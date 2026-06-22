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Υπερταμείο τέλος: Έρχεται το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο – «Άλλαξε ο Μανωλιός…», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ
Πολιτική
20:31 - 22 Ιουν 2026

Υπερταμείο τέλος: Έρχεται το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο – «Άλλαξε ο Μανωλιός…», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ

Reporter.gr Newsroom
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Ισχυρό συμβολισμό, αλλά και στρατηγική στόχευση επιχείρησε να δώσει ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης στην απόφαση μετονομασίας του Υπερταμείου σε «Εθνικό Ανπτυξιακό Ταμείο», προκειμένου να σηματοδοτηθεί η μετάβαση από τη λογική της διαχείρισης κρίσεων σε ένα ενεργητικό επενδυτικό μοντέλο που ανταποκρίνεται στους στόχους της κυβέρνησης.  

Πρόκειται για «μία αλλαγή με ουσιαστικό περιεχόμενο» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Πιερρακάκης, αναφερόμενος στη μετονομασία του Υπερταμείου, ενός θεσμού που είχε ταυτιστεί με τη μνημονιακή περίοδο, ενώ τώρα επιχειρείται η ανανοηματοδότησή του ως αναπτυξιακού καταλύτη και σημαντικού επενδυτικού εργαλείου.

«Η Ελλάδα του φόβου δεν είναι η Ελλάδα του σήμερα», είπε μεταξύ άλλων ο κ. Πιερρακάκης, επιχειρώντας να σηματοδοτήσει την έναρξη μία νέας φάσης για την ελληνική ανάπτυξη και επενδύσεις, ενώ παράλληλα τόνισε πως η Ελλάδα πλέον πρέπει να συγκρίνει την πρόοδό της με άλλες χώρες και όχι με το παρελθόν.

Ο ίδιος ο Υπουργός, μάλιστα, περιέγραψε τον ρόλο του νέου φορέα ως «ρόλο καταλύτη», τονίζοντας πως «ο στρατηγικός ρόλος του είναι πολλαπλασιαστής», προκειμένου να κινηθούν κεφάλαια και να επιταχυνθούν τα ώριμα επενδυτικά projects σε κρίσιμους τομείς.

«Η Ελλάδα δεν μπορεί να περιμένει. Οφείλει να επενδύσει, να επιταχύνει, να τολμήσει», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Πιερρακάκης, συνδέοντας παράλληλα τη μετάβαση αυτή με το επενδυτικό παρόν και μέλλον σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς – όπως είπε – το βασικό ερώτημα σήμερα είναι «ποιος θα χρηματοδοτήσει το μέλλον της Ευρώπης». Ερώτημα που απαντάται, όπως σημείωσε, με την καλύτερη αξιοποίηση ευρωπαϊκών αποταμιεύσεων και πόρων εντός της ΕΕ.

Όσο για την Ελλάδα, κρίσιμος στόχος είναι – όπως ανέφερε ο ίδιος – η μετατροπή της δυναμικής που έχει αποκτήσει η ελληνική οικονομία (με την αύξηση των επενδύσεων και την αποκλιμάκωση του χρέους) σε απτό όφελος για τους πολίτες. Όπως σημείωσε, «η αύξηση του ΑΕΠ δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά η βελτίωση του βιωτικού επιπέδου των πολιτών».

Σε αυτό το πλαίσιο, ιδιαίτερα σημαντική είναι η στρατηγική στόχευση των επενδύσεων, καθώς μέσω πρωτοβουλιών όπως το Invest 10, δίδεται έμφαση τόσο σε δυναμικά αναπτυσσόμενους κλάδους υψηλής τεχνολογίας, όπως η τεχνητή νοημοσύνη (AI), τα κέντρα δεδομένων (data centers) και οι ημιαγωγοί, όσο και σε παραδοσιακούς τομείς όπου η χώρα διαθέτει ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήματα, όπως η ενέργεια, τα logistics, η αγροδιατροφή και ο τουρισμός υγείας.

