός από τον ΟΗΕ για αυθαίρετες συλλήψεις και εκτελέσεις

Reporter.gr Newsroom
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Εμπειρογνώμονες του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα ζητούν από το Ιράν να σταματήσει τις πρακτικές που, όπως καταγγέλλουν, συνιστούν αυξανόμενες αυθαίρετες συλλήψεις, εξαφανίσεις προσώπων, βασανιστήρια και εκτελέσεις χωρίς νόμιμη διαδικασία εις βάρος μελών εθνοτικών μειονοτήτων.  

Όπως αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους, ιδιαίτερα έντονα πλήττονται οι κουρδικές και οι βαλουχικές κοινότητες.

«Οι εθνοτικές μειονότητες του Ιράν πρέπει να μπορούν να ζουν με ασφάλεια και αξιοπρέπεια, απαλλαγμένες από διακρίσεις», δηλώνουν οι εμπειρογνώμονες.

Στα τέλη Δεκεμβρίου, ένα κύμα διαμαρτυριών που ξεκίνησε αρχικά λόγω της αύξησης του κόστους ζωής μετατράπηκε γρήγορα σε ευρείας κλίμακας αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις. Οι διαδηλώσεις προκάλεσαν την αντίδραση των αρχών, οι οποίες προχώρησαν σε κατασταλτικά μέτρα, με αποτέλεσμα –σύμφωνα με τις αναφορές– να χάσουν τη ζωή τους χιλιάδες διαδηλωτές.

Οι εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ σημειώνουν ότι από την έναρξη των κινητοποιήσεων οι ιρανικές αρχές φέρεται να έχουν συλλάβει χιλιάδες ανθρώπους.

«Οι αναφορές καταδεικνύουν σημαντική αύξηση των αυθαίρετων συλλήψεων και των καταδικαστικών αποφάσεων που φαίνεται να έχουν πολιτικά κίνητρα —συμπεριλαμβανομένων περιπτώσεων ατόμων που ανήκουν σε εθνοτικές μειονότητες, τα οποία συχνά συλλαμβάνονται με κατηγορίες περί εθνικής ασφάλειας που διατυπώνονται με ασαφή και ευρύ τρόπο», επισημαίνουν οι εμπειρογνώμονες.

Από την πλευρά τους, οι ιρανικές αρχές έχουν υποστηρίξει ότι τα επεισόδια βίας συνδέονταν με «τρομοκρατικές ενέργειες» που, όπως ισχυρίζονται, οργανώθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.

Αύξηση των εκτελέσεων

Μετά την έναρξη της σύγκρουσης ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, οι συλλήψεις και οι εκτελέσεις στη χώρα έχουν αυξηθεί σημαντικά, με τις αρχές να τις συνδέουν τόσο με τη σύγκρουση όσο και με τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις.

Σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία, το Ιράν προχώρησε την περασμένη χρονιά στην εκτέλεση περισσότερων από 2.150 ανθρώπων, γεγονός που το κατέταξε και πάλι —με μεγάλη διαφορά— στη δεύτερη θέση παγκοσμίως σε αριθμό εκτελέσεων μετά την Κίνα.

Οι ειδικοί του ΟΗΕ αναφέρουν ότι μέσα στο τρέχον έτος έχουν εκτελεστεί τουλάχιστον 24 μέλη της μειονότητας των Μπαλούχ και 22 μέλη της κουρδικής μειονότητας, ενώ αρκετοί ακόμη άνθρωποι αντιμετωπίζουν άμεσο κίνδυνο να οδηγηθούν στην εκτέλεση.

Οι μειονότητες «συνεχίζουν να αποτελούν στόχο σε περιόδους πολιτικής και κοινωνικής αναταραχής, μέσω αφηγημάτων που τις παρουσιάζουν ως απειλές για την εθνική ασφάλεια», επισημαίνουν.

«Η στοχοποίηση των κουρδικών μειονοτήτων και των μειονοτήτων των Μπαλούχ εκτείνεται πέρα από τα σύνορα της χώρας και περιλαμβάνει εκστρατείες εκφοβισμού και παρακολούθησης εις βάρος ατόμων που διαμένουν στο εξωτερικό», προσθέτουν.

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