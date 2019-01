Όσον αφορά στην επίσκεψη της Γερμανίδας καγκελαρίου Άγγελα Μέρκελ από το Κίνημα Αλλαγής τόνισαν: «Δεν είμαστε στην κατηγορία που θα φωνάζει go back. Όσοι το φώναζαν θα είναι στο αεροδρόμιο για την υποδοχή. Λέμε όμως ότι αυτή επέβαλε το ΔΝΤ και τη λιτότητα και μαζί με τον Τσίπρα οδήγησε σε συμφωνία της ΕΕ με την Τουρκία, που έφερε την ντροπή της Μόριας. Είναι εκείνη που πήγε στα Σκόπια να ενισχύσει τον Ζάεφ».

More in this category: