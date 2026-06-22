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Ευρωαγορές: Ήπια κέρδη με φόντο τα θετικά σήματα από τις συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν
Χρηματιστήρια
19:41 - 22 Ιουν 2026

Ευρωαγορές: Ήπια κέρδη με φόντο τα θετικά σήματα από τις συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν

Reporter.gr Newsroom
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Με ήπια κέρδη έκλεισαν σήμερα, Δευτέρα (22/6), τα περισσότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τους επενδυτές να αξιολογούν τις διπλωματικές εξελίξεις από τις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν που οδήγησαν σε σημαντική αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου.  

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX Europe 600 κινήθηκε ανοδικά, ενισχυόμενος κατά 0,58% και διαμορφώθηκε στις 639,27 μονάδες, με την πλειονότητα των κλάδων να καταγράφει θετικές επιδόσεις.

Στις μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές, ο γερμανικός DAX σημείωσε άνοδο 0,62% και έκλεισε στις 25.139 μονάδες, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 στο Λονδίνο ενισχύθηκε κατά 0,72%, φτάνοντας τις 10.437 μονάδες. Αντίθετα, ο γαλλικός CAC 40 υποχώρησε κατά 0,25% στις 8.400 μονάδες.

Στις αγορές της περιφέρειας, ο ιταλικός FTSE MIB κατέγραψε οριακή πτώση 0,10%, κλείνοντας στις 52.796 μονάδες, ενώ ο ισπανικός IBEX 35 ενισχύθηκε κατά 1,01% και διαμορφώθηκε στις 19.542 μονάδες.

«Το εμπόριο τύπου “Buy Europe” επιστρέφει δυναμικά καθώς οι φόβοι για στασιμοπληθωρισμό υποχωρούν. Ενώ η έναρξη της σύγκρουσης με το Ιράν είχε εκτροχιάσει το ράλι πριν από μερικούς μήνες, η προοπτική αποκλιμάκωσης και η πτώση των τιμών της ενέργειας δημιουργούν τις προϋποθέσεις για ένα ισχυρό δεύτερο εξάμηνο του έτους στην Ευρώπη, η οποία αυτή τη στιγμή υπεραποδίδει έναντι των αμερικανικών δεικτών», σημείωσε ο αναλυτής του Bloomberg, Τσαρλς Ρίλεϊ.

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