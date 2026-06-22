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THEON: Νέες παραγγελίες ύψους περίπου €70 εκατ. και περαιτέρω επιτάχυνση της ανάπτυξης
Επιχειρήσεις
22:05 - 22 Ιουν 2026

THEON: Νέες παραγγελίες ύψους περίπου €70 εκατ. και περαιτέρω επιτάχυνση της ανάπτυξης

Reporter.gr Newsroom
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Η THEON International Plc ανακοινώνει νέες παραγγελίες ύψους περίπου €70 εκατ. Σημαντικό μέρος αυτών των παραγγελιών προέρχεται από τη Rheinmetall στο πλαίσιο του προγράμματος «Στρατιώτης του Μέλλοντος» της Bundeswehr (Infanterist der Zukunft - IdZ), σε συνδυασμό με νέα δεσμευτική παραγγελία και δικαιώματα αγοράς για διάφορα προϊόντα του οικοσυστήματος A.R.M.E.D. 

Επιπλέον παραγγελίες για το πρόγραμμα IdZ ενδέχεται να ληφθούν αργότερα μέσα στο έτος μέσω πρόσθετων δικαιωμάτων αγοράς. Η νέα αυτή παραγγελία επεκτείνει περαιτέρω τον κεντρικό ρόλο της THEON στο σύστημα ψηφιακής όρασης του στρατιώτη στο πλαίσιο του προγράμματος IdZ και υπογραμμίζει τη συνολική φιλοδοξία της THEON να κατακτήσει ηγετική θέση στις εφαρμογές Επαυξημένης Πραγματικότητας (AR) για τον στρατιώτη.

Η αξία νέων παραγγελιών στο δεύτερο τρίμηνο του έτους, όπως αναμενόταν, έφτασε τα περίπου €153 εκατ. το Β' τρίμηνο, με επιπλέον €27 εκατ. σε δικαιώματα αγοράς, ανεβάζοντας τη συνολική αξία παραγγελιών από αρχής έτους στα περίπου €223 εκατ., με επιπρόσθετα περίπου €68 εκατ. σε δικαιώματα αγοράς. Η THEON αναμένει περαιτέρω επιτάχυνση στο δεύτερο εξάμηνο του έτους, κυρίως προς το τέλος του Δ' τριμήνου, σύμφωνα με την τυπική εποχικότητα της επιχείρησης, και επαναβεβαιώνει τον στόχο της THEON οι νέες παραγγελίες να ξεπεράσουν τις τιμολογήσεις (book-to-bill ratio άνω του 1,0x) για το σύνολο του 2026.

Ο Philippe Mennicken, Deputy CEO και Business Development Director της ΤΗΕΟΝ, δήλωσε: «Η THEON βρίσκεται στον πυρήνα των συστημάτων στρατιώτη νέας γενιάς. Αυτές οι νέες παραγγελίες αποδεικνύουν την εμπιστοσύνη των πελατών στις καινοτόμες ικανότητες της THEON και αντανακλούν την ισχυρή εμπιστοσύνη που έχει αποκτηθεί στην τεχνολογική αρτιότητα και τις εκτελεστικές δυνατότητες της εταιρείας.»

Στρατηγική Επιτάχυνση

Η THEON συνεχίζει να επιταχύνει σε όλα τα μέτωπα, όπως αποδεικνύουν οι πρόσφατες στρατηγικές εταιρικές δράσεις της. Η THEON εντείνει την είσοδό της στις τεχνολογίες drones με την ανακοίνωση της περασμένης εβδομάδας για την κοινοπραξία με τη Safran. Η κοινοπραξία, που παραμένει σε στάδιο MoU, θα ελέγχεται κατά 51% από τη THEON και κατά 49% από τη Safran, με ισότιμα δικαιώματα διοίκησης 50/50, και αποτελεί μέρος της απόκρισης της THEON στη μεταβαλλόμενη ζήτηση στον αμυντικό τομέα και στη μεταβαλλόμενη φύση των πολεμικών επιχειρήσεων. Ο ρόλος του Διευθύνοντος Συμβούλου της κοινοπραξίας θα εναλλάσσεται μεταξύ των δύο εταιρειών κάθε τρία χρόνια (ο πρώτος διορισμός θα γίνει από τη THEON), ενώ μέρος των δραστηριοτήτων της κοινοπραξίας θα διεξάγεται στην Ελλάδα, ώστε να διατηρηθεί η επιχειρησιακή βάση του Ομίλου και το συγκριτικό πλεονέκτημα χαμηλού κόστους.

Η περασμένη επίσης εβδομάδα σημαδεύτηκε από την ανακοίνωση της αρχικής συμφωνίας της THEON για την εξαγορά της HGH Systèmes Infrarouges (HGH) με αποτίμηση περίπου €300 εκατ., η οποία σηματοδοτεί την είσοδο της THEON στα συστήματα αντιμετώπισης drones. Το εξελιγμένο λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης της HGH αναμένεται επίσης να δημιουργήσει συνέργειες σε ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο προϊόντων της THEON, καθώς και στα φορητά της συστήματα. Η εξαγορά αναμένεται να χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου μέσω δανεισμού, οδηγώντας σε pro forma μόχλευση σε επίπεδο περίπου 3,0x καθαρού δανεισμού προς EBITDA, η οποία εκτιμάται ότι θα μειωθεί σε περίπου 2,5x έως το 2027.

Παράλληλα με τις επενδύσεις στις MERIO και Twin Prime κατά το τρέχον τρίμηνο, η THEON συνεχίζει τις προσπάθειές της για τη διεύρυνση των δυνατοτήτων της σε προϊόντα βασισμένα σε πλατφόρμες και για τη διαφοροποίηση των ροών εσόδων της.

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