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Ο Μέσι έγινε ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών στην ιστορία των Μουντιάλ
Magazino
21:27 - 22 Ιουν 2026

Ο Μέσι έγινε ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών στην ιστορία των Μουντιάλ

Reporter.gr Newsroom
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Ο Λιονέλ Μέσι έγραψε ακόμη μία χρυσή σελίδα στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, καθώς έγινε ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών σε τελικές φάσεις Παγκοσμίου Κυπέλλου, φτάνοντας τα 17 γκολ.  

Το ιστορικό τέρμα σημειώθηκε στην αναμέτρηση της Αργεντινής απέναντι στην Αυστρία, χαρίζοντάς του την κορυφή της σχετικής λίστας.

Με αυτό το γκολ, ο Αργεντινός αστέρας άφησε πίσω του τον πρώην διεθνή Γερμανό φορ Μίροσλαβ Κλόζε, ο οποίος κατείχε μέχρι σήμερα το σχετικό ρεκόρ.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djfs4kbknls9?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Αξίζει να σημειωθεί ότι νωρίτερα στο παιχνίδι ο Μέσι δεν κατάφερε να βρει δίχτυα από την άσπρη βούλα, αστοχώντας σε εκτέλεση πέναλτι.

Η FIFA πανηγύρισε το επίτευγμα του αρχηγού της Αργεντινής, επισημαίνοντας ότι ο Μέσι είναι πλέον ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία των Μουντιάλ.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djfqhvujux35?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

{https://exchange.glomex.com/video/v-djfrd9v3v8nt?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

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