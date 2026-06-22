ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
«Σκάει» βόμβα στο Ασφαλιστικό και όλοι σφυρίζουν αδιάφορα
Ανεμοδείκτης
12:39 - 22 Ιουν 2026

«Σκάει» βόμβα στο Ασφαλιστικό και όλοι σφυρίζουν αδιάφορα

Άγγελος Κωβαίος
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Είναι μία από τις ειδήσεις που είχαμε καιρό να ακούσουμε και πρόκειται για μία από εκείνες που κατά (κακή) παράδοση περνούν «στα ψιλά», ενώ θα έπρεπε να συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο.

Σύμφωνα λοιπόν με τον Πολυετή Δημοσιονομικό Προγραμματισμό του υπουργείου Οικονομικών για το διάστημα 2027-2030, από το 2029 και έπειτα από δεκατρία χρόνια πλεονασμάτων, τα ασφαλιστικά ταμεία (ΕΦΚΑ και λοιποί φορείς) αναμένεται να επιστρέψουν στα ελλείμματα. Οι λόγοι είναι απλοί: αυξημένη συνταξιοδοτική δαπάνη, μικρή συγκριτικά βελτίωση στην είσπραξη εισφορών και σταθερή κρατική επιχορήγηση.

Με βάση τις προβολές του ιδίου του υπουργείου, το 2029 το έλλειμμα θα ανέλθει σε 362 εκατ. ευρώ και σε ορίζοντα τετραετίας, το 2031 θα έχει φτάσει το 1,270 δισ. Με δεδομένη την δημογραφική κρίση και δίχως να συνυπολογίζονται απρόοπτα ή άλλου είδους κρίσεις, καταλαβαίνουμε ότι αυτό το θέμα θα έπρεπε να είναι το πρώτο στην προεκλογική ημερήσια διάταξη και να καταθέσουν όλοι τις προτάσεις του επ’ αυτού. Δεν συμβαίνουν βέβαια στην Ελλάδα τέτοια εξωφρενικά πράγματα όταν έρχονται εκλογές…

Τελευταία τροποποίηση στις 22/06/2026 - 12:48
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

O «εκλεκτός» του Τραμπ κέρδισε οριακά τις εκλογές στην Κολομβία
Ειδήσεις

O «εκλεκτός» του Τραμπ κέρδισε οριακά τις εκλογές στην Κολομβία

Οι πληρωμές της εβδομάδας: Εφάπαξ συντάξεις και επιδόματα ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ
Εργασιακά

Οι πληρωμές της εβδομάδας: Εφάπαξ συντάξεις και επιδόματα ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ

ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: «Χάρτης» πληρωμών από 22 έως 26 Ιουνίου
Εργασιακά

ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: «Χάρτης» πληρωμών από 22 έως 26 Ιουνίου

Πόσο «παίζει» ο Βενιζέλος για το Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ
Ανεμοδείκτης

Πόσο «παίζει» ο Βενιζέλος για το Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
22/06/2026 - 14:15

ΠΑΣΟΚ: Το ελβετικό «φρένο» στη Mercosur δικαιώνει τη γραμμή των ευρωβουλευτών μας

Ειδήσεις
22/06/2026 - 14:11

Το Ηνωμένο Βασίλειο οδεύει προς τον 7ο πρωθυπουργό του σε 10 χρόνια

Ειδήσεις
22/06/2026 - 14:03

Δύο χρόνια Στάρμερ: Οι μεταρρυθμίσεις, τα λάθη και το άδοξο τέλος

Ειδήσεις
22/06/2026 - 13:55

AP: Ανησυχία για την εξάπλωση του Έμπολα στο Κονγκό - Πρόκληση η ιχνηλάτηση κρουσμάτων

Ανακοινώσεις
22/06/2026 - 13:50

Συμφωνία της χρονιάς στα IFLR Europe Awards 2026 η εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών από τη Euronext

Υγεία
22/06/2026 - 13:34

Θετική έκβαση για τον Έλληνα ταξιδιώτη που είχε τεθεί σε καραντίνα λόγω έκθεσης στο χανταϊό