Σύμφωνα με τα όσα είπε ο κ. Πιερρακάκης στην ομιλία του, το νέο Ταμείο θα λειτουργήσει ως «οριζόντιος συντονιστής» κρίσιμων πεδίων, όπως οι υποδομές και η ενέργεια, η ακίνητη περιουσία και οι στρατηγικές συμμετοχές, καλύπτοντας την απουσία ενός φορέα που να μετατρέπει τη θεωρητική ανταγωνιστικότητα σε απτά επενδυτικά αποτελέσματα, πράγμα που ο ίδιος περιέγραψε ως «διαχρονικό κενό» της ελληνική οικονομίας.

ΠΑΣΟΚ: Άλλαξε ο Μανωλιός και έβαλε το Υπερταμείο του αλλιώς

Επικριτική ήταν η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ για τη μετονομασία του Υπερταμείο, με τη Χαριλάου Τρικούπη να κάνει λόγο για «επικοινωνιακή επιχείρηση» χωρίς ουσιαστικές θεσμικές αλλαγές και για μία αλλαγή που δεν διασφαλίζει ούτε τον εθνικό έλεγχο ούτε και τη διαφάνεια στη διαχείριση της δημόσιας περιουσίας.

Το ΠΑΣΟΚ κάλεσε, μάλιστα, την κυβέρνηση να δώσει σαφείς απαντήσεις για τη λειτουργία και τον ρόλο του Ταμείου, ενώ σημείωσε πως η εθνική περιουσία «δεν προστατεύεται με λεκτικές ακροβασίες» και η εθνική κυριαρχία «δεν αποκαθίσταται με αλλαγή ονόματος».

Παράλληλα, τόνισε πως «Εθνικό Ταμείο» σημαίνει ότι διαχειρίζεται τη δημόσια περιουσία λογοδοτώντας στον ελληνικό λαό και στη Βουλή, ενώ ο προσδιορισμός «αναπτυξιακό» δικαιώνει την ύπαρξή του όταν «υπηρετεί ένα συγκεκριμένο εθνικό παραγωγικό σχέδιο και όχι αποσπασματικές εκποιήσεις και διευθετήσεις περιουσιακών στοιχείων».

Έτσι, το ΠΑΣΟΚ σημειώνει πως «δεν πρόκειται να προσφέρει πολιτικό άλλοθι σε αυτή την επικοινωνιακή επιχείρηση» και ζητά από τον Υπουργό Οικονομικών να απαντήσει στα κάτωθι ερωτήματα:

  • Θα καταργήσει το Εποπτικό Συμβούλιο του Υπερταμείου, στο οποίο τον πρώτο λόγο έχουν οι πιστωτές της χώρας;
  • Θα καταργήσει την υποχρεωτική διοχέτευση του 50% των εσόδων στην αποπληρωμή του δημόσιου χρέους;
  • Θα αξιοποιήσει τη δημόσια περιουσία, η οποία απογράφεται επί επτά έτη, για να αντιμετωπίσει το οξύ στεγαστικό πρόβλημα των Ελλήνων;
  • Θα φέρει στη Βουλή τη διοίκηση του Υπερταμείου, όπως έχει ζητήσει το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, βάσει των σχετικών διατάξεων λογοδοσίας που διέπουν το Υπερταμείο και τις οποίες αγνοεί επί επτά έτη η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας;
  • Θα δώσει επίσημη ενημέρωση για το κόστος των διοικήσεων, των εξωτερικών συμβούλων και των απευθείας αναθέσεων;
  • Με ποια οικονομικά, κοινωνικά και αναπτυξιακά κριτήρια αποφασίζεται ποια περιουσιακά στοιχεία αξιοποιούνται, ποια παραμένουν αναξιοποίητα και ποια εκποιούνται;
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