Dotsoft: Στο 8,49% το ποσοστό του Αθανάσιου Κουλουτμπάνη

Μεταβολές στη μετοχική σύνθεση της εταιρείας «DOTSOFT» καταγράφηκαν μετά από συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στις 5 Ιουνίου 2026, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η εταιρεία και δημοσιοποίησε προς το επενδυτικό κοινό, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων διαφάνειας της ΕΝ.Α. Growth της Euronext Athens.

Πιο συγκεκριμένα, αλλαγές σημειώθηκαν στα ποσοστά συμμετοχής βασικών μετόχων, με την είσοδο και έξοδο αντίστοιχα από το όριο του 5% σε δικαιώματα ψήφου.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της εταιρείας

Η εταιρεία με την επωνυμία «DOTSOFT» (εφεξής η «Εταιρεία»), σε εφαρμογή του άρθρου 16 των Κανόνων Λειτουργίας της ΕΝ.Α. Growth της Euronext Athens, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, κατόπιν συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν την 05.06.2026:

• Ο κ. Αθανάσιος Κουλουτμπάνης κατέχει συνολικά 265.000 μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου 8,493%, με αποτέλεσμα να ανέλθει του ορίου του 5%.

• Ο κ. Ιωάννης Χατζηκώστας κατέχει συνολικά 18.543 μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου 0,594%, με αποτέλεσμα να κατέλθει του ορίου του 5%.

Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται στο πλαίσιο συμμόρφωσης της Εταιρείας με τις υποχρεώσεις διαφάνειας και ενημέρωσης που προβλέπονται από τους Κανόνες Λειτουργίας της ΕΝ.Α. Growth.

Η Εταιρεία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για κάθε μεταβολή που υπόκειται σε υποχρέωση γνωστοποίησης, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.