HELLENiQ ENERGY: Eπενδύσεις, ανθεκτικότητα και στήριξη €25 εκατ. στις πυρόπληκτες περιοχές

Μήνυμα αισιοδοξίας για την πορεία της HELLENiQ ENERGY και τις προοπτικές της αγοράς διύλισης έστειλε η διοίκηση του ομίλου κατά την ενημέρωση των αναλυτών για τα οικονομικά αποτελέσματα, υποστηρίζοντας ότι, παρά το ιδιαίτερα ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον, η εταιρεία όχι μόνο διατήρησε την επιχειρησιακή της ανθεκτικότητα αλλά δημιούργησε και τις προϋποθέσεις για ακόμη καλύτερες επιδόσεις τα επόμενα χρόνια.

Την ίδια στιγμή, ο διευθύνων σύμβουλος Ανδρέας Σιάμισιης ανακοίνωσε μια σημαντική πρωτοβουλία κοινωνικής στήριξης, γνωστοποιώντας ότι το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε πρόγραμμα εταιρικής ευθύνης ύψους έως 25 εκατ. ευρώ για την αποκατάσταση και ανασυγκρότηση των περιοχών που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές.

Όπως ανέφερε, η απόφαση έρχεται να προστεθεί στις δράσεις που ήδη υλοποιεί η εταιρεία και θα εφαρμοστεί σε συνεργασία με την Πολιτεία και τις αρμόδιες αρχές, ώστε να επιταχυνθεί η ανακούφιση των τοπικών κοινωνιών. Ο ίδιος σημείωσε ότι αρκετές από τις πληγείσες περιοχές συνδέονται άμεσα με τις δραστηριότητες της HELLENiQ ENERGY, είτε μέσω των ενεργειακών υποδομών είτε μέσω της παρουσίας των διυλιστηρίων.

Ρεκόρ λειτουργίας παρά τις προκλήσεις

Η διοίκηση χαρακτήρισε το πρώτο εξάμηνο ιδιαίτερα απαιτητικό, επισημαίνοντας ότι η σημαντικότερη πρόκληση ήταν η ολοκλήρωση της εκτεταμένης συντήρησης στο διυλιστήριο Ασπροπύργου. Η μονάδα επέστρεψε σε πλήρη λειτουργία στις αρχές Απριλίου, χωρίς να διαταραχθεί η τροφοδοσία της αγοράς.

Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας. Σύμφωνα με τη διοίκηση, η HELLENiQ ENERGY αξιοποίησε εναλλακτικές πηγές προμήθειας και διαφορετικούς τύπους αργού, εξασφαλίζοντας αδιάλειπτη παραγωγή σε μια περίοδο κατά την οποία οι γεωπολιτικές εξελίξεις δημιουργούσαν σημαντικές αβεβαιότητες στις διεθνείς αγορές.

Ο Ανδρέας Σιάμισιης, μάλιστα, έκανε λόγο για πολύ υψηλές επιδόσεις όλων των διυλιστηρίων του ομίλου, σημειώνοντας ότι καταγράφηκαν επιδόσεις-ρεκόρ, ενώ υπογράμμισε ότι η εταιρεία κατάφερε να καλύψει τόσο τις ανάγκες της ελληνικής αγοράς όσο και σημαντικό μέρος της ζήτησης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Θετικές εκτιμήσεις για το υπόλοιπο του έτους

Η διοίκηση εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξη για τη συνέχεια του 2026, εκτιμώντας ότι οι υφιστάμενες συνθήκες στις διεθνείς αγορές θα συνεχίσουν να στηρίζουν τις επιδόσεις της εταιρείας.

«Θα είναι μια καλή χρονιά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Σιάμισιης, επισημαίνοντας ότι οι εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή εξακολουθούν να επηρεάζουν την αγορά και να στηρίζουν τα περιθώρια διύλισης.

Ακόμη πιο αισιόδοξος εμφανίστηκε για τα επόμενα χρόνια, σημειώνοντας ότι τόσο το 2027 όσο και το 2028 προδιαγράφονται θετικά. Όπως είπε, η εταιρεία βελτιώνει σταθερά τις επιδόσεις της σε κάθε επιμέρους δραστηριότητα, παραμένοντας εντός χρονοδιαγραμμάτων και προϋπολογισμών, χωρίς άσκοπες δαπάνες. Η ισχυρή αυτή πορεία, πρόσθεσε, θα επιτρέψει την επιτάχυνση του μετασχηματισμού της HELLENiQ ENERGY.

Επενδύσεις σε διύλιση, ΑΠΕ και υδρογονάνθρακες

Η διοίκηση επανέλαβε ότι η στρατηγική της εταιρείας βασίζεται στην παράλληλη ανάπτυξη τόσο των παραδοσιακών δραστηριοτήτων διύλισης όσο και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος Γιώργος Αλεξόπουλος ανέφερε ότι αναμένεται περαιτέρω ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου ΑΠΕ, ενώ ο Ανδρέας Σιάμισιης τόνισε ότι η εταιρεία ακολουθεί ισορροπημένη και προσεκτική επενδυτική πολιτική, με έμφαση στη δημιουργία αξίας.

