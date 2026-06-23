ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Λαζόπουλος και Άδωνις βρήκαν σημείο... επαφής στον Ανδρουλάκη
Ανεμοδείκτης
07:39 - 23 Ιουν 2026

Λαζόπουλος και Άδωνις βρήκαν σημείο... επαφής στον Ανδρουλάκη

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Πολλοί ΠΑΣΟΚολόγοι έχουν βγει στα κανάλια τελευταία από διαφορετικές πολιτικές αφετηρίες αλλά με το ίδιο αφήγημα. Ότι ο Ανδρουλάκης «δεν κάνει για αρχηγός», ενώ ο Τσίπρας ο «χαρισματικός» έχει καλύτερες προοπτικές.

Αυτή είναι η γραμμή της ΝΔ, την οποία έχει χαράξει ο αντιπρόεδρός της, Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος κάνει αβάντα στον Τσίπρα και παράλληλα μιλά με τα χειρότερα λόγια για τον Ανδρουλάκη, λέγοντας ούτε λίγο ούτε πολύ ότι κατέστρεψε το ΠΑΣΟΚ.

Ο υπουργός Υγείας και άλλα στελέχη της ΝΔ δηλώνουν πως θα ήθελαν να συγκυβερνήσουν με το ΠΑΣΟΚ αλλά ο Ανδρουλάκης έχει στρίψει τόσο αριστερά το κόμμα που θα το ρίξει στα βράχια.

Από την άλλη μεριά βρίσκεται ο Λάκης Λαζόπουλος, ο οποίος λέει περίπου τα ίδια αλλά από διαφορετική οπτική γωνία. Συμφωνεί όμως στο βασικό, πως ο Ανδρουλάκης "δεν κάνει".

Ισχυρίστηκε μάλιστα τελείως αυθαίρετα πως ο Ανδρουλάκης «βγήκε πρόεδρος επειδή το αποφάσισαν 5 φίλοι του», ξεχνώντας τεχνηέντως να αναφέρει πως κέρδισε δύο φορές τις εσωκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ στις οποίες συμμετείχαν εκατοντάδες χιλιάδες άτομα.

Την ίδια στιγμή βέβαια στηρίζει τον Αλέξη Τσίπρα ο οποίος βγήκε πρόεδρος επειδή το αποφάσισε ο εξής ένας. Ο εαυτός του και μόνον αυτός.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Υπερταμείο τέλος: Έρχεται το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο – «Άλλαξε ο Μανωλιός…», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ
Πολιτική

Υπερταμείο τέλος: Έρχεται το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο – «Άλλαξε ο Μανωλιός…», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ

ΠΑΣΟΚ: Άλλαξε ο Μανωλιός και έβαλε το Υπερταμείο του αλλιώς
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Άλλαξε ο Μανωλιός και έβαλε το Υπερταμείο του αλλιώς

ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ υπέγραψε «λευκή επιταγή» στις πολυεθνικές των μεταλλαγμένων
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ υπέγραψε «λευκή επιταγή» στις πολυεθνικές των μεταλλαγμένων

ΠΑΣΟΚ: Το ρεύμα μπορεί να μειωθεί άμεσα – Η κυβέρνηση αρνείται
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Το ρεύμα μπορεί να μειωθεί άμεσα – Η κυβέρνηση αρνείται

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Magazino
23/06/2026 - 08:31

«Μουντιάλ» περιπατητικού ποδοσφαίρου - Μόνη προϋπόθεση; Να είναι όλοι άνω των 55 χρόνων

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
23/06/2026 - 08:23

Αεροδρόμιο Καλαμάτας: Στη Βουλή η σύμβαση παραχώρησης – Παράδοση στους επενδυτές από το φθινόπωρο

Magazino
23/06/2026 - 08:08

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μετακομίζει από το Μιλγουόκι στο Μαϊάμι

Πολιτική
23/06/2026 - 08:07

Email Gate – Ο δικηγόρος των αποδήμων στο «R»: Θεσμικά ανεπίτρεπτες οι παρεμβάσεις Υπουργών στην υπόθεση

Ακίνητα
23/06/2026 - 08:03

Ακίνητα: Υποχωρούν οι αγοραπωλησίες και οι εισπράξεις φόρων, ανθεκτικές οι γονικές παροχές

