Λαζόπουλος και Άδωνις βρήκαν σημείο... επαφής στον Ανδρουλάκη

Πολλοί ΠΑΣΟΚολόγοι έχουν βγει στα κανάλια τελευταία από διαφορετικές πολιτικές αφετηρίες αλλά με το ίδιο αφήγημα. Ότι ο Ανδρουλάκης «δεν κάνει για αρχηγός», ενώ ο Τσίπρας ο «χαρισματικός» έχει καλύτερες προοπτικές.

Αυτή είναι η γραμμή της ΝΔ, την οποία έχει χαράξει ο αντιπρόεδρός της, Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος κάνει αβάντα στον Τσίπρα και παράλληλα μιλά με τα χειρότερα λόγια για τον Ανδρουλάκη, λέγοντας ούτε λίγο ούτε πολύ ότι κατέστρεψε το ΠΑΣΟΚ.

Ο υπουργός Υγείας και άλλα στελέχη της ΝΔ δηλώνουν πως θα ήθελαν να συγκυβερνήσουν με το ΠΑΣΟΚ αλλά ο Ανδρουλάκης έχει στρίψει τόσο αριστερά το κόμμα που θα το ρίξει στα βράχια.

Από την άλλη μεριά βρίσκεται ο Λάκης Λαζόπουλος, ο οποίος λέει περίπου τα ίδια αλλά από διαφορετική οπτική γωνία. Συμφωνεί όμως στο βασικό, πως ο Ανδρουλάκης "δεν κάνει".

Ισχυρίστηκε μάλιστα τελείως αυθαίρετα πως ο Ανδρουλάκης «βγήκε πρόεδρος επειδή το αποφάσισαν 5 φίλοι του», ξεχνώντας τεχνηέντως να αναφέρει πως κέρδισε δύο φορές τις εσωκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ στις οποίες συμμετείχαν εκατοντάδες χιλιάδες άτομα.

Την ίδια στιγμή βέβαια στηρίζει τον Αλέξη Τσίπρα ο οποίος βγήκε πρόεδρος επειδή το αποφάσισε ο εξής ένας. Ο εαυτός του και μόνον αυτός.