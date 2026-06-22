Καταδίκη της Άννας-Μισέλ Ασημακοπούλου για την υπόθεση διαρροής προσωπικών δεδομένων αποδήμων

Σε ποινή φυλάκισης 20 μηνών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε η πρώην ευρωβουλευτής Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου για την υπόθεση διαρροής ηλεκτρονικών διευθύνσεων αποδήμων ενόψει των ευρωεκλογών του 2024. Παράλληλα, το δικαστήριο επέβαλε ποινές φυλάκισης από 8 έως 18 μήνες στους τρεις συγκατηγορουμένους της.

Πιο αναλυτικά, το Τριμελές Πλημμελειοδικείο, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, έκρινε ένοχους την κ. Ασημακοπούλου και τον πρώην γενικό γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, Μιχάλη Σταυριανουδάκη, για τα αδικήματα της παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου και της χρήσης αυτού, καθώς και για παραβίαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Αντίθετα, για τους άλλους δύο κατηγορουμένους, τον Μένιο Κορομηλά, ο οποίος κατά τον επίμαχο χρόνο κατείχε τη θέση του γραμματέα Αυτοδιοίκησης, και τον Νίκο Θεοδωρόπουλο, τότε γραμματέα Αποδήμων, το δικαστήριο αποφάσισε την αθώωσή τους ως προς την κατηγορία της παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου. Ωστόσο, αμφότεροι κρίθηκαν ένοχοι για παραβίαση προσωπικών δεδομένων.

Οι ποινές που επιβλήθηκαν

Το δικαστήριο επέβαλε τις εξής ποινές:

Στην Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου ποινή φυλάκισης 20 μηνών.

Στον Μιχάλη Σταυριανουδάκη ποινή φυλάκισης 18 μηνών.

Στον Μένιο Κορομηλά ποινή φυλάκισης 12 μηνών.

Στον Νίκο Θεοδωρόπουλο ποινή φυλάκισης 8 μηνών.

Προηγουμένως, οι δικαστές είχαν αναγνωρίσει και στους τέσσερις κατηγορουμένους το ελαφρυντικό του σύννομου βίου. Ως εκ τούτου, αποφασίστηκε η αναστολή εκτέλεσης των ποινών για διάστημα τριών ετών.

Η απόφαση επί της ενοχής

Κατά την έναρξη της διαδικασίας, η πρόεδρος του δικαστηρίου ανακοίνωσε την απόφαση σχετικά με την ενοχή των κατηγορουμένων, διευκρινίζοντας τις πλειοψηφίες και τις μειοψηφίες που διαμορφώθηκαν κατά τη διάσκεψη.

Όσον αφορά την Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου, η καταδίκη της για το αδίκημα της παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου και της χρήσης αυτού αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς η πρόεδρος είχε την άποψη ότι έπρεπε να κηρυχθεί αθώα. Αντίθετα, για την παραβίαση προσωπικών δεδομένων, η απόφαση ενοχής ελήφθη ομόφωνα από το δικαστήριο.

Για το Μιχάλη Σταυριανουδάκη, η ενοχή για αμφότερα τα αδικήματα κρίθηκε κατά πλειοψηφία. Οι δύο δικαστές της σύνθεσης τάχθηκαν υπέρ της ενοχής του, ενώ η πρόεδρος μειοψήφησε, εκφράζοντας την άποψη ότι έπρεπε να απαλλαγεί και από τις δύο κατηγορίες.

Στην περίπτωση του Μένιου Κορομηλά, τόσο η αθωωτική κρίση για την κατηγορία της παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου όσο και η καταδικαστική απόφαση για την παραβίαση προσωπικών δεδομένων ελήφθησαν ομόφωνα.

Τέλος, για το Νίκο Θεοδωρόπουλο, το δικαστήριο αποφάσισε ομόφωνα την αθώωσή του για την πρώτη κατηγορία. Ωστόσο, ως προς την παραβίαση προσωπικών δεδομένων, κρίθηκε ένοχος κατά πλειοψηφία, με την πρόεδρο να διατυπώνει τη μειοψηφούσα άποψη ότι έπρεπε να αθωωθεί και για το συγκεκριμένο αδίκημα.