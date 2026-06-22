«Σκάει» βόμβα στο Ασφαλιστικό και όλοι σφυρίζουν αδιάφορα

Είναι μία από τις ειδήσεις που είχαμε καιρό να ακούσουμε και πρόκειται για μία από εκείνες που κατά (κακή) παράδοση περνούν «στα ψιλά», ενώ θα έπρεπε να συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο.

Σύμφωνα λοιπόν με τον Πολυετή Δημοσιονομικό Προγραμματισμό του υπουργείου Οικονομικών για το διάστημα 2027-2030, από το 2029 και έπειτα από δεκατρία χρόνια πλεονασμάτων, τα ασφαλιστικά ταμεία (ΕΦΚΑ και λοιποί φορείς) αναμένεται να επιστρέψουν στα ελλείμματα. Οι λόγοι είναι απλοί: αυξημένη συνταξιοδοτική δαπάνη, μικρή συγκριτικά βελτίωση στην είσπραξη εισφορών και σταθερή κρατική επιχορήγηση.

Με βάση τις προβολές του ιδίου του υπουργείου, το 2029 το έλλειμμα θα ανέλθει σε 362 εκατ. ευρώ και σε ορίζοντα τετραετίας, το 2031 θα έχει φτάσει το 1,270 δισ. Με δεδομένη την δημογραφική κρίση και δίχως να συνυπολογίζονται απρόοπτα ή άλλου είδους κρίσεις, καταλαβαίνουμε ότι αυτό το θέμα θα έπρεπε να είναι το πρώτο στην προεκλογική ημερήσια διάταξη και να καταθέσουν όλοι τις προτάσεις του επ’ αυτού. Δεν συμβαίνουν βέβαια στην Ελλάδα τέτοια εξωφρενικά πράγματα όταν έρχονται εκλογές…