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
22/06/2026 - 13:34

Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Zeekr 7GT στην Ελλάδα

Νομίσματα
22/06/2026 - 13:33

Στα $64.000 το Bitcoin – Γιατί οι αναλυτές βλέπουν τέλος στη φάση διόρθωσης

Πολιτική
22/06/2026 - 13:32

Η κυβέρνηση καλύπτει πλήρως την Ασημακοπούλου - ΠΑΣΟΚ: Η επιτομή της «επιτελικής αριστείας»

Πολιτική
22/06/2026 - 13:24

Αντεπίθεση Δραγασάκη στον Στουρνάρα για το «παράλληλο νόμισμα»

Εμπορεύματα
22/06/2026 - 13:21

Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου μετά την πρόοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν

Επιχειρήσεις
22/06/2026 - 13:11

Ευρώπη και Ηνωμένο Βασίλειο ακολουθούν διαφορετικούς δρόμους στη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Ειδήσεις
22/06/2026 - 13:00

Η Ευρώπη «βράζει»: Θερμοκρασίες έως 42 βαθμούς και έκτακτα μέτρα σε Γαλλία και Ισπανία

Ειδήσεις
22/06/2026 - 12:48

Politico: Σε μειονεκτική θέση η Ευρώπη συγκριτικά με την Κίνα στις προμήθειες φυσικού αερίου

Ανεμοδείκτης
22/06/2026 - 12:39

«Σκάει» βόμβα στο Ασφαλιστικό και όλοι σφυρίζουν αδιάφορα

ΥΔΡΕΥΣΗ
22/06/2026 - 12:34

Τήνος: Η τετραετής λειψυδρία φέρνει απαγορεύσεις και παρεμβάσεις

Ειδήσεις
22/06/2026 - 12:21

Καύσιμα τέλος στην Κριμαία καθώς τα ουκρανικά drones χτυπούν τις μεταφορές

Ειδήσεις
22/06/2026 - 12:21

Καταδίκη της Άννας-Μισέλ Ασημακοπούλου για τη διαρροή email αποδήμων - Οι ποινές

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
22/06/2026 - 12:09

Όλα όσα έγιναν στο 7o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης - #ocin26: Προτεραιότητες και προκλήσεις στις συνταξιοδοτικές παροχές

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
22/06/2026 - 11:59

Οι τρεις άξονες ανάπτυξης της ΔΕΗ έως το 2030: Το νέο στρατηγικό στοίχημα του Ομίλου

Πολιτική
22/06/2026 - 11:50

Θεοδωρικάκος: To PosoKanei αποτελεί ένα αυτονόητο χρήσιμο μέτρο ενημέρωσης των καταναλωτών

Ειδήσεις
22/06/2026 - 11:37

Βρετανία: Παραιτήθηκε ο Κιρ Στάρμερ - Η διαδικασία και το φαβορί για τη διαδοχή του

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
22/06/2026 - 11:35

ΕΑΕΕ: Πάνω από 13.000 περιπτώσεις ασφαλιστικής απάτης εξακριβώθηκαν τη διετία 2023 - 2024

Το σκίτσο του ΚΥΡ
22/06/2026 - 11:30

Γεμίσαμε μετανάστες

Ναυτιλία
22/06/2026 - 11:28

ΟΛΠ ΑΕ: Απονομή του σήματος διαφορετικότητας από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας

Ειδήσεις
22/06/2026 - 11:25

Ε.Σ.Α.μεΑ.: Η νέα ΚΥΑ για τις μετακινήσεις συντηρεί την ταλαιπωρία και τα εμπόδια στην προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
22/06/2026 - 11:22

Διάκριση της Piraeus Factoring στα διεθνή FCI Awards 2026

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
22/06/2026 - 11:16

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ο νέος Brand Ambassador της Amita!

Χρηματιστήρια
22/06/2026 - 11:06

Σε αρνητικό έδαφος οι ευρωαγορές με το βλέμμα σε Μέση Ανατολή και Βρετανία

Ανακοινώσεις
22/06/2026 - 11:05

Premia: Επένδυση €250 εκατ. στον ξενοδοχειακό όμιλο Akti

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