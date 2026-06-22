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Έφυγε από τη ζωή ο συνιδρυτής του Ομίλου ΑΒΑΞ Κωνσταντίνος Κουβαράς
Επιχειρήσεις
22:28 - 22 Ιουν 2026

Έφυγε από τη ζωή ο συνιδρυτής του Ομίλου ΑΒΑΞ Κωνσταντίνος Κουβαράς

Reporter.gr Newsroom
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Ο Όμιλος ΑΒΑΞ ανακοίνωσε τη Δευτέρα (22/6) με οδύνη την απώλεια του Κωνσταντίνου Κουβαρά, Αναπληρωτή Προέδρου στο ΔΣ του Ομίλου και εκ των ιδρυτών της εταιρίας ΑΒΑΞ Α.Ε.  

Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, η εργατικότητά του, η στρατηγική του σκέψη και η βαθιά του γνώση, τον κατέστησαν προσωπικότητα ευρείας αναγνώρισης στον κατασκευαστικό κλάδο.

Ο Κωνσταντίνος Κουβαράς γεννήθηκε στην Άρτα, όπου τελείωσε το Γυμνάσιο. Αποφοίτησε από το τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το 1968.

Συνιδρυτής της Τεχνικής Εταιρίας ΑΒΑΞ Α.Ε. το 1986, ο Κωνσταντίνος Κουβαράς υπηρέτησε ανελλιπώς επί 40 χρόνια το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου, ενώ από το 2020 ήταν εκτελεστικός Αναπληρωτής Προέδρου του Δ.Σ. του Ομίλου. Υπήρξε ιδρυτικός Πρόεδρος της VOLTERRA AE και Πρόεδρος της IXION Energy. Ήταν μέλος του Δ.Σ. της «Αττικής Οδού» και των «Αττικών Διαδρομών» από την ίδρυσή τους.

Υπηρέτησε την κατασκευή από τα πιο υψηλά σκαλοπάτια της εκπροσώπησης του κλάδου. Διετέλεσε Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΣΤΕΑΤ (ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΤΑΞΕΩΝ) από 2010 έως το 2013. Νωρίτερα, επί τρεις συνεχείς θητείες (1997 – 2005) ήταν Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΣΤΕΗΤ (ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Η’ ΤΑΞΕΩΣ).

Η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι του Ομίλου εκφράζουν τα βαθιά και ειλικρινή συλλυπητήριά τους και την αμέριστη συμπαράστασή τους στην οικογένεια του Κωνσταντίνου Κουβαρά, καθώς και στους οικείους του.

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