Ειδήσεις
23/06/2026 - 08:00

Η πτώση του Στάρμερ, η σκιά του Brexit και η επόμενη μέρα

Ανεμοδείκτης
23/06/2026 - 07:39

Λαζόπουλος και Άδωνις βρήκαν σημείο... επαφής στον Ανδρουλάκη

Ναυτιλία
23/06/2026 - 06:55

Εφοπλιστές και αεροπορικές εταιρείες ζητούν να επιστρέψουν τα έσοδα του ETS στην πράσινη μετάβαση

Ειδήσεις
22/06/2026 - 23:41

Τραμπ: Εντελώς ανοιχτό το Ορμούζ – Αν το Ιράν δεν τηρήσει τη συμφωνία, θα κάνω ό,τι χρειαστεί

Χρηματιστήρια
22/06/2026 - 23:32

Wall Street: Αναζήτηση κατεύθυνσης με «βαρίδι» την τεχνολογία

Χρηματιστήρια
22/06/2026 - 23:06

JPMorgan: Η πτώση του πετρελαίου μπορεί να «φρενάρει» τις ευρωπαϊκές μετοχές

Πολιτική
22/06/2026 - 22:40

Βουλή: Θετική εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας για την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου

Επιχειρήσεις
22/06/2026 - 22:28

Έφυγε από τη ζωή ο συνιδρυτής του Ομίλου ΑΒΑΞ Κωνσταντίνος Κουβαράς

Ειδήσεις
22/06/2026 - 22:16

Ερντογάν: Χαιρέτισε τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, προειδοποιώντας για ενδεχόμενες προσπάθειες υπονόμευσης

Επιχειρήσεις
22/06/2026 - 22:05

THEON: Νέες παραγγελίες ύψους περίπου €70 εκατ. και περαιτέρω επιτάχυνση της ανάπτυξης

Ειδήσεις
22/06/2026 - 21:45

Επίθεση σε εβραϊκή συνοικία του Μόντρεαλ: Τρεις νεκροί, ανάμεσά τους και ο δράστης

Magazino
22/06/2026 - 21:27

Ο Μέσι έγινε ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών στην ιστορία των Μουντιάλ

Πολιτική
22/06/2026 - 21:09

Πιερρακάκης: Χρειαζόμαστε μια επανάσταση παραγωγικότητας – Απαραίτητες οι ελεγκτικές εταιρείες για βιώσιμες επενδύσεις

Πολιτική
22/06/2026 - 20:43

Εγκαινιάστηκε το κτίριο Διεύθυνσης Κυβερνοχώρου – Μητσοτάκης: «Ένα υπερσύχρονο ψηφιακό οχυρό»

Πολιτική
22/06/2026 - 20:31

Υπερταμείο τέλος: Έρχεται το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο – «Άλλαξε ο Μανωλιός…», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ

Ειδήσεις
22/06/2026 - 19:59

«Φρένο» στη φημολογία για νέες αυξήσεις επιτοκίων από τη Λαγκάρντ

Χρηματιστήρια
22/06/2026 - 19:41

Ευρωαγορές: Ήπια κέρδη με φόντο τα θετικά σήματα από τις συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν

ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
22/06/2026 - 19:30

Παπαστράτος και Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Μνημόνιο Συνεργασίας στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας FutuReady Greece

Ανακοινώσεις
22/06/2026 - 19:25

Εθνική Τράπεζα: Αγορά 639.858 ίδιων μετοχών έναντι €9,8 εκατ.

Ανακοινώσεις
22/06/2026 - 19:18

Dotsoft: Στο 8,49% το ποσοστό του Αθανάσιου Κουλουτμπάνη

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
22/06/2026 - 19:17

Νεμπής (ΟΤΕ): Δεν μπορεί να υπάρξει AI-ready οικονομία χωρίς AI-ready τηλεπικοινωνιακές υποδομές

Πολιτική
22/06/2026 - 18:50

ΠΑΣΟΚ: Άλλαξε ο Μανωλιός και έβαλε το Υπερταμείο του αλλιώς

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
22/06/2026 - 18:45

Έπεσαν οι υπογραφές για την αξιοποίηση του Διεθνούς Αερολιμένα Καλαμάτας

Ειδήσεις
22/06/2026 - 18:35

Επένδυση €250 εκατ. για το νέο Καραϊσκάκη – «Πράσινο φως» από τον Δήμο Πειραιά

Ειδήσεις
22/06/2026 - 18:27

Τέσσερις συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη, Βοιωτία και Λάρισα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