Στον τομέα των ερευνών υδρογονανθράκων, ο κ. Αλεξόπουλος ανακοίνωσε ότι η πρώτη ερευνητική γεώτρηση στο θαλάσσιο μπλοκ 2 του Ιονίου προγραμματίζεται για το πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους, με επένδυση περίπου 70 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, υπενθύμισε ότι η HELLENiQ ENERGY συμμετέχει σε μια σειρά από παραχωρήσεις, με τον κ. Σιάμισιη να σημειώνει ότι αξιοποιείται διεθνής τεχνογνωσία και ότι η διοίκηση αντιμετωπίζει με αισιοδοξία τις προοπτικές του προγράμματος.

Ισχυρές επιδόσεις στην εμπορία

Ο οικονομικός διευθυντής Βασίλης Τσάιτας επισήμανε ότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις ενίσχυσαν τις τιμές στις διεθνείς αγορές, ενώ ο όμιλος κατέγραψε βελτιωμένες επιδόσεις τόσο στη λιανική εμπορία καυσίμων όσο και στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας.

Όπως ανέφερε, σημαντική ήταν και η συμβολή του εμπορικού γραφείου της HELLENiQ ENERGY στη Γενεύη, ενώ ιδιαίτερα θετικά κινήθηκε και η αγορά αεροπορικών καυσίμων, η οποία ενισχύθηκε περαιτέρω από τους περιορισμούς στις ρωσικές εξαγωγές πετρελαϊκών προϊόντων.

«Δεν βλέπουμε υποχώρηση της ζήτησης»

Απαντώντας σε ερωτήσεις αναλυτών σχετικά με τις υψηλές τιμές των καυσίμων και τις εμπορικές εκπτώσεις, ο Ανδρέας Σιάμισιης υποστήριξε ότι η εταιρεία δεν διαπιστώνει μέχρι στιγμής φαινόμενα υποχώρησης της ζήτησης λόγω των τιμών.

Όπως είπε, η διοίκηση δεν έχει ακόμη λάβει αποφάσεις για την πολιτική που θα ακολουθήσει τους επόμενους μήνες, καθώς η εικόνα της αγοράς μεταβάλλεται διαρκώς. Στόχος, όπως σημείωσε, είναι να αξιοποιούνται τα διαθέσιμα περιθώρια με τρόπο που θα στηρίζει τη ζήτηση, χωρίς να διακυβεύεται η οικονομική απόδοση της εταιρείας.

Γιατί η διοίκηση θεωρεί ότι τα περιθώρια διύλισης θα παραμείνουν υψηλά

Κεντρικό μήνυμα της ενημέρωσης αποτέλεσε η εκτίμηση ότι τα περιθώρια διύλισης θα παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα για σημαντικό χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, το πρόβλημα σήμερα δεν εντοπίζεται στην επάρκεια αργού πετρελαίου, καθώς έχουν βρεθεί εναλλακτικοί τρόποι τροφοδοσίας, αλλά στην περιορισμένη παγκόσμια παραγωγή προϊόντων διύλισης.

Οι ζημιές σε διυλιστήρια του Αραβικού Κόλπου, οι απώλειες δυναμικότητας στη Ρωσία λόγω των επιθέσεων, οι περιορισμοί στις κινεζικές εξαγωγές προϊόντων και τα χαμηλά αποθέματα καυσίμων διεθνώς έχουν δημιουργήσει σημαντικό έλλειμμα στην αγορά βενζίνης, diesel και αεροπορικών καυσίμων.

Σε αυτό προστίθεται η περιορισμένη διυλιστική δυναμικότητα διεθνώς σε σχέση με πριν από πέντε χρόνια, καθώς και η αυξημένη ζήτηση που δημιουργούν η οικονομική δραστηριότητα, ο τουρισμός και οι μελλοντικές ανάγκες ανοικοδόμησης. Όλοι αυτοί οι παράγοντες, σύμφωνα με τον κ. Σιάμισιη, συντηρούν ένα ευνοϊκό περιβάλλον για τον κλάδο της διύλισης.

Επιχειρησιακή ανθεκτικότητα στο επίκεντρο

Η διοίκηση έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην επιχειρησιακή ανθεκτικότητα της HELLENiQ ENERGY μέσα σε ένα περιβάλλον πρωτοφανούς γεωπολιτικής αβεβαιότητας.

Η εταιρεία διασφάλισε την ομαλή τροφοδοσία όλων των αγορών όπου δραστηριοποιείται, αξιοποιώντας πολλαπλές πηγές προμήθειας αργού, ενώ οι επενδύσεις άνω των 200 εκατ. ευρώ στα διυλιστήρια συνέβαλαν στην αύξηση της παραγωγικότητας και στην ενίσχυση της επάρκειας καυσίμων.

Η HELLENiQ ENERGY κάλυψε περισσότερο από το 60% της εγχώριας ζήτησης, διατήρησε σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα, με τις εξαγωγές να αντιστοιχούν στο 48% της παραγωγής, και υποστήριξε τόσο την ελληνική αγορά όσο και τις γειτονικές χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Παράλληλα, συνέχισε τις εμπορικές πρωτοβουλίες για τη στήριξη των καταναλωτών, με έκτακτες εκπτώσεις στα καύσιμα και δωρεάν διάθεση καυσίμων στα οχήματα που συμμετείχαν στις επιχειρήσεις πυρόσβεσης.