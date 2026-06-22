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Σε αρνητικό έδαφος οι ευρωαγορές με το βλέμμα σε Μέση Ανατολή και Βρετανία
Χρηματιστήρια
11:06 - 22 Ιουν 2026

Σε αρνητικό έδαφος οι ευρωαγορές με το βλέμμα σε Μέση Ανατολή και Βρετανία

Reporter.gr Newsroom
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Πτωτικά κινούνται οι ευρωαγορές σήμερα (22/6) στο ξεκίνημα της βδομάδας, με τα βλέμματα των επενδυτών να είναι στραμμένα στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν, αλλά και στις πολιτικές εξελίξεις στη Βρετανία μετά τα σενάρια περί ενδεχόμενης αποχώρησης του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ.

Σε αυτό το φόντο λοιπόν, ο ευρωπαϊκός δείκτης Stoxx Europe κινείται αυτή την ώρα οριακά πάνω από το μηδέν με τους περισσότερους δείκτες ωστόσο να βρίσκονται σε αρνητικό έδαφος.

Πιο συγκεκριμένα, ο γερμανικός DAX υποχωρεί ελαφρώς κατά 0,16% στις 635,90 μονάδες, ενώ αντίστοιχη υποχώρηση καταγράφει και ο βρετανικός FTSE κατά 0,1% στις 10,353.00 μονάδες. Στο ίδιο πλαίσιο, ο CAC της Γαλλίας χάνει 0,23% στις 8,401.84 μονάδες.

Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες τώρα, ο ΜΙΒ του Μιλάνου σημειώνει πτώση 0,33% στις 52,670.50 μονάδες. Στον αντίποδα, στην Ισπανία ο ΙΒΕΧ κινείται αυτή τη στιγμή σε θετικό έδαφος ενισχυμένος κατά 0,16% στις 19,380.26 μονάδες.

Επισημαίνεται ότι οι επενδυτές στο Ηνωμένο Βασίλειο διατηρούν στάση αναμονής, περιμένοντας επίσημες τοποθετήσεις από την κυβέρνηση σχετικά με τις πληροφορίες που θέλουν τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να εξετάζει το ενδεχόμενο παραίτησης.

Τα δημοσιεύματα συνδέουν τις φήμες αυτές με την πρόσφατη εκλογική επιτυχία του εσωκομματικού αντιπάλου του, Άντι Μπέρναμ, γεγονός που έχει εντείνει την πολιτική αβεβαιότητα. Το κλίμα αυτό έχει ήδη επηρεάσει αρνητικά τη στερλίνα, ενώ οι αγορές επιχειρούν να αποτιμήσουν τις πιθανές συνέπειες που θα μπορούσαν να υπάρξουν για τη μελλοντική οικονομική πολιτική της χώρας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουν οι επενδυτές στις προγραμματισμένες δηλώσεις της προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, καθώς και του επικεφαλής οικονομολόγου της ΕΚΤ, Φίλιπ Λέιν.

Οι αγορές αναζητούν ενδείξεις σχετικά με τα επόμενα βήματα της νομισματικής πολιτικής, μετά την τελευταία αύξηση επιτοκίων που αποδόθηκε στις εντεινόμενες πληθωριστικές πιέσεις οι οποίες συνδέθηκαν με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Σημειώνεται ότι το βασικό ερώτημα για τους επενδυτές είναι κατά πόσο η ΕΚΤ θα μπορέσει να εξισορροπήσει την αποκλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων με τη διατήρηση του πληθωρισμού σε υψηλά επίπεδα, που εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική πρόκληση για την ευρωπαϊκή οικονομία.

Ασάφεια γύρω από την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ

Το θετικό κλίμα που είχε διαμορφωθεί τις προηγούμενες ημέρες μετά τη συμφωνία Ουάσιγκτον και Τεχεράνης για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ φαίνεται να υποχωρεί.

Υπενθυμίζεται ότι η συμφωνία είχε λειτουργήσει ως ισχυρός καταλύτης για τις ευρωαγορές, οδηγώντας αρκετούς δείκτες σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, καθώς θεωρήθηκε σημαντική για τη διασφάλιση της ενεργειακής τροφοδοσίας της Ευρώπης.

Ωστόσο, η εικόνα περιπλέκεται από τις αντικρουόμενες πληροφορίες που προέρχονται από το Ιράν. Παρότι η Τεχεράνη επαναλαμβάνει ότι τα Στενά παραμένουν κλειστά, δεδομένα παρακολούθησης πλοίων υποδεικνύουν ότι η εμπορική ναυσιπλοΐα συνεχίζεται κανονικά.

Την αβεβαιότητα ενισχύουν και οι πρόσφατες δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προειδοποίησε για το ενδεχόμενο νέων στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, εφόσον συνεχιστούν οι επιθέσεις της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Παράλληλα, Ιρανοί αξιωματούχοι που συμμετέχουν στις συνομιλίες στην Ελβετία κάνουν λόγο για ουσιαστική πρόοδο στις διαπραγματεύσεις, χωρίς ωστόσο να έχουν δημοσιοποιηθεί συγκεκριμένα στοιχεία για το περιεχόμενό τους.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η έντονη ανοδική πορεία που κατέγραψαν πρόσφατα οι ευρωπαϊκές αγορές ενδέχεται να παρουσιάσει σημάδια κόπωσης, καθώς το ενδιαφέρον των επενδυτών μετατοπίζεται σταδιακά από τις γεωπολιτικές εξελίξεις προς τα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη και τις αποτιμήσεις των επιχειρήσεων.

Αργότερα μέσα στην ημέρα αναμένεται και η δημοσίευση των στοιχείων για την καταναλωτική εμπιστοσύνη στην Ευρωζώνη για τον μήνα Ιούνιο, τα οποία ενδέχεται να επηρεάσουν τη βραχυπρόθεσμη πορεία των αγορών.

Στο μέτωπο των επιμέρους μετοχών τώρα, η EasyJet ξεχωρίζει ανοδικά, καταγράφοντας κέρδη περίπου 4,8%, μετά την κατάθεση τρίτης βελτιωμένης πρότασης εξαγοράς από την Castlelake.

Στον αντίποδα, η Babcock υποχωρεί κατά 4,6%, καθώς τα προ φόρων κέρδη που ανακοίνωσε διαμορφώθηκαν χαμηλότερα από τις προσδοκίες των αναλυτών και της αγοράς.

Ισχυρές αποδόσεις καταγράφει και η BioArctic, η οποία ενισχύεται σχεδόν κατά 5%, μετά την ανακοίνωση νέας συμφωνίας συνεργασίας με την Eli Lilly, εξέλιξη που έγινε θετικά δεκτή από τους επενδυτές.

Τελευταία τροποποίηση στις 22/06/2026 - 11:09
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