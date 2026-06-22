Εγκαινιάστηκε το κτίριο Διεύθυνσης Κυβερνοχώρου – Μητσοτάκης: «Ένα υπερσύχρονο ψηφιακό οχυρό»

Παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια των νέων εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου, όπου θα στεγαστεί και η ειδική μονάδα κυβερνοασφάλειας του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, με την ονομασία Μονάδα 1864. Οι νέες εγκαταστάσεις αποτελούν δωρεά του «Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης».

Στον χαιρετισμό του, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι «οι πόλεμοι διεξάγονται πρωτίστως στο ψηφιακό μέτωπο» και «οι απειλές παίρνουν ολοένα και περισσότερο υβριδικό χαρακτήρα».

Σημείωσε, επίσης, ότι «με προτεραιότητα τη θωράκιση της χώρας, η κυβέρνηση δηλώνει παρούσα και σε αυτό το μέτωπο», ενώ αναφερόμενος στη σημασία της πληροφορικής και του κυβερνοχώρου για την εθνική ασφάλεια, είπε ότι οι κίνδυνοι «απλώνονται στο διάστημα και στην ψηφιακή σφαίρα».

Ακόμη, ευχαρίστησε τον κ. Λασκαρίδη και την κ. Λασκαρίδη για τη δωρεά τους, υπογραμμίζοντας ότι μπορούν να αποτελέσουν παράδειγμα προς μίμηση για περισσότερους εύπορους Έλληνες που θα μπορούσαν να ακολουθήσουν τον δρόμο της προσφοράς προς την πατρίδα.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, στον χαιρετισμό του, τόνισε ότι η «Ατζέντα 2030» επιχειρεί με συνέπεια «να μετατρέψει τις Ένοπλες Δυνάμεις από μια αξιόμαχη παράταξη στελεχών και συστημάτων σε έναν υπερσύγχρονο μηχανισμό μέσων συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών». «Ο κόσμος έχει αλλάξει: οι Ένοπλες Δυνάμεις πρέπει να αλλάξουν», ξεκαθάρισε και σημείωσε πως «η ατζέντα 2030» περιγράφει «την πορεία αυτής της αλλαγής», τονίζοντας ότι η μεταρρύθμιση των Ενόπλων Δυνάμεων αποτελεί όρο επιβίωσης για την πατρίδα.

Έκανε ιδιαίτερη μνεία στη νέα δομή των Ενόπλων Δυνάμεων και στη διακλαδικότητα του Σώματος Πληροφορικής, υπογραμμίζοντας ότι στον πυρήνα των αλλαγών βρίσκεται η ανάπτυξη λογισμικού και η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών.

Υπενθύμισε, δε, ότι η «Ασπίδα του Αχιλλέα» έχει πέντε επίπεδα και πέρα από τη στεριά, τη θάλασσα και τον αέρα περιλαμβάνει τόσο τον κυβερνοχώρο όσο και το διάστημα. Για τη Μονάδα 1864, είπε ότι διαθέτει «δυνατότητες κάθε είδους επιχειρήσεων κυβερνοπολέμου», προσθέτοντας ότι «η συγκρότηση αυτής της εθνικής ικανότητας εδράζεται σε μια νέα δομή με κατάλληλη υποδομή και διαρκή ανάπτυξη μέσων».

Εκ μέρους των Ενόπλων Δυνάμεων και της ελληνικής κοινωνίας, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τον δωρητή κ. Αθανάσιο Λασκαρίδη.

Ο ιδρυτής του «Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης», Αθανάσιος Λασκαρίδης, αναφερόμενος στη δωρεά για την ανέγερση του κτιρίου, εξήγησε ότι «υπάρχει πολύς αδρανής πλούτος κυρίως στον χώρο της ελληνικής ναυτιλίας». «Χωρίς υπερβολή», είπε, «πενήντα οικογένειες διαθέτουν περιουσίες άνω του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ η καθεμία» και ότι, ως εκ τούτου, «πρέπει να γίνουν ακόμη πολλά για την πατρίδα».

Ανέφερε επίσης ότι «η ελληνική ναυτιλία έχει απολαύσει τη στήριξη όλων των ελληνικών κυβερνήσεων από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου», επισημαίνοντας πως σημαντικές επενδύσεις σε αερογραμμές, βιομηχανίες, τράπεζες, υποδομές και αεροδρόμια υλοποιήθηκαν χάρη σε ναυτιλιακά κεφάλαια.

Αναφερόμενος στη δωρεά ως στάση ζωής, σημείωσε ότι οι πρώτοι που διέθεσαν σημαντικό μέρος της περιουσίας τους προς όφελος της χώρας ήταν οι Σταύρος Νιάρχος και Αριστοτέλης Ωνάσης.

Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Δημήτριος Χούπης τόνισε ότι το νέο κτίριο αποτυπώνει τη μετάβαση των Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα επιχειρησιακή εποχή. Όπως εξήγησε, διαμορφώνεται μια νέα πραγματικότητα, όπου η πληροφορία αναδεικνύεται σε στρατηγικό κεφάλαιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις και την εθνική άμυνα. Υπογράμμισε ότι η κυβερνοασφάλεια αποτελεί προϋπόθεση εθνικής ανθεκτικότητας.