Αεροδρόμιο Καλαμάτας: Στη Βουλή η σύμβαση παραχώρησης – Παράδοση στους επενδυτές από το φθινόπωρο

Η κύρωση της σύμβασης παραχώρησης από τη Βουλή αποτελεί το επόμενο καθοριστικό βήμα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάληψης του Διεθνούς Αερολιμένα Καλαμάτας «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος» από το επενδυτικό σχήμα των Fraport AG, Ομίλου Κωνσταντακόπουλου και Ομίλου Κοπελούζου, μετά τις χθεσινές υπογραφές μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών.

Με δεδομένη την έναρξη της θερινής περιόδου και τις θεσμικές διαδικασίες που απομένουν, η επίσημη παράδοση του αεροδρομίου στους επενδυτές εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί από τις αρχές του φθινοπώρου και μετά. Πάντως, η κοινοπραξία έχει ήδη προχωρήσει σε προπαρασκευαστικές ενέργειες που αφορούν τη στελέχωση της εταιρείας, τον επιχειρησιακό σχεδιασμό και τις πρώτες διορθωτικές παρεμβάσεις ενόψει της ανάληψης της διαχείρισης.

Η σύμβαση παραχώρησης υπεγράφη χθες μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου –όπως ονομάζεται πλέον το Υπερταμείο– υπό την ιδιότητά του ως παραχωρητή, της παραχωρησιούχου εταιρείας «Αεροδρόμιο Καλαμάτας Α.Ε.» και των μετόχων της, Fraport AG, Delta Airport Investments Α.Ε. του Ομίλου Κοπελούζου και Πηλέας Συμμετοχών Α.Ε. της ENSOFI του Ομίλου Κωνσταντακόπουλου.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο θα αποκτήσει άμεσα και χωρίς αντάλλαγμα ποσοστό 10% στην παραχωρησιούχο εταιρεία, διατηρώντας παρουσία στο μετοχικό σχήμα και συμμετοχή στα μελλοντικά οφέλη από την ανάπτυξη του αεροδρομίου μέσω μερισμάτων. Όπως επισήμαναν ο διευθύνων σύμβουλος του Ταμείου, Γιάννης Παπαχρήστου, και ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος, Παναγιώτης Σταμπουλίδης, πρόκειται για την πρώτη αποκρατικοποίηση στην οποία το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο παραμένει μέτοχος, αποτυπώνοντας τη νέα στρατηγική του να συμμετέχει σε επενδύσεις με αναπτυξιακό αποτύπωμα για την ελληνική οικονομία.

Από την πλευρά των επενδυτών, ο διευθύνων σύμβουλος της Fraport Greece, Alexander Zinell, έκανε λόγο για την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου τόσο για το αεροδρόμιο της Καλαμάτας όσο και για τη Μεσσηνία συνολικά. Όπως ανέφερε, στόχος είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου αεροδρομίου που θα λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης για την περιοχή, επιβεβαιώνοντας παράλληλα τη μακροπρόθεσμη επενδυτική δέσμευση του ομίλου στην Ελλάδα.

Η νέα μετοχική σύνθεση

Η αρχική μετοχική σύνθεση της «Αεροδρόμιο Καλαμάτας Α.Ε.» διαμορφώνεται με τη Fraport AG να κατέχει ποσοστό 51%, τη Delta Airport Investments Α.Ε. του Ομίλου Κοπελούζου 24,5% και την Πηλέας Α.Ε. του Ομίλου Κωνσταντακόπουλου επίσης 24,5%.

Μετά τη μεταβίβαση του 10% στο Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο, η οποία θα πραγματοποιηθεί αναλογικά από τους υφιστάμενους μετόχους, τα ποσοστά θα διαμορφωθούν σε 45,9% για τη Fraport AG, 22,05% για τη Delta Airport Investments Α.Ε., 22,05% για την Πηλέας Α.Ε. και 10% για το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο.

Τίμημα 45 εκατ. ευρώ και επενδύσεις 125 εκατ. ευρώ

Το αρχικό τίμημα της παραχώρησης ανέρχεται σε 45 εκατ. ευρώ, ενώ το συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα προβλέπεται να φτάσει τα 125 εκατ. ευρώ κατά τη διάρκεια της σύμβασης.

Το αεροδρόμιο της Καλαμάτας αποτελεί τη βασική αεροπορική πύλη της νότιας Πελοποννήσου και έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες ανάπτυξης του τουρισμού στη Μεσσηνία. Στο πλαίσιο του επενδυτικού σχεδίου προβλέπεται εκτεταμένη αναβάθμιση των υποδομών με στόχο την αύξηση της χωρητικότητας, τη βελτίωση της ταξιδιωτικής εμπειρίας και την ενίσχυση της διεθνούς συνδεσιμότητας της περιοχής.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει νέες και ανακατασκευασμένες εγκαταστάσεις συνολικής επιφάνειας περίπου 11.200 τ.μ., κατασκευή νέου αεροσταθμού, εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων υποδομών, αύξηση των θέσεων check-in από τέσσερις σε δέκα, επέκταση των χώρων ελέγχου ασφαλείας και διαβατηριακού ελέγχου, δημιουργία νέου χώρου στάθμευσης αεροσκαφών, ανάπτυξη εμπορικών χρήσεων και χώρων εστίασης, καθώς και σημαντικές επενδύσεις σε ψηφιακές και τεχνολογικές υποδομές.

Σύμφωνα με τους εμπλεκόμενους φορείς, πρόκειται για τη σημαντικότερη παρέμβαση στις εγκαταστάσεις του αεροδρομίου από την αναβάθμιση που είχε πραγματοποιηθεί το 1991.

Στόχος οι 700.000 επιβάτες έως το 2030

Τα στοιχεία κίνησης επιβεβαιώνουν τη δυναμική του αεροδρομίου. Κατά το πρώτο τετράμηνο του 2026 διακινήθηκαν συνολικά 25.443 επιβάτες, ενώ οι διεθνείς αφίξεις αυξήθηκαν κατά 24% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τις 11.817 έναντι 9.532 την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Το 2025 η συνολική επιβατική κίνηση ανήλθε σε περίπου 368.000 ταξιδιώτες, εκ των οποίων οι 169.730 προήλθαν από το εξωτερικό. Για το 2026 οι εκτιμήσεις τοποθετούν τη συνολική κίνηση κοντά στους 400.000 επιβάτες.

Σε αυτό το πλαίσιο, το επενδυτικό σχήμα έχει θέσει ως στρατηγικό στόχο τον σχεδόν διπλασιασμό της επιβατικής κίνησης έως το 2030, με το αεροδρόμιο της Καλαμάτας να προσεγγίζει τους 700.000 επιβάτες ετησίως.