Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μετακομίζει από το Μιλγουόκι στο Μαϊάμι

Έπειτα από 13 χρόνια στους Μιλγουόκι Μπακς, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποφάσισε να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του και μετακομίζει στο Μαϊάμι για να φορέσει τη φανέλα των Χιτ.

Ο Αντετοκούνμπο συνδέθηκε βαθιά με τους Μπακς με τους οποίους κατέκτησε και το πρωτάθλημα NBA το 2021, αλλά τη σεζόν που μόλις ολοκληρώθηκε ήταν φανερό πως το γυαλί είχε ραγίσει οριστικά.

Έτσι, ο Έλληνας NBAer και δις MVP αναζητούσε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Οι Μπόστον Σέλτικς και οι Μαϊάμι Χιτ τον διεκδίκησαν και τελικά ο Γιάννης μετακομίζει στο Μαϊάμι.

Στις 13 σεζόν του στο NBA ο Γιάννης έχει 24.1 πόντους, 9.9 ριμπάουντ, 5 ασίστ, ένα κλέψιμο και ένα μπλοκ ανά 32.7 λεπτά σε 895 αγώνες κανονικών περιόδων.

Έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία των Μπακς, ο πρώτος ριμπάουντερ, ο πρώτος σε ασίστ και ο πρώτος σε κοψίματα!

Στην πρώτη του ανάρτηση μετά την ανακοίνωση της μεταγραφής του στους Χιτ, ο Γιάννης έκανε το ακόλουθο ποστ:

{https://x.com/Giannis_An34/status/2069177696295522398}