Ακίνητα: Υποχωρούν οι αγοραπωλησίες και οι εισπράξεις φόρων, ανθεκτικές οι γονικές παροχές

Επιβράδυνση κατέγραψε η αγορά ακινήτων τον Απρίλιο του 2026, με τις αγοραπωλησίες να κινούνται σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Στον αντίποδα, οι γονικές παροχές και οι δωρεές διατήρησαν τη δυναμική τους, επιβεβαιώνοντας ότι παραμένουν βασικό «εργαλείο» μεταβίβασης περιουσίας, χάρη στο αφορολόγητο όριο των 800.000 ευρώ για συγγενείς πρώτου βαθμού.

Το ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς εξακολουθεί να λειτουργεί ως ισχυρό κίνητρο για γονείς και παππούδες που επιθυμούν να μεταβιβάσουν ακίνητα σε παιδιά και εγγόνια, αξιοποιώντας την πλήρη φοροαπαλλαγή που προβλέπει η νομοθεσία.

Παρά τη μηνιαία κάμψη της αγοράς, τα συνολικά στοιχεία του πρώτου τετραμήνου του 2026 παραμένουν θετικά. Τα έσοδα από τον φόρο μεταβίβασης ακινήτων ανήλθαν σε 193,71 εκατ. ευρώ, έναντι 180,58 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025, σημειώνοντας αύξηση 7,27%.

Ανοδικά κινήθηκαν και τα έσοδα από φόρους γονικών παροχών και δωρεών, τα οποία διαμορφώθηκαν στα 80,57 εκατ. ευρώ από 76,55 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα, καταγράφοντας άνοδο 5,3%. Αντίθετα, οι εισπράξεις από κληρονομιές παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες, καθώς διαμορφώθηκαν σε 61,86 εκατ. ευρώ έναντι 61,45 εκατ. ευρώ το πρώτο τετράμηνο του 2025.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, ο φόρος μεταβίβασης που βεβαιώθηκε στις αγοραπωλησίες οικοδομών έφθασε τα 162,83 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 8,73% σε σχέση με τα 149,76 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Αντίθετα, στα οικόπεδα και τα αγροτεμάχια οι μεταβολές ήταν οριακές, με τα βεβαιωθέντα ποσά να διαμορφώνονται στα 30,88 εκατ. ευρώ από 30,82 εκατ. ευρώ το 2025.

Πτώση στις μεταβιβάσεις τον Απρίλιο

Η εικόνα του Απριλίου ήταν σαφώς πιο συγκρατημένη. Τα έσοδα από τον φόρο μεταβίβασης ακινήτων υποχώρησαν στα 44,33 εκατ. ευρώ, από 49,73 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο του 2025, καταγράφοντας μείωση 10,86%.

Στις αγοραπωλησίες οικοδομών, ο βεβαιωθείς φόρος διαμορφώθηκε σε 37,30 εκατ. ευρώ έναντι 39,92 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, σημειώνοντας πτώση 6,6%. Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η κάμψη στις μεταβιβάσεις οικοπέδων και αγροτεμαχίων, όπου η μείωση ξεπέρασε το 28%, καθώς τα αντίστοιχα έσοδα περιορίστηκαν στα 7,02 εκατ. ευρώ από 9,81 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο του 2025.

Ισχυρή άνοδος σε γονικές παροχές και δωρεές

Την ίδια ώρα, οι μεταβιβάσεις μέσω γονικών παροχών και δωρεών συνέχισαν να ενισχύονται. Τον Απρίλιο, τα συνολικά ποσά φόρων και τελών από κληρονομιές, δωρεές και γονικές παροχές αυξήθηκαν κατά 3%, φθάνοντας τα 20,18 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, οι φόροι και τα τέλη κληρονομιών διαμορφώθηκαν σε 15,15 εκατ. ευρώ από 15,08 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο του 2025, παρουσιάζοντας οριακή αύξηση 0,5%. Αντίθετα, οι φόροι και τα τέλη από δωρεές, γονικές και λοιπές παροχές ανήλθαν σε 5,03 εκατ. ευρώ, έναντι 4,52 εκατ. ευρώ πέρυσι, σημειώνοντας σημαντική άνοδο 11,3%.

Σε επίπεδο τετραμήνου, οι φόροι από γονικές παροχές και δωρεές αυξήθηκαν κατά 5,3%, φθάνοντας τα 80,57 εκατ. ευρώ, ενώ οι φόροι κληρονομιών διαμορφώθηκαν στα 61,86 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας οριακή ενίσχυση 0,8%.

Έλεγχοι σε 4.820 υποθέσεις ακινήτων

Παράλληλα, η ΑΑΔΕ εντείνει τους ελέγχους στην αγορά ακινήτων, θέτοντας στο μικροσκόπιο 4.820 υποθέσεις μεταβιβάσεων, δωρεών, γονικών παροχών, κληρονομιών και δηλώσεων Ε9. Στόχος είναι η διερεύνηση περιπτώσεων στις οποίες έχουν χορηγηθεί φοροαπαλλαγές ή αφορούν ακίνητα που βρίσκονται εκτός αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού αξιών.

Στο ελεγκτικό πλάνο περιλαμβάνονται:

2.000 υποθέσεις φορολογουμένων που έλαβαν απαλλαγή από φόρους μεταβίβασης ή κληρονομιάς λόγω απόκτησης πρώτης κατοικίας.

320 τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 από τις οποίες προέκυψαν πιστωτικά υπόλοιπα ΕΝΦΙΑ.

2.500 δηλώσεις μεταβιβάσεων, δωρεών, γονικών παροχών και κληρονομιών που αφορούν ακίνητα σε περιοχές εκτός αντικειμενικού συστήματος.

Η εικόνα που διαμορφώνεται δείχνει ότι, παρά την πρόσκαιρη υποχώρηση των αγοραπωλησιών, η αγορά ακινήτων εξακολουθεί να στηρίζεται στις ενδοοικογενειακές μεταβιβάσεις, οι οποίες παραμένουν ιδιαίτερα ελκυστικές λόγω των φορολογικών κινήτρων που εξακολουθούν να ισχύουν.