Dotsoft: Στο 8,49% το ποσοστό του Αθανάσιου Κουλουτμπάνη

Πιο συγκεκριμένα, αλλαγές σημειώθηκαν στα ποσοστά συμμετοχής βασικών μετόχων, με την είσοδο και έξοδο αντίστοιχα από το όριο του 5% σε δικαιώματα ψήφου.
Ακολουθεί η ανακοίνωση της εταιρείας
Η εταιρεία με την επωνυμία «DOTSOFT» (εφεξής η «Εταιρεία»), σε εφαρμογή του άρθρου 16 των Κανόνων Λειτουργίας της ΕΝ.Α. Growth της Euronext Athens, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, κατόπιν συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν την 05.06.2026:
• Ο κ. Αθανάσιος Κουλουτμπάνης κατέχει συνολικά 265.000 μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου 8,493%, με αποτέλεσμα να ανέλθει του ορίου του 5%.
Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται στο πλαίσιο συμμόρφωσης της Εταιρείας με τις υποχρεώσεις διαφάνειας και ενημέρωσης που προβλέπονται από τους Κανόνες Λειτουργίας της ΕΝ.Α. Growth.
Η Εταιρεία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για κάθε μεταβολή που υπόκειται σε υποχρέωση γνωστοποίησης, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.