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Βουλή: Θετική εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας για την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου
Πολιτική
22:40 - 22 Ιουν 2026

Βουλή: Θετική εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας για την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου

Reporter.gr Newsroom
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Η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής γνωμοδότησε κατά πλειοψηφία υπέρ της άρσης της βουλευτικής ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, για τρεις υποθέσεις που έχουν διαβιβαστεί στο Κοινοβούλιο και σχετίζονται με ενέργειές της υπό την ιδιότητα της συνηγόρου στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών.  

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, θετική ψήφο και στα τρία αιτήματα παρείχαν η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής. Αντίθετα, κατά της άρσης ασυλίας τάχθηκαν το ΚΚΕ, η Νίκη και η Πλεύση Ελευθερίας, ενώ ΣΥΡΙΖΑ και Ελληνική Λύση δήλωσαν «παρών».

Η κ. Κωνσταντοπούλου συμμετείχε στη συνεδρίαση της Επιτροπής και, μετά την ολοκλήρωσή της, υποστήριξε ενώπιον των κοινοβουλευτικών συντακτών ότι οι δικογραφίες είναι κατασκευασμένες. Παράλληλα, έκανε λόγο για πολιτική δίωξη, καταγγέλλοντας ότι πρόκειται για προσπάθεια της κυβέρνησης να συγκαλύψει το έγκλημα των Τεμπών και να ποινικοποιήσει τη δράση όσων προχωρούν σε αποκαλύψεις, ενώ αναφέρθηκε και σε περιστατικά κακοποιητικής συμπεριφοράς.

Η πρώτη δικογραφία προέκυψε έπειτα από αναφορά δικαστικής γραμματέως της Λάρισας, η οποία κατατέθηκε στις 20 Μαρτίου 2026. Σε αυτήν αποδίδονται παραβάσεις που αφορούν τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, την παραβίαση του απορρήτου προφορικής συνομιλίας, τη διακοπή και σοβαρή διατάραξη λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας, καθώς και απλή συνέργεια σε απόπειρα διακεκριμένης φθοράς πράγματος κοινής ωφέλειας. Τα φερόμενα περιστατικά φέρεται να έλαβαν χώρα εντός του Δικαστικού Μεγάρου Λάρισας την ίδια ημέρα.

Η δεύτερη υπόθεση σχηματίστηκε ύστερα από ένορκη κατάθεση αστυνομικού της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας, η οποία επέχει θέση έγκλησης. Η δικογραφία αφορά φερόμενη παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων σε βάρος του συγκεκριμένου αστυνομικού, επίσης εντός του Δικαστικού Μεγάρου Λάρισας στις 20 Μαρτίου 2026.

Η τρίτη δικογραφία βασίζεται σε ένορκες καταθέσεις τριών αστυνομικών, οι οποίες λογίζονται ως μηνύσεις. Η υπόθεση σχετίζεται με περιστατικό που σημειώθηκε την 1η Απριλίου 2026 στην είσοδο του συγκροτήματος «ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, όπου διεξάγεται η κύρια δίκη για την υπόθεση των Τεμπών, και αφορά το αδίκημα της παράβασης της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων κατά συρροή.

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