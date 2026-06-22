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Wall Street: Αναζήτηση κατεύθυνσης με «βαρίδι» την τεχνολογία
Χρηματιστήρια
23:32 - 22 Ιουν 2026

Wall Street: Αναζήτηση κατεύθυνσης με «βαρίδι» την τεχνολογία

Reporter.gr Newsroom
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Σε μεικτό έδαφος κινήθηκε η Wall Street τη Δευτέρα (22/6), με τις πιέσεις στον τεχνολογικό κλάδο να επηρεάζουν αρνητικά τους βασικούς δείκτες, καθώς η ισχυρή πτώση της Alphabet και οι νέες απώλειες της SpaceX επιβάρυναν το επενδυτικό κλίμα.  

Στο ταμπλό, ο Dow Jones κατάφερε να κινηθεί ανοδικά, σημειώνοντας μικρή άνοδο της τάξης του 0,29% στις 51.712 μονάδες. Αντίθετα, ο S&P 500 υποχώρησε 0,37% στις 7.472 μονάδες, ενώ ο Nasdaq κατέγραψε ισχυρές απώλειες 1,33% και διαμορφώθηκε στις 26.166 μονάδες.

Πίεση στις αγορές άσκησε και η άνοδος των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων, με το 10ετές να ενισχύεται κατά περίπου έξι μονάδες βάσης στο 4,50% και το 2ετές να ανεβαίνει στο 4,23%.

Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος βρέθηκαν – πέρα από τις μετοχές – και οι διπλωματικές εξελίξεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με το περιβάλλον στη Μέση Ανατολή να παραμένει ρευστό, παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί στις συνομιλίες.

Η πρόοδος στις συνομιλίες συνέβαλε στην αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου, με το Brent να υποχωρεί κάτω από τα 78 δολάρια το βαρέλι και να καταγράφει εβδομαδιαίες απώλειες περίπου 8%, αν και παραμένει σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με πριν την έναρξη του πολέμου. Παράλληλα, το αμερικανικό αργό κινήθηκε χαμηλότερα 1,8% στα 75,19 δολάρια.

Τι πιέζει τη Wall Street

Ο Χένρι Άλεν της Deutsche Bank σημείωσε ότι, παρά τις εξελίξεις, ο S&P 500 εξακολουθεί να υπολείπεται των πρόσφατων ιστορικών υψηλών, ενώ τα πιστωτικά περιθώρια έχουν διευρυνθεί και οι δείκτες χρηματοοικονομικής πίεσης έχουν αυξηθεί.

Κατά τον ίδιο, βασικοί παράγοντες πίεσης είναι η πιο αυστηρή στάση της Federal Reserve, η προεξόφληση του τέλους της σύγκρουσης από τις αγορές, οι υψηλές αποτιμήσεις μετά το πρόσφατο ράλι και η περιορισμένη ανάκαμψη της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Η Fed αιφνιδίασε τους επενδυτές, καθώς νέες προβλέψεις δείχνουν ότι αρκετά μέλη της θεωρούν πιθανές περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων μέσα στο έτος για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού.

Σύμφωνα με την Ούλρικε Χόφμαν-Μπουρχάρντι της UBS, πέρα από τις γεωπολιτικές εξελίξεις, οι αγορές επηρεάζονται και από τη συζήτηση γύρω από τη βιωσιμότητα του ράλι που σχετίζεται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Οι «πρωταγωνιστές» της συνεδρίασης

Η SpaceX, η οποία φέρεται να προχωρά σε έκδοση ομολόγων επενδυτικής βαθμίδας άνω των 20 δισ. δολαρίων, έχασε πάνω από 16% στο Χρηματιστήριο.

Εν τω μεταξύ, η Alphabet, η Amazon και άλλοι τεχνολογικοί όμιλοι έχουν αντλήσει πάνω από 300 δισ. δολάρια μέσω αγορών χρέους από τον Νοέμβριο για επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη.

Ωστόσο και η Alphabet συγκαταλέγεται στους χαμένους με απώλειες άνω του 5%, με φόντο και εξελίξεις σε στελεχιακές μετακινήσεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Πιέσεις δέχθηκαν επίσης η Netflix και η Salesforce.

Στον αντίποδα, κέρδη σημείωσε η Getty Images, η Micron Technology και η Chevron, ενώ στήριξη στον Dow Jones έδωσαν βιομηχανικοί και χρηματοοικονομικοί όμιλοι, όπως η Caterpillar, η Visa, η Amgen, η JPMorgan Chase και η Goldman Sachs.

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