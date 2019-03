To ακίνητο είναι πολύ κοντά τόσο στην Ολυμπία Οδό (Ελευσίνα-Πάτρα), την Αττική Οδό (Ελευσίνα-Αεροδρόμιο) αλλά και τη Νέα Οδό (Μεταμόρφωση-Μαλιακός) ενώ είναι δίπλα στο λιμάνι της Ελευσίνας και πολύ κοντά στο λιμάνι του Πειραιά. Επίσης διαθέτει κτίρια διοίκησης, αποθήκες, δευτερεύοντα κτίρια κ.α.

More in this category: