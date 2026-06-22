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Τέσσερις συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη, Βοιωτία και Λάρισα
Ειδήσεις
18:27 - 22 Ιουν 2026

Τέσσερις συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη, Βοιωτία και Λάρισα

Reporter.gr Newsroom
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Άμεση ήταν, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η κινητοποίηση των Ανακριτικών Κλιμακίων Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) της ΔΑΕΕ, τα οποία επενέβησαν για τέσσερις πυρκαγιές που αποδίδονται σε αμέλεια και εκδηλώθηκαν σε περιοχές της Χαλκιδικής, της Θεσσαλονίκης, της Βοιωτίας και της Λάρισας.  

Συγκεκριμένα, στη Χαλκιδική συνελήφθη 55χρονος άνδρας στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από ανακριτικούς υπαλλήλους του τοπικού Α.Κ.Α.Ε.Ε., για πυρκαγιά που ξέσπασε την Κυριακή στις 17:08 σε αγροτική έκταση έξω από τα Δουμπιά του δήμου Πολυγύρου. Σύμφωνα με την προανάκριση, η φωτιά προκλήθηκε κατά τη χρήση γεωργικού καταστροφέα, χωρίς να τηρηθούν τα απαραίτητα μέτρα πυρασφάλειας.

Στη Θεσσαλονίκη, 60χρονος συνελήφθη επίσης στο πλαίσιο του αυτοφώρου από κλιμάκιο του Α.Κ.Α.Ε.Ε., για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τη Δευτέρα στις 13:19 στο Βιομηχανικό Πάρκο Νέας Ραιδεστού, στον δήμο Θέρμης. Όπως προκύπτει από την έρευνα, η φωτιά ξεκίνησε κατά τη χρήση τροχού, χωρίς να έχουν ληφθεί τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας.

Στη Βοιωτία, 33χρονος συνελήφθη από ανακριτικούς υπαλλήλους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Θηβών για πυρκαγιά που σημειώθηκε νωρίτερα στις 13:25 στην περιοχή Ελεώνας του δήμου Θηβαίων. Η προανάκριση δείχνει ότι η εστία προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών με γεωργικό ελκυστήρα, χωρίς εφαρμογή των απαιτούμενων μέτρων πυρασφάλειας.

Στη Λάρισα, άνδρας συνελήφθη επίσης στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από ανακριτικούς υπαλλήλους του Α.Κ.Α.Ε.Ε., για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τη Δευτέρα στην περιοχή Αμυγδαλέα του δήμου Λαρισαίων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η φωτιά προκλήθηκε κατά τη διεξαγωγή θερμών εργασιών σε αγροτεμάχιο, χωρίς τα προβλεπόμενα μέτρα ασφάλειας.

Σημειώνεται πως και στις τέσσερις περιπτώσεις, οι πυρκαγιές επεκτάθηκαν δημιουργώντας κίνδυνο για γειτονικές εκτάσεις ή εγκαταστάσεις, γεγονός που οδήγησε σε άμεση επέμβαση και διερεύνηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος. Με την ολοκλήρωση των προανακρίσεων, οι υπαίτιοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 22 Ιουνίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 458 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 489.969,945 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 115 συλλήψεις στο πλαίσιο του αυτοφώρου, εκ των οποίων οι 109 (94,78%) αφορούν περιστατικά αμέλειας και οι 6 (5,22%) πρόθεση.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) και οι ανακριτικές υπηρεσίες της Πυροσβεστικής παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, πραγματοποιώντας συνεχείς ελέγχους και προχωρώντας στην άμεση απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

Το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια και τονίζει ότι η τήρηση των κανόνων πυρασφάλειας, καθώς και η αποφυγή εργασιών που μπορεί να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη, είναι καθοριστικής σημασίας για την προστασία ανθρώπων, περιβάλλοντος και περιουσιών.

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