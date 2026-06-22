Τραμπ: Εντελώς ανοιχτό το Ορμούζ – Αν το Ιράν δεν τηρήσει τη συμφωνία, θα κάνω ό,τι χρειαστεί

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα (22/6) πως η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ εξελίσσεται «πολύ καλά», σημειώνοντας ότι είναι «εντελώς ανοιχτό».

Ειδικότερα, ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ έχουν πετύχει δύο βασικούς στόχους στις διαπραγματεύσεις τους με το Ιράν: «Έχουμε ένα ανοιχτό Στενό και μια χώρα που δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα».

«Αν το Ιράν δεν τηρήσει τη συμφωνία, θα κάνω ό,τι χρειαστεί να κάνω», είπε ακόμη, προσθέτοντας ότι «εφόσον το Ιράν μας σέβεται, δεν πρόκειται να έχουμε κανένα πρόβλημα».

Όσον αφορά την αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων, ο Τραμπ δήλωσε ότι «τα κεφάλαια του Ιράν που θα αποδεσμευτούν θα περιορίζονται αποκλειστικά στην αγορά τροφίμων. Τα τρόφιμα αυτά θα αγοράζονται αποκλειστικά μέσω των Ηνωμένων Πολιτειών από Αμερικανούς αγρότες».

«Θέλαμε να δημιουργήσουμε έναν μηχανισμό για να διατηρήσουμε ανοιχτό το Στενό του Ορμούζ. Είναι ανοιχτό» είχε σημειώσει νωρίτερα και ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς.

Παράλληλα, ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε ότι οι εμπλεκόμενες πλευρές συμφώνησαν στη δημιουργία γραμμής επικοινωνίας για τη διέλευση πλοίων από το κρίσιμο θαλάσσιο πέρασμα, με στόχο την αποφυγή συγκρούσεων και παρεξηγήσεων.

Εν τω μεταξύ νωρίτερα, στον απόηχο της δήλωσης του Αμερικανού αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος ανακοίνωσε ότι κατά τις συνομιλίες στην Ελβετία η Τεχεράνη συμφώνησε να δεχθεί επιθεωρήσεις από τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε με ανάρτησή του ότι το Ιράν θα αποδεχθεί εκτεταμένους ελέγχους για τη διασφάλιση της «πυρηνικής διαφάνειας» στο μέλλον.

«Όλοι γνωρίζουν πολύ καλά ότι το Ιράν θα συμφωνήσει σε εκτεταμένες επιθεωρήσεις των πυρηνικών και στρατηγικών του εγκαταστάσεων, ώστε να διασφαλιστεί η "πυρηνική διαφάνεια" για πολλά χρόνια στο μέλλον», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του.

Σημειώνεται πως οι δηλώσεις Τραμπ έρχονται την ώρα που συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη για την ολοκλήρωση της συμφωνίας-πλαισίου που είχε επιτευχθεί στην Ελβετία και προβλέπει, μεταξύ άλλων, έναν 60ήμερο οδικό χάρτη για την αντιμετώπιση των εκκρεμοτήτων γύρω από το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Παρά ταύτα, μετά τις αναφορές του Τζέι Ντι Βανς ότι το Ιράν συμφώνησε να επιτρέψει ξανά την πρόσβαση επιθεωρητών του ΔΟΑΕ στη χώρα, ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγκαΐ διευκρίνισε ότι η Τεχεράνη δεν συζήτησε το πυρηνικό της πρόγραμμα στις συνομιλίες της Ελβετίας και δεν έχει αναλάβει καμία νέα δέσμευση.

Ο ίδιος ανέφερε ότι το θέμα του πυρηνικού προγράμματος δεν τέθηκε στο τραπέζι των συνομιλιών με τις ΗΠΑ και τους μεσολαβητές και ότι η Τεχεράνη δεν προχώρησε σε καμία πρόσθετη υποχρέωση.