Υβριδικό σενάριο επίθεσης βλέπει το Βερολίνο μετά τον εντοπισμό drone με εκρηκτικά στη Λειψία

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το σοβαρό περιστατικό με το drone που εντοπίστηκε τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη στο αεροδρόμιο Λειψίας/Χάλε, με τις γερμανικές αρχές να εξετάζουν πλέον ανοιχτά το ενδεχόμενο μιας υβριδικής επίθεσης σε κρίσιμες υποδομές.

Σύμφωνα με έρευνα των WDR, NDR και της Süddeutsche Zeitung, που αναμεταδίδεται από τη Tagesschau, το μη επανδρωμένο αεροσκάφος έφερε εκρηκτικό μηχανισμό με πιθανό φορτίο Semtex, ενός ισχυρού εκρηκτικού που χρησιμοποιείται τόσο από τις ένοπλες δυνάμεις όσο και στη βιομηχανία. Οι γερμανικές αρχές εκτιμούν ότι επρόκειτο για στρατιωτικού τύπου εκρηκτικό υψηλής ισχύος.

Το drone εντοπίστηκε σε μικρή απόσταση από δύο μεταγωγικά αεροσκάφη Antonov Airlines, της κρατικής ουκρανικής αεροπορικής εταιρείας. Σύμφωνα με εμπιστευτική αστυνομική έκθεση, την οποία επικαλούνται τα γερμανικά μέσα, ένα από τα αεροσκάφη μετέφερε στρατιωτικά πυρομαχικά, τα οποία είχαν φτάσει λίγο νωρίτερα από τη Γαλλία και προορίζονταν για περαιτέρω μεταφορά.

Το αεροδρόμιο της Λειψίας αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κόμβους στρατιωτικής εφοδιαστικής στη Γερμανία, καθώς μέσω αυτού πραγματοποιούνται μεταφορές για το ΝΑΤΟ, ενώ από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία χρησιμοποιείται και για τη διακίνηση στρατιωτικού υλικού προς το Κίεβο.

Το drone δεν εντοπίστηκε από τα συστήματα ασφαλείας

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, εργαζόμενοι του αεροδρομίου αντιλήφθηκαν περίπου στις 23:42 ένα drone να αιωρείται ανάμεσα στα δύο ουκρανικά μεταγωγικά αεροσκάφη.

Όπως αναφέρεται στην αστυνομική έκθεση, υπήρξε ακόμη και επαφή μεταξύ του drone και ενός εργαζομένου, με αποτέλεσμα το μη επανδρωμένο αεροσκάφος να πέσει στο έδαφος.

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι τα συστήματα ανίχνευσης και αντιμετώπισης drones που διαθέτει το αεροδρόμιο δεν εντόπισαν την παρουσία του. Ο υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας, Αλεξάντερ Ντόμπριντ, δήλωσε ότι το drone πιθανότατα είχε τροποποιηθεί ειδικά ώστε να παρακάμπτει τα υφιστάμενα συστήματα άμυνας, κάνοντας λόγο για μια «νέα ποιότητα απειλής» και για «υβριδικό σενάριο επίθεσης».

Βίντεο δείχνουν την πορεία του drone

Οι ερευνητές ανέλυσαν το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του αεροδρομίου και διαπίστωσαν ότι το drone είχε εισέλθει στον χώρο ήδη από τις 19:28, προερχόμενο από τη νότια πλευρά, πριν προσγειωθεί στον χώρο στάθμευσης των αεροσκαφών.

Στα διαθέσιμα βίντεο δεν καταγράφεται νέα απογείωση. Ωστόσο, αρκετές ώρες αργότερα το drone εμφανίζεται να αιωρείται σε χαμηλό ύψος ανάμεσα στα ουκρανικά μεταγωγικά, όπου και έγινε αντιληπτό από εργαζόμενο.

Το γερμανικό υπουργείο Άμυνας διευκρίνισε ότι εκείνη τη χρονική στιγμή δεν πραγματοποιούνταν μεταφορές της Bundeswehr, χωρίς όμως να αμφισβητεί τον στρατηγικό ρόλο του αεροδρομίου στις στρατιωτικές μεταφορές.

Ύποπτη σύγκρουση αεροσκάφους με άγνωστο αντικείμενο

Μετά τον εντοπισμό του drone, οι αρχές διέκοψαν προσωρινά την εναέρια κυκλοφορία.

Κατά τη διάρκεια της αναστολής των πτήσεων, φορτηγό αεροσκάφος της DHL, που εκτελούσε πτήση από τη Μασσαλία προς τη Λειψία, αναγκάστηκε να ματαιώσει την προσγείωσή του. Σύμφωνα με εσωτερικές αναφορές των αρχών, κατά τη διαδικασία επαναπογείωσης και ενώ πετούσε με ταχύτητα περίπου 500 χιλιομέτρων την ώρα, συγκρούστηκε με άγνωστο αντικείμενο κοντά στην περίφραξη του αεροδρομίου.

Οι ερευνητές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να επρόκειτο για δεύτερο drone.

Το αεροσκάφος, το οποίο μετέφερε επικίνδυνα φορτία, συνέχισε την πτήση του και προσγειώθηκε τελικά στο αεροδρόμιο του Ανόβερου. Οι πραγματογνώμονες διαπίστωσαν ζημιές στο εμπρόσθιο τμήμα και στην ουρά του αεροσκάφους. Βιολογικό δείγμα που ελήφθη από το σημείο της πρόσκρουσης ήταν αρνητικό, γεγονός που καθιστά εξαιρετικά απίθανη την εκδοχή πρόσκρουσης σε πτηνό.

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Στο επίκεντρο οι έρευνες για το Semtex

Το βασικό αντικείμενο της έρευνας παραμένει το drone που έφερε τον εκρηκτικό μηχανισμό. Πυροτεχνουργοί της Υπηρεσίας Εγκληματολογικών Ερευνών της Σαξονίας κατάφεραν να αφαιρέσουν με ασφάλεια τον πυροκροτητή, ώστε να ακολουθήσει λεπτομερής εργαστηριακή εξέταση.

Σύμφωνα με τις έως τώρα αναλύσεις, στο drone ήταν προσαρτημένη ποσότητα εκρηκτικής ύλης περίπου στο μέγεθος γροθιάς. Επαναλαμβανόμενες εργαστηριακές δοκιμές δείχνουν ότι πιθανότατα πρόκειται για Semtex, ένα εξαιρετικά ισχυρό πλαστικό εκρηκτικό, το οποίο χρησιμοποιείται τόσο σε στρατιωτικές εφαρμογές όσο και σε ορισμένες βιομηχανικές δραστηριότητες.

Οι γερμανικές αρχές δεν έχουν ακόμη κατονομάσει πιθανούς δράστες, ωστόσο η υπόθεση αντιμετωπίζεται ως μία από τις σοβαρότερες απειλές κατά κρίσιμων υποδομών που έχει καταγραφεί στη χώρα τα τελευταία χρόνια